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Головна Свята Петра і Павла 2025 в Україні — нова дата, традиції свята

Петра і Павла 2025 в Україні — нова дата, традиції свята

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Дата публікації: 29 травня 2025 03:16
Коли буде Петра і Павла в Україні в 2025 році — нова дата і традиції цього свята
Зображення святих апостолів Петра і Павла. Фото ілюстративне: Pinterest

Вже незабаром українці відзначатимуть таке велике церковне свято, як Петра і Павла, яке особливо вшановується серед вірян. Ми розповідаємо, коли буде це свято в 2025 році за новим церковним стилем і які цікаві традиції існують у народі.

Новини.LIVE детально розповідає про дату і традиції цього дня.

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Коли в Україні буде Петра і Павла в 2025 році

Зазвичай свято Петра і Павла настає після закінчення так званого Петрового посту. Мається на увазі періоду духовного очищення, який починається за тиждень після Святої Трійці. У 2023 році церква перейшла з григоріанського на новоюліанський календар, через що всі великі свята перенеслися на інші дати.

Але це сталося не суттєво — всього на 13 днів назад, ніж це було в старому календарі. Те ж саме стосується і Дня Петра і Павла, дата святкування якого теж перенеслася. Якщо до 2023 року це свято відзначалося 12 липня, то після переходу на новий календар Петра і Павла цього року буде 29 червня.

Петр и Павел
Святий Петро і Павло. Фото ілюстративне: Pinterest

Які традиції існують на Петра і Павла

Цього дня всі віряни йдуть до церкви і проводять святкові літургії, а також моляться про зміцнення віри, витривалість у духовному плані та захист від негаразд. У деяких регіонах країни люди згадують родичів, яких вже немає на цьому світі, запалюючи свічки та молячись про них.

Господині до цього свята готують смачну їжу і накривають на стіл, ставлячи туди різні пироги, ласощі з медом і рибну їжу. Цей стіл люди накривають задля того, щоб подякувати Богу за те, що він наділив літніми дарами.

Серед людей у народі поширювалися такі слова, як "Прийшов Петро — почалось жниво". Справа в тому, що саме з Петра і Павла в більшості регіонів люди починали косити сіно та збирати врожай на городі, особливо жито.

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Світлана Конюшенко - Редактор
Автор:
Світлана Конюшенко
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