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Коли День батька і День біженців — календар свят на червень 2025

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Дата публікації: 28 травня 2025 04:03
Календар свят на червень 2025 — коли важливі свята День батька та День Конституції
Батько з донькою гуляють на державне свято. Фото: Yana Fedotova

Червень відкриває літній сезон — час відпочинку, тепла та яскравого сонця. Разом із тим, цей час сповнений значущих для українців подій. У перший місяць літа в Україні відзначають низку свят — професійних, державних і міжнародних: від Дня батька та Дня захисту дітей до Дня Конституції.

Новини.LIVE ділиться з вами детальним календарем свят на червень 2025 року, щоб ви не пропустили важливі свята, події та пам'ятні дати.

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Вихідні та робочі дні у червні 2025 — як працюватимуть і відпочиватимуть українці

Через воєнний стан усі додаткові вихідні скасовано. Це передбачено Законом України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану". Тож, у червні в Україні, як і у попередні місяці, вихідними будуть лише субота та неділя.

У червні традиційно буде 30 днів:

  • робочі — 21;
  • вихідні (субота та неділя) — 9.

Вихідними у перший літній місяць стануть такі дати:

  • 1 червня;
  • 7 та 8 червня; 
  • 14 та 15 червня;  
  • 21 та 22 червня;
  • 28 та 29 червня.

 

Вихідні та робочі дні у червні 2025 — як працюватимуть і відпочиватимуть українці
Дівчина заглядає у планер. Фото: freepik.com

Календар свят на червень 2025 року

Ознайомтеся з повним списком державних, професійних і міжнародних свят на червень 2025 року:

  • 1 червняДень захисту дітей, Всесвітній день батьків, День міста Черкаси, День працівників водного господарства України, День працівників місцевої промисловості, Всесвітній день комунікацій, Всесвітній день молока, Міжнародний день настільних ігор;
  • 2 червня — Всесвітній день боротьби з розладами харчової поведінки, Міжнародний день повій;
  • 3 червня — День народження парашута, Всесвітній день велосипеда;
  • 4 червняДень вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, Міжнародний день безневинних дітей — жертв агресії, День Господарських Судів України, Міжнародний день коргі, Всесвітній день боротьби з карієсом, Всесвітній день бігу;
  • 5 червня — Всесвітній день охорони довкілля, День повітряних куль;
  • 6 червняДень журналіста України, Всесвітній день трансплантології, День народження тетріса;
  • 7 червня — Міжнародний день обізнаності про синдром Туретта, Всесвітній день безпеки харчових продуктів;
  • 8 червня — День інформування про насильство щодо жінок і дітей, День працівників текстильної та легкої промисловості України, Всесвітній день океанів, День народження пилососа;
  • 9 червняМіжнародний день друзів;
  • 10 червня — Всесвітній день ремісництва, Всесвітній день пам'яті домашніх тварин;
  • 12 червня — Всесвітній день боротьби з дитячою працею, Міжнародний день дубляжу, День працівників фондового ринку України;
  • 13 червняДень визволення Маріуполя від російських окупантів у 2014;
  • 14 червня — Всесвітній день донора крові, Всесвітній день оздоровлення, День працівника меблевої промисловості України або День мебляра, Міжнародний день блогера;
  • 15 червня — Міжнародний день батька та День батька в Україні, День захисту людей похилого віку, Всесвітній день пожертвувань;
  • 17 червня — Всесвітній день боротьби із запустелюванням і засухою;
  • 18 червня — День дільничного інспектора поліції;
  • 19 червня — Міжнародний день боротьби з сексуальним насильством в умовах конфлікту, День фермера, Всесвітній день дитячого футболу, Всесвітній день прогулянки;
  • 20 червняВсесвітній день біженців, Всесвітній день Wi-Fi;
  • 21 червня — Всесвітній день миру та молитви, Всесвітній день мотоцикліста;
  • 22 червняДень скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні;
  • 23 червняДень державної служби ООН, День державної служби України, Міжнародний день жінок в інженерії;
  • 25 червняДень митника України, Міжнародний день моряка;
  • 26 червняМіжнародний день на підтримку жертв тортур, Міжнародний день боротьби проти зловживання наркотиками та їх незаконного обігу;
  • 27 червня — Всесвітній день працівників промисловості, Всесвітній день рибальства;
  • 28 червняДень Конституції України;
  • 29 червня — Міжнародний день рибалки.

Раніше ми розповідали, що треба знати про День батька в Україні. 

Також пропонуємо дізнатися більше про історію свята День Конституції України

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Світлана Конюшенко - Редактор
Автор:
Світлана Конюшенко
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