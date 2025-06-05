Что надо сделать в Троицкую поминальную субботу 2025 — как вспоминать умерших, запреты

Верующие, которые ставят свечи в храме. Фото: УНІАН

Суббота, седьмого июня 2025 года, в Украине называется Троицкой поминальной, в которую принято поминать всех умерших. Мы рассказываем, как правильно поминать усопших в этот праздник, а также что стоит сделать и чем категорически нельзя заниматься в этот день.

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Как поминать усопших в Троицкую субботу

Православные христиане в поминальную субботу обязательно молятся за всех тех, кого нет на этом свете. Также в этот день стоит сделать такие важные вещи, как:

Принести панихиду в храм — это пожертвование

Передать записку, где указаны имена умерших, чтобы священник упомянул их в молитве

Раздать милостыню всем тем, кто в этом нуждается, и попросить их помолиться за усопших — это пожертвование

Навести порядок на могилах — это уважение для умерших

Попросить священника прочитать заупокойную службу на могиле

Зажечь свечу за упокой в храме — это пожертвование

После службы в церкви верующие идут на кладбище, чтобы вспомнить всех тех, кого уже нет. Если нет возможности попросить священника прийти на кладбище и прочитать службу возле могилы, можно вполне это сделать самостоятельно.

Женщина возле могилы на кладбище. Фото: Freepik

Чем нельзя заниматься в поминальную субботу

В Троицкую поминальную субботу существуют определенные запреты, которые важно соблюдать. Так, в этот день категорически запрещается делать такие вещи, как:

Употреблять алкоголь на кладбище

Устраивать застолья возле могилы

Оставлять еду с напитками на могилах

Если вы хотите устроить поминальный обед, чтобы вспомнить всех умерших, лучше это делать дома. В то же время, еду стоит раздать всем тем людям, которым она нужна, как милостыню.

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