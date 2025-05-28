Календар свят на червень 2025 — коли важливі свята День батька та День Конституції

Коли День батька і День біженців — календар свят на червень 2025
Червень відкриває літній сезон — час відпочинку, тепла та яскравого сонця. Разом із тим, цей час сповнений значущих для українців подій. У перший місяць літа в Україні відзначають низку свят — професійних, державних і міжнародних: від Дня батька та Дня захисту дітей до Дня Конституції.
Новини.LIVE ділиться з вами детальним календарем свят на червень 2025 року, щоб ви не пропустили важливі свята, події та пам'ятні дати.
Вихідні та робочі дні у червні 2025 — як працюватимуть і відпочиватимуть українці
Через воєнний стан усі додаткові вихідні скасовано. Це передбачено Законом України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану". Тож, у червні в Україні, як і у попередні місяці, вихідними будуть лише субота та неділя.
У червні традиційно буде 30 днів:
- робочі — 21;
- вихідні (субота та неділя) — 9.
Вихідними у перший літній місяць стануть такі дати:
- 1 червня;
- 7 та 8 червня;
- 14 та 15 червня;
- 21 та 22 червня;
- 28 та 29 червня.
Календар свят на червень 2025 року
Ознайомтеся з повним списком державних, професійних і міжнародних свят на червень 2025 року:
- 1 червня — День захисту дітей, Всесвітній день батьків, День міста Черкаси, День працівників водного господарства України, День працівників місцевої промисловості, Всесвітній день комунікацій, Всесвітній день молока, Міжнародний день настільних ігор;
- 2 червня — Всесвітній день боротьби з розладами харчової поведінки, Міжнародний день повій;
- 3 червня — День народження парашута, Всесвітній день велосипеда;
- 4 червня — День вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, Міжнародний день безневинних дітей — жертв агресії, День Господарських Судів України, Міжнародний день коргі, Всесвітній день боротьби з карієсом, Всесвітній день бігу;
- 5 червня — Всесвітній день охорони довкілля, День повітряних куль;
- 6 червня — День журналіста України, Всесвітній день трансплантології, День народження тетріса;
- 7 червня — Міжнародний день обізнаності про синдром Туретта, Всесвітній день безпеки харчових продуктів;
- 8 червня — День інформування про насильство щодо жінок і дітей, День працівників текстильної та легкої промисловості України, Всесвітній день океанів, День народження пилососа;
- 9 червня — Міжнародний день друзів;
- 10 червня — Всесвітній день ремісництва, Всесвітній день пам'яті домашніх тварин;
- 12 червня — Всесвітній день боротьби з дитячою працею, Міжнародний день дубляжу, День працівників фондового ринку України;
- 13 червня — День визволення Маріуполя від російських окупантів у 2014;
- 14 червня — Всесвітній день донора крові, Всесвітній день оздоровлення, День працівника меблевої промисловості України або День мебляра, Міжнародний день блогера;
- 15 червня — Міжнародний день батька та День батька в Україні, День захисту людей похилого віку, Всесвітній день пожертвувань;
- 17 червня — Всесвітній день боротьби із запустелюванням і засухою;
- 18 червня — День дільничного інспектора поліції;
- 19 червня — Міжнародний день боротьби з сексуальним насильством в умовах конфлікту, День фермера, Всесвітній день дитячого футболу, Всесвітній день прогулянки;
- 20 червня — Всесвітній день біженців, Всесвітній день Wi-Fi;
- 21 червня — Всесвітній день миру та молитви, Всесвітній день мотоцикліста;
- 22 червня — День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні;
- 23 червня — День державної служби ООН, День державної служби України, Міжнародний день жінок в інженерії;
- 25 червня — День митника України, Міжнародний день моряка;
- 26 червня — Міжнародний день на підтримку жертв тортур, Міжнародний день боротьби проти зловживання наркотиками та їх незаконного обігу;
- 27 червня — Всесвітній день працівників промисловості, Всесвітній день рибальства;
- 28 червня — День Конституції України;
- 29 червня — Міжнародний день рибалки.
Раніше ми розповідали, що треба знати про День батька в Україні.
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