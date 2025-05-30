Что надо обязательно успеть сделать до Троицы 2025 — список важных дел, советы

Женщина со свечой в церкви. Фото: Pexels

В воскресенье, восьмого июня 2025 года, все верующие будут отмечать большой церковный праздник — Троицу, к которой стоит подготовиться. Мы рассказываем, чем обязательно нужно заняться до этого дня, чтобы провести праздник в доброте и свете.

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Навести порядок в доме и во дворе

До Троицы украинцы наводят порядок в доме, ведь в давние времена считалось, что нельзя встречать большие церковные праздники в грязном доме. Поэтому перед этим днем обязательно постирайте гардины и помойте пол. Если у вас частный дом, наведите порядок не только в нем, но и во дворе.

Завершить посев культур на огороде

Предки в давние времена говорили, что если все культуры успеть посадить до Троицы, то можно будет собрать хороший урожай на огороде. Чтобы все взошло на участке, необходимо закончить сажать все на огороде в субботу, седьмого июня.

Отец, Сын и Святой Дух за столом. Фото иллюстративное: Pinterest

Украсить дом зеленой растительностью

На Троицу люди украшают дом зеленью и живыми цветами, в частности, полынью, чабрецом и аиром, которыми обычно застилают пол. А вот ивой и осиной лучше не украшать дом, ведь в народе считалось, что именно на осине повесился Иуда после продажи Иисуса Христа. В давние времена главным символом Троицы была береза.

Приготовить блюда на стол

В Троицу традиционными блюдами считается кутья, мед, пироги с творогом и различные сладости. Согласно народным приметам, богатый праздничный стол в этот день сделает семью богатой на целый год. Предки пекли каравай, который символизировал благополучие и счастье, и им угощали всех родных и знакомых.

Помянуть умерших

Суббота накануне Троицы называется Троицкой родительской субботой, поэтому седьмого июня всем верующим стоит посетить кладбище, чтобы вспомнить умерших родных. На могилу надо обязательно принести живые цветы, которые можно либо посадить, либо поставить в вазу. Также нужно и навести порядок на могиле.

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