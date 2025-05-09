Коли буде Вознесіння Господнє в Україні в 2025 році — нова дата, традиції свята

Вознесіння Ісуса Христа на Небеса. Фото ілюстративне: Pinterest

Кожен вірянин знає, що Вознесіння Господнє — це одне з найважливіших свят у календарі, яке відзначається на 40-день від Великодня. Дізнайтеся, коли цей день буде в 2025 році за новим церковним стилем і які цікаві традиції святкування існують в народі.

Новини.LIVE детально розповідає про це свято.

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Коли українці святкуватимуть Вознесіння Господнє в 2025 році

Оскільки Вознесіння Господнє відзначається після Великодня, а його українці щороку святкують в різні дні, то і дата цього свята теж постійно різна. Якщо Воскресіння Христове в 2025 році відзначалося 20 квітня, то потрібно відрахувати від цього свята 40 днів.

Якщо правильно це порахувати, то виходить, що Вознесіння Господнє цього року люди в Україні святкуватимуть 29 травня.

Зображення Вознесіння Ісуса Христа. Фото ілюстративне: Pinterest

Які цікаві традиції існують у Вознесіння Господнє

У це велике свято всі віряни йдуть на службу до церкви, а потім збираються разом, щоб помолитися. Після урочистого богослужіння українці вдома часто влаштовують святкові посиденьки в колі найрідніших людей. Храми також прикрашаються різними квітами і святковими хоругвами.

Також у це церковне свято можна поминати тих, кого вже немає, і ставити свічку за упокій душі. У народі вірять, що цього дня Господь востаннє ходить жебраком вулицями, тому потрібно обов’язково подавати милостиню.

Ще люди у Вознесіння, як і у Трійцю, прикрашають будинок зеленню і свіжими травами і вітають одне одного словами "Слава Ісусу Христу!", отримуючи у відповідь слова "Навіки Слава!". До свята також печуть спеціальне обрядове печиво — вознесенські драбини, на яких перекладин має бути стільки ж, скільки і небес, тобто, сім.

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