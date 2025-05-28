Календар свят на червень 2025 — коли важливі свята День батька та День Конституції

Батько з донькою гуляють на державне свято. Фото: Yana Fedotova

Червень відкриває літній сезон — час відпочинку, тепла та яскравого сонця. Разом із тим, цей час сповнений значущих для українців подій. У перший місяць літа в Україні відзначають низку свят — професійних, державних і міжнародних: від Дня батька та Дня захисту дітей до Дня Конституції.

Новини.LIVE ділиться з вами детальним календарем свят на червень 2025 року, щоб ви не пропустили важливі свята, події та пам'ятні дати.

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Через воєнний стан усі додаткові вихідні скасовано. Це передбачено Законом України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану". Тож, у червні в Україні, як і у попередні місяці, вихідними будуть лише субота та неділя.

У червні традиційно буде 30 днів:

робочі — 21;

вихідні (субота та неділя) — 9.

Вихідними у перший літній місяць стануть такі дати:

1 червня;

7 та 8 червня;

14 та 15 червня;

21 та 22 червня;

28 та 29 червня.

Дівчина заглядає у планер. Фото: freepik.com

Календар свят на червень 2025 року

Ознайомтеся з повним списком державних, професійних і міжнародних свят на червень 2025 року:

1 червня — День захисту дітей , Всесвітній день батьків , День міста Черкаси , День працівників водного господарства України, День працівників місцевої промисловості, Всесвітній день комунікацій, Всесвітній день молока, Міжнародний день настільних ігор;

— , , , День працівників водного господарства України, День працівників місцевої промисловості, Всесвітній день комунікацій, Всесвітній день молока, Міжнародний день настільних ігор; 2 червня — Всесвітній день боротьби з розладами харчової поведінки, Міжнародний день повій;

— Всесвітній день боротьби з розладами харчової поведінки, Міжнародний день повій; 3 червня — День народження парашута, Всесвітній день велосипеда;

— День народження парашута, Всесвітній день велосипеда; 4 червня — День вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України , Міжнародний день безневинних дітей — жертв агресії, День Господарських Судів України, Міжнародний день коргі, Всесвітній день боротьби з карієсом, Всесвітній день бігу;

— , Міжнародний день безневинних дітей — жертв агресії, День Господарських Судів України, Міжнародний день коргі, Всесвітній день боротьби з карієсом, Всесвітній день бігу; 5 червня — Всесвітній день охорони довкілля, День повітряних куль;

— Всесвітній день охорони довкілля, День повітряних куль; 6 червня — День журналіста України , Всесвітній день трансплантології, День народження тетріса;

— , Всесвітній день трансплантології, День народження тетріса; 7 червня — Міжнародний день обізнаності про синдром Туретта, Всесвітній день безпеки харчових продуктів;

— Міжнародний день обізнаності про синдром Туретта, Всесвітній день безпеки харчових продуктів; 8 червня — День інформування про насильство щодо жінок і дітей, День працівників текстильної та легкої промисловості України, Всесвітній день океанів, День народження пилососа;

— День інформування про насильство щодо жінок і дітей, День працівників текстильної та легкої промисловості України, Всесвітній день океанів, День народження пилососа; 9 червня — Міжнародний день друзів ;

— ; 10 червня — Всесвітній день ремісництва, Всесвітній день пам'яті домашніх тварин;

— Всесвітній день ремісництва, Всесвітній день пам'яті домашніх тварин; 12 червня — Всесвітній день боротьби з дитячою працею, Міжнародний день дубляжу, День працівників фондового ринку України;

— Всесвітній день боротьби з дитячою працею, Міжнародний день дубляжу, День працівників фондового ринку України; 13 червня — День визволення Маріуполя від російських окупантів у 2014 ;

— ; 14 червня — Всесвітній день донора крові, Всесвітній день оздоровлення, День працівника меблевої промисловості України або День мебляра, Міжнародний день блогера;

— Всесвітній день донора крові, Всесвітній день оздоровлення, День працівника меблевої промисловості України або День мебляра, Міжнародний день блогера; 15 червня — Міжнародний день батька та День батька в Україні, День захисту людей похилого віку, Всесвітній день пожертвувань;

— Міжнародний день батька та День батька в Україні, День захисту людей похилого віку, Всесвітній день пожертвувань; 17 червня — Всесвітній день боротьби із запустелюванням і засухою;

— Всесвітній день боротьби із запустелюванням і засухою; 18 червня — День дільничного інспектора поліції;

— День дільничного інспектора поліції; 19 червня — Міжнародний день боротьби з сексуальним насильством в умовах конфлікту, День фермера, Всесвітній день дитячого футболу, Всесвітній день прогулянки;

— Міжнародний день боротьби з сексуальним насильством в умовах конфлікту, День фермера, Всесвітній день дитячого футболу, Всесвітній день прогулянки; 20 червня — Всесвітній день біженців , Всесвітній день Wi-Fi;

— , Всесвітній день Wi-Fi; 21 червня — Всесвітній день миру та молитви, Всесвітній день мотоцикліста;

— Всесвітній день миру та молитви, Всесвітній день мотоцикліста; 22 червня — День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні ;

— ; 23 червня — День державної служби ООН, День державної служби України , Міжнародний день жінок в інженерії;

— , Міжнародний день жінок в інженерії; 25 червня — День митника України , Міжнародний день моряка;

— , Міжнародний день моряка; 26 червня — Міжнародний день на підтримку жертв тортур , Міжнародний день боротьби проти зловживання наркотиками та їх незаконного обігу;

— , Міжнародний день боротьби проти зловживання наркотиками та їх незаконного обігу; 27 червня — Всесвітній день працівників промисловості, Всесвітній день рибальства;

— Всесвітній день працівників промисловості, Всесвітній день рибальства; 28 червня — День Конституції України ;

— ; 29 червня — Міжнародний день рибалки.

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