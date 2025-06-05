Що треба зробити в Троїцьку поминальну суботу 2025 — як згадувати померлих, заборони

Вірянки, які ставлять свічки в храмі. Фото: УНІАН

Субота, сьомого червня 2025 року, в Україні називається Троїцькою поминальною, в яку прийнято згадувати всіх померлих. Ми розповідаємо, як правильно поминати покійних у це свято, а також що варто зробити і чим категорично не можна займатися цього дня.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Як поминати покійних у Троїцьку суботу

Православні християни в поминальну суботу обов’язково моляться за всіх тих, кого немає на цьому світі. Також цього дня варто зробити такі важливі речі, як:

Принести панахиду до храму — це пожертва

Передати записку, де вказані ім’я померлих, щоб священик згадав їх у молитві

Роздати милостиню всім тим, хто цього потребує, і попросити їх помолитися за покійних — це пожертва

Навести лад на могилах — це пошана для померлих

Попросити священика прочитати заупокійну службу на могилі

Запалити свічку за упокій в храмі — це пожертва

Після служби в церкві віряни йдуть на цвинтар, щоб згадати всіх тих, кого вже немає. Якщо немає можливості попросити священика прийти на кладовище і прочитати службу біля могили, можна цілком це зробити самостійно.

Жінка біля могили на цвинтарі. Фото: Freepik

Чим не можна займатися в поминальну суботу

У Троїцьку поминальну суботу існують певні заборони, які важливо дотримуватися. Так, цього дня категорично забороняється робити такі речі, як:

Вживати алкоголь на цвинтарі

Влаштовувати застілля біля могили

Залишати їжу з напоями на могилах

Якщо ви хочете влаштувати поминальний обід, щоб згадати всіх померлих, краще це робити вдома. Водночас, їжу варто роздати всім тим людям, яким вона потрібна, як милостиню.

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