Что надо сделать в Троицкую поминальную субботу 2025 — как вспоминать умерших, запреты

Троицкая поминальная суббота 2025 в Украине — что нельзя делать
Суббота, седьмого июня 2025 года, в Украине называется Троицкой поминальной, в которую принято поминать всех умерших. Мы рассказываем, как правильно поминать усопших в этот праздник, а также что стоит сделать и чем категорически нельзя заниматься в этот день.
Новини.LIVE делится полезными советами.
Как поминать усопших в Троицкую субботу
Православные христиане в поминальную субботу обязательно молятся за всех тех, кого нет на этом свете. Также в этот день стоит сделать такие важные вещи, как:
- Принести панихиду в храм — это пожертвование
- Передать записку, где указаны имена умерших, чтобы священник упомянул их в молитве
- Раздать милостыню всем тем, кто в этом нуждается, и попросить их помолиться за усопших — это пожертвование
- Навести порядок на могилах — это уважение для умерших
- Попросить священника прочитать заупокойную службу на могиле
- Зажечь свечу за упокой в храме — это пожертвование
После службы в церкви верующие идут на кладбище, чтобы вспомнить всех тех, кого уже нет. Если нет возможности попросить священника прийти на кладбище и прочитать службу возле могилы, можно вполне это сделать самостоятельно.
Чем нельзя заниматься в поминальную субботу
В Троицкую поминальную субботу существуют определенные запреты, которые важно соблюдать. Так, в этот день категорически запрещается делать такие вещи, как:
- Употреблять алкоголь на кладбище
- Устраивать застолья возле могилы
- Оставлять еду с напитками на могилах
Если вы хотите устроить поминальный обед, чтобы вспомнить всех умерших, лучше это делать дома. В то же время, еду стоит раздать всем тем людям, которым она нужна, как милостыню.
Напомним, мы писали о том, что обязательно нужно успеть сделать до Троицы 2025.
Ранее мы рассказывали о том, когда будет Медовый, Яблочный и Ореховый Спас в Украине в 2025 году.
Также мы сообщали о том, какие праздники отмечают украинцы в июне 2025 года.
Читайте Новини.LIVE!