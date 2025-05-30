Що треба обов'язково встигнути зробити до Трійці 2025 — список важливих справ, поради

Жінка зі свічкою у церкві. Фото: Pexels

У неділю, восьмого червня 2025 року, всі віряни відзначатимуть велике церковне свято — Трійцю, до якої варто підготуватися. Ми розповідаємо, чим обов’язково потрібно зайнятися до цього дня, щоб провести свято у добрі та світлі.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Навести лад в будинку і на подвір’ї

До Трійці українці наводять лад у будинку, адже в давні часи вважалося, що не можна зустрічати великі церковні свята в брудній хаті. Тому перед цим днем обов’язково поперіть гардини і помийте підлогу. Якщо у вас приватний будинок, наведіть лад не лише в ньому, а й у подвір’ї.

Завершити посів культур на городі

Предки в давні часи говорили, що якщо всі культури встигнути посадити до Трійці, то можна буде зібрати гарний врожай на городі. Щоб все зійшло на ділянці, необхідно закінчити садити все на городі в суботу, сьомого червня.

Отець, Син і Святий Дух за столом. Фото ілюстративне: Pinterest

Прикрасити оселю зеленою рослинністю

На Трійцю люди прикрашають будинок зеленню і живими квітами, зокрема, полином, чабрецом і лепехою, якими зазвичай застеляють підлогу. А ось вербою і осикою краще не прикрашати будинок, адже в народі вважалося, що саме на осиці повісився Іуда після продажу Ісуса Христа. У давні часи головним символом Трійці була береза.

Приготувати страви на стіл

У Трійцю традиційними стравами вважається кутя, мед, пироги із сиром і різні солодощі. Згідно з народними прикметами, багатий святковий стіл цього дня зробить сім’ю багатою на цілий рік. Предки пекли коровай, який символізував добробут і щастя, і ним пригощали всіх рідних і знайомих.

Пом'янути померлих

Субота напередодні Трійці називається Троїцькою батьківською суботою, тому сьомого червня усім вірянам варто відвідати кладовище, щоб згадати померлих рідних. На могилу треба обов’язково принести живі квіти, які можна або посадити, або поставити у вазу. Також потрібно і навести лад на могилі.

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