Что нельзя делать в Троицу 2025 — главные запреты Зеленых праздников, советы

Верующие в Троицу на службе в церкви. Фото: УНИАН

В воскресенье, восьмого июня 2025 года, украинцы будут отмечать большой церковный праздник — Троицу, в которую существуют определенные запреты. Узнайте, чем категорически нельзя заниматься в Зеленые праздники, чтобы не привлечь несчастье в свой дом.

Новини.LIVE рассказывает об этих запретах.

Реклама

Читайте также:

В Троицу, как и в другие церковные праздники, категорически нельзя делать определенные вещи, ведь считается, что это может навредить. Мы рассказываем, что запрещается делать в Зеленые праздники, чтобы не привлечь беду и невзгоды в свою жизнь.

Верующие в церкви на Троицу. Фото: РБК-Украина

Что запрещается делать в Троицу 2025

В Зеленые праздники категорически нельзя заниматься рукоделием, в частности, шить, вышивать и вязать. Также не стоит иметь дело с острыми предметами, в частности, с ножницами, ножом, серпом и топором, и плавать в водоемах.

В Троицу также не рекомендуется вступать в конфликты, споры и ругаться, а еще стричь волосы с ногтями. В этот праздник, как в другой большой церковный, лучше не заниматься тяжелым физическим трудом, а также возиться на огородном участке.

Не стоит также в Зеленые праздники обижать близких людей и раскрывать чужие тайны, а еще справлять свадьбы и жениться. Кроме того, в этот день не рекомендуется отправляться в лес или на поле самому, а также водить скот в лес.

И наконец, в этот большой праздник запрещается говорить плохие вещи и иметь негативные мысли в голове, а также ссориться с кем-то, завидовать и о чем-то сплетничать. Если вы будете придерживаться этих простых, но очень важных правил в большой церковный день, вы сможете избежать всех невзгод и защитить себя и своих родных от бед.

Напомним, мы писали о том, можно ли работать на огороде в Троицу 2025 года.

Ранее мы рассказывали о том, какие церковные праздники будут отмечать украинцы в июне 2025 года.

Также мы сообщали о том, что обязательно нужно успеть сделать до Троицы.