Когда будет Медовый, Яблочный и Ореховый Спас в Украине в 2025 году — новые даты праздников

Человек с корзиной в церкви на Медовый Спас. Фото: Конкурент

Летом украинцы отмечают сразу три важных церковных праздника — Медовый, Яблочный и Ореховый Спас. Мы рассказываем, когда в этом году люди в Украине будут отмечать эти большие праздники после перехода на новый церковный календарь.

Новини.LIVE рассказывает об этих праздниках.

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В 2023 году украинцы перешли на новый церковный календарь, из-за чего все большие праздники изменили свои даты. Привычные нам церковные дни теперь празднуются на 13 дней раньше. То же самое касается и Трех Спасов, которые обычно отмечаются в Украине летом.

Узнайте, когда именно в этом году украинцы будут праздновать Медовый, Яблочный и Ореховый Спас по новому церковному стилю.

Когда будет Медовый Спас в 2025 году

До перехода на новоюлианский календарь украинцы праздновали Медовый Спас 14 августа, а с 2023 года этот праздник отмечается первого августа. Этот праздник в народе также называют Маковей. В этот день верующие собирали мед с маком и освящали это все в церкви, после чего ели.

Освящение меда в церкви на Медовый Спас. Фото: УНІАН

Когда украинцы будут праздновать Яблочный Спас в 2025 году

Второй праздник из Трех Спасов по старому стилю отмечался 19 августа, а после перехода на новоюлианский календарь этот день уже приходится на шестое августа. В этот день, который также называется Преображением Господним, верующие собирают яблоки и освящают их в храме.

Яблоки и другие фрукты в корзине на Яблочный Спас. Фото: УНІАН

Когда празднуется Ореховый Спас в 2025 году

Последний из Спасов по григорианскому календарю отмечался 29 августа, а после перехода на новый церковный стиль украинцы празднуют его 16 августа. Третий Спас символизирует завершение аграрного цикла, в частности, сбора урожая на огороде и в саду.

Много собранных орехов в корзине. Фото: Doma.sk

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