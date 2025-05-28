Коли буде Медовий, Яблучний і Горіховий Спас в Україні в 2025 році — нові дати свят

Людина з кошиком у церкві на Медовий Спас. Фото: Конкурент

Влітку українці відзначають одразу три важливих церковних свята — Медовий, Яблучний і Горіховий Спас. Ми розповідаємо, коли цього року люди в Україні відзначатимуть ці великі свята після переходу на новий церковний календар.

Новини.LIVE розповідає про ці свята.

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У 2023 році українці перейшли на новий церковний календар, через що всі великі свята змінили свої дати. Звичні нам церковні дні тепер святкуються на 13 днів раніше. Те ж саме стосується і Трьох Спасів, які зазвичай відзначаються в Україні влітку.

Дізнайтеся, коли саме цього року українці святкуватимуть Медовий, Яблучний і Горіховий Спас за новим церковним стилем.

Коли буде Медовий Спас у 2025 році

До переходу на новоюліанський календар українці святкували Медовий Спас 14 серпня, а з 2023 року це свято відзначається першого серпня. Це свято в народі також називають Маковій. Цього дня віряни збирали мед із маком і освячували це все в церкві, після чого їли.

Освячування меду в церкві на Медовий Спас. Фото: УНІАН

Коли українці святкуватимуть Яблучний Спас в 2025 році

Друге свято з Трьох Спасів за старим стилем відзначалося 19 серпня, а після переходу на новоюліанський календар цей день вже припадає на шосте серпня. Цього дня, який також називається Преображенням Господнім, віряни збирають яблука і освячують їх у храмі.

Яблука та інші фрукти в кошику на Яблучний Спас. Фото: УНІАН

Коли святкується Горіховий Спас у 2025 році

Останній зі Спасів за григоріанським календарем відзначався 29 серпня, а після переходу на новий церковний стиль українці святкують його 16 серпня. Третій Спас символізує завершення аграрного циклу, зокрема, збору врожаю на городі та в саду.

Багато зібраних горіхів у кошику. Фото: Doma.sk

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