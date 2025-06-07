Что нельзя делать в Троицу 2025 — главные запреты Зеленых праздников, советы

Запреты на Троицу 2025 — что нельзя делать в Зеленые праздники
В воскресенье, восьмого июня 2025 года, украинцы будут отмечать большой церковный праздник — Троицу, в которую существуют определенные запреты. Узнайте, чем категорически нельзя заниматься в Зеленые праздники, чтобы не привлечь несчастье в свой дом.
Новини.LIVE рассказывает об этих запретах.
В Троицу, как и в другие церковные праздники, категорически нельзя делать определенные вещи, ведь считается, что это может навредить. Мы рассказываем, что запрещается делать в Зеленые праздники, чтобы не привлечь беду и невзгоды в свою жизнь.
Что запрещается делать в Троицу 2025
В Зеленые праздники категорически нельзя заниматься рукоделием, в частности, шить, вышивать и вязать. Также не стоит иметь дело с острыми предметами, в частности, с ножницами, ножом, серпом и топором, и плавать в водоемах.
В Троицу также не рекомендуется вступать в конфликты, споры и ругаться, а еще стричь волосы с ногтями. В этот праздник, как в другой большой церковный, лучше не заниматься тяжелым физическим трудом, а также возиться на огородном участке.
Не стоит также в Зеленые праздники обижать близких людей и раскрывать чужие тайны, а еще справлять свадьбы и жениться. Кроме того, в этот день не рекомендуется отправляться в лес или на поле самому, а также водить скот в лес.
И наконец, в этот большой праздник запрещается говорить плохие вещи и иметь негативные мысли в голове, а также ссориться с кем-то, завидовать и о чем-то сплетничать. Если вы будете придерживаться этих простых, но очень важных правил в большой церковный день, вы сможете избежать всех невзгод и защитить себя и своих родных от бед.
Напомним, мы писали о том, можно ли работать на огороде в Троицу 2025 года.
Ранее мы рассказывали о том, какие церковные праздники будут отмечать украинцы в июне 2025 года.
Также мы сообщали о том, что обязательно нужно успеть сделать до Троицы.
Читайте Новини.LIVE!