Що не можна робити у Трійцю 2025 — головні заборони Зелених свят, поради

Віряни у Трійцю на службі в церкві. Фото: УНІАН

У неділю, восьмого червня 2025 року, українці відзначатимуть велике церковне свято — Трійцю, в яку існують певні заборони. Дізнайтеся, чим категорично не можна займатися в Зелені свята, щоб не притягнути нещастя до своєї оселі.

Новини.LIVE розповідає про ці заборони.

Реклама

Читайте також:

У Трійцю, як і в інші церковні свята, категорично не можна робити певні речі, адже вважається, що це може нашкодити. Ми розповідаємо, що забороняється робити в Зелені свята, щоб не привернути біду і негаразди до свого життя.

Віряни в церкві на Трійцю. Фото: РБК-Україна

Що забороняється робити в Трійцю 2025

У Зелені свята категорично не можна займатися рукоділлям, зокрема, шити, вишивати і в’язати. Також не варто мати справу з гострими предметами, зокрема, з ножицями, ножем, серпом і сокирою, і плавати у водоймах.

У Трійцю також не рекомендується вступати в конфлікти, суперечки і лаятися, а ще стригти волосся з нігтями. У це свято, як в інше велике церковне, краще не займатися важкою фізичною працею, а також поратися на городній ділянці.

Не варто також у Зелені свята ображати близьких людей і розкривати чужі таємниці, а ще справляти весілля і одружуватися. Крім того, цього дня не рекомендується вирушати до лісу чи на поле самому, а також водити худобу до лісу.

І нарешті, у це велике свято забороняється говорити погані речі та мати негативні думки в голові, а також сваритися з кимось, заздрити і про щось пліткувати. Якщо ви будете дотримуватися цих простих, але дуже важливих правил у великий церковний день, ви зможете уникнути всіх негаразд і захистити себе і своїх рідних від бід.

Нагадаємо, ми писали про те, чи можна працювати на городі в Трійцю 2025 року.

Раніше ми розповідали про те, які церковні свята відзначатимуть українці в червні 2025 року.

Також ми повідомляли про те, що обов’язково потрібно встигнути зробити до Трійці.