Новий церковний календар на червень 2025 — коли важливі свята Трійця та Петра і Павла

Українці у храмі святкують Трійцю. Фото: volynnews.com

Церковний календар на червень 2025 року сповнений важливих християнських свят і пам'ятних дат. Зокрема, ми зустрінемо одне з дванадесятих свят — Трійцю. Також на нас очікують такі великі релігійні події як Різдво Івана Хрестителя та День пам'яті Петра і Павла.

Новини.LIVE ділиться з Вами новим церковним календарем на червень 2025 року, який допоможе не пропустити найважливіші свята, поминальні дні та інші релігійні події.

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Церковний календар на червень 2025 року — які важливі свята та дати зустрінемо за новим стилем

Які церковні свята зустрінемо у перший місяць літа 2025 року — календар за днями:

1 червня — преподобного Агапіта Києво-Печерського, святого мученика Юстина Філософа та інших;

— преподобного Агапіта Києво-Печерського, святого мученика Юстина Філософа та інших; 2 червня — Києво-Братської ікони Божої Матері, святого Никифора, патріарха Царгородського;

— Києво-Братської ікони Божої Матері, святого Никифора, патріарха Царгородського; 3 червня — святого мученика Лукиліяна і тих, що з ним;

— святого мученика Лукиліяна і тих, що з ним; 4 червня — святителя Митрофана, патріарха Царгородського;

— святителя Митрофана, патріарха Царгородського; 5 червня — перенесення мощів благовірного князя Ігоря, великого князя Чернігівського і Київського , святителя Костянтина, митрополита Київського і всієї Руси, Ігорівської ікони Божої Матері, святого священномученика Доротея, єпископа Тирського;

— , святителя Костянтина, митрополита Київського і всієї Руси, Ігорівської ікони Божої Матері, святого священномученика Доротея, єпископа Тирського; 6 червня — святих преподобних Висаріона та Іларіона;

— святих преподобних Висаріона та Іларіона; 7 червня — Троїцька поминальна субота , святого священномученика Теодота, єпископа Анкирського, мучениць Калерії (Валерії), Киріакії та Марії;

— , святого священномученика Теодота, єпископа Анкирського, мучениць Калерії (Валерії), Киріакії та Марії; 8 червня — День Святої Трійці, П'ятидесятниця , Перенесення мощей святого великомученика Теодора Стратилата;

— , Перенесення мощей святого великомученика Теодора Стратилата; 9 червня — День Святого Духа , святого Кирила, архієпископа Олександрійського, Кіпрської ікони Божої Матері;

— , святого Кирила, архієпископа Олександрійського, Кіпрської ікони Божої Матері; 10 червня — святого священномученика Тимотея, єпископа Пруського;

— святого священномученика Тимотея, єпископа Пруського; 11 червня — святих апостолів Варфоломія і Варнави;

— святих апостолів Варфоломія і Варнави; 12 червня — святих преподобних Онуфрія Великого та Петра Афонського;

— святих преподобних Онуфрія Великого та Петра Афонського; 13 червня — святих мучеників Акилини і Трифілія;

— святих мучеників Акилини і Трифілія; 14 червня — благовірного князя Мстислава, у святому хрещенні Георгія, Хороброго, святого пророка Єлисея;

— благовірного князя Мстислава, у святому хрещенні Георгія, Хороброго, святого пророка Єлисея; 15 червня — Перша неділя після П’ятидесятниці, Всіх святих , святителя Михаїла, першого митрополита Київського і всієї Руси , святого пророка Амоса; святого преподобного Єроніма Стридонського;

— , , святого пророка Амоса; святого преподобного Єроніма Стридонського; 16 червня — святих Отців І-го Вселенського Собору; святого Тихона єпископа;

— святих Отців І-го Вселенського Собору; святого Тихона єпископа; 17 червня — святих мучеників Мануїла, Савела та Ізмаїла; преподобного Іпатія;

— святих мучеників Мануїла, Савела та Ізмаїла; преподобного Іпатія; 18 червня — святого мученика Леонтія;

— святого мученика Леонтія; 19 червня — святого апостола Юди, брата Господнього;

— святого апостола Юди, брата Господнього; 20 червня — святителя Мини Києво-Печерського, єпископа Полоцького, святого священномученика Методія, єпископа Патарського;

— святителя Мини Києво-Печерського, єпископа Полоцького, святого священномученика Методія, єпископа Патарського; 21 червня — святого мученика Юліяна Тарсійського;

— святого мученика Юліяна Тарсійського; 22 червня — Друга неділя після П'ятидесятниці, Всіх святих землі Української , святого священномученика Євсевія, єпископа Самосатського;

— , святого священномученика Євсевія, єпископа Самосатського; 23 червня — святої мучениці Агрипини Римлянки;

— святої мучениці Агрипини Римлянки; 24 червня — Різдво чесного славного пророка, Предтечі та Хрестителя Господнього Іоана ;

— ; 25 червня — преподобного Григорія, чудотворця Києво-Печерського, у Ближніх печерах, святої преподобної мучениці Февронії;

— преподобного Григорія, чудотворця Києво-Печерського, у Ближніх печерах, святої преподобної мучениці Февронії; 26 червня — святого преподобного Давида Солунського, святителя Діонісія Києво-Печерського, архієпископа Суздальського;

— святого преподобного Давида Солунського, святителя Діонісія Києво-Печерського, архієпископа Суздальського; 27 червня — блаженного священномученика Миколая (Чарнецького); блаженного священномученика Омеляна (Ковча) та інших; преподобного Самсона лікаря, священномученика Кирила (Лукаріса), патріарха Константинопольського;

— блаженного священномученика Миколая (Чарнецького); блаженного священномученика Омеляна (Ковча) та інших; преподобного Самсона лікаря, священномученика Кирила (Лукаріса), патріарха Константинопольського; 28 червня — перенесення мощей святих безсрібників Кира та Івана;

— перенесення мощей святих безсрібників Кира та Івана; 29 червня — Третя неділя після П'ятидесятниці , святих верховних апостолів Петра і Павла;

— , святих верховних апостолів Петра і Павла; 30 червня — Всіх святих; Собор 12 апостолів: Петра, Андрія Первозванного, Якова Зеведеєвого, Іоана Богослова, Филипа, Варфоломія, Фоми, Матвія, Якова Алфеєвого, Іуди Якового, Симона Зилота і Матфія.

Жінка молиться у церкві. Фото: pomisna.info

Коли буде Троїцька батьківська субота у 2025 році та як правильно поминати покійних

Троїцька батьківська субота — це особливий день у православному календарі, коли віряни згадують усіх померлих, незалежно від родинних зв’язків. Вона передує великому святу Трійці та вважається Вселенською поминальною суботою.

Дата Троїцької батьківської суботи щороку змінюється, оскільки залежить від дати Великодня. Цей день припадає на суботу перед святом Трійці — тобто на 49-й день після Пасхи. У 2025 році припадає на 7 червня.

Традиційно цього дня віряни:

відвідують церкву;

ставлять свічки за упокій;

подають записки з іменами померлих;

замовляють Сорокоуст — 40-денне молитовне поминання.

Також пропонуємо ознайомитися з календарем державних свят на червень 2025 року, щоб не пропустити важливі події та пам'ятні дати.