Когда будет Петра и Павла в Украине в 2025 году — новая дата и традиции этого праздника

Изображение святых апостолов Петра и Павла. Фото иллюстративное: Pinterest

Уже скоро украинцы будут отмечать такой большой церковный праздник, как Петра и Павла, который особенно почитается среди верующих. Мы рассказываем, когда будет этот праздник в 2025 году по новому церковному стилю и какие интересные традиции существуют в народе.

Новини.LIVE подробно рассказывает о дате и традициях этого дня.

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Когда в Украине будет Петра и Павла в 2025 году

Обычно праздник Петра и Павла наступает после окончания так называемого Петрова поста. Имеется в виду периода духовного очищения, который начинается через неделю после Святой Троицы. В 2023 году церковь перешла с григорианского на новоюлианский календарь, из-за чего все большие праздники перенеслись на другие даты.

Но это произошло не существенно — всего на 13 дней назад, чем это было в старом календаре. То же самое касается и Дня Петра и Павла, дата празднования которого тоже перенеслась. Если до 2023 года этот праздник отмечался 12 июля, то после перехода на новый календарь Петра и Павла в этом году будет 29 июня.

Святой Петр и Павел. Фото иллюстративное: Pinterest

Какие традиции существуют на Петра и Павла

В этот день все верующие идут в церковь и проводят праздничные литургии, а также молятся об укреплении веры, выносливости в духовном плане и защите от невзгод. В некоторых регионах страны люди вспоминают родственников, которых уже нет на этом свете, зажигая свечи и молясь о них.

Хозяйки к этому празднику готовят вкусную еду и накрывают на стол, ставя туда различные пироги, лакомства с медом и рыбную пищу. Этот стол люди накрывают для того, чтобы поблагодарить Бога за то, что он наделил летними дарами.

Среди людей в народе распространялись такие слова, как "Пришел Петр — началась жатва". Дело в том, что именно с Петра и Павла в большинстве регионов люди начинали косить сено и собирать урожай на огороде, особенно рожь.

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