Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіШоубізнесТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
З Великоднем 2026: щирі привітання і яскраві листівки до свята

Ua ru
Дата публікації: 12 квітня 2026 05:15
Привітання з Великоднем 2026: найгарніші картинки і душевні побажання для рідних
Жінка біля церкви з великоднім кошиком. Фото: vsn.ua

Великдень або свято Воскресіння Христове православні християни в Україні зустрічають у цю неділю, 12 квітня, яка у 2026 році є офіційною датою святкування. Це одне з найголовніших свят року, яке сповнене добром, щирими словами, теплими обіймами і усмішками близьких. Але також важливо привітати тих, хто зараз не може бути поруч.

Новини.LIVE ділиться добіркою щирих та красивих привітань з Великоднем 2026 року у прозі, віршах, та листівках. Подаруйте рідним людям гарний настрій.

Як красиво привітати з Великоднем 2026 у прозі

Вітаю вас із світлим святом — Великоднем. Нехай у вашому житті панують радість, віра та достаток. Христос Воскрес!

***

Щиро вітаю зі святом Христового Воскресіння! Нехай великодні дзвони приносять лише добрі новини, наповнюють серце світлом і дарують сили долати всі життєві випробування.

***

Христос Воскрес! Вітаю з Великоднем! Бажаю, щоб у вашому домі панували злагода й добробут, а в серці завжди жили любов і щира радість.

***

Зі світлим Великоднем! Нехай це свято подарує вам силу, здоров'я, гармонію та світлі зміни у житті. Бажаю затишку, тепла і радості у вашому домі.

***

Христос Воскрес! Нехай Господь благословляє вас і вашу родину, береже від усього лихого та веде правильним шляхом. 

***

Нехай це свято очистить серце від усього зайвого й залишить тільки любов і щастя. Христос Воскрес! 

***

Від щирого серця вітаю з Великоднем. У це світле свято бажаю вам здоров'я, щастя, любові та душевного спокою.

***

Вітаю з Великоднем! Бажаю добра, злагоди й щастя. Нехай життя наповнюється світлом, радістю, любов'ю та гармонією.

Теплі та веселі вірші до Великодня 2026 українською мовою

Бажаю щастя й злагоди в родині
Та благодаті Божої з небес
І хай по всій лунає Україні:
— Христос воскрес!
— Воістину воскрес!

***

З Воскресінням Христовим щиро Вас вітаю! 
Жити в радості й любові від душі бажаю! 
Запашною нехай буде Великодня Паска 
І до віку буде з Вами світла Божа лакса! 
Христос Воскрес! 

***

Нехай свято Великоднє
Благословіння шле Господнє!
Хай якір щастя й миру
Тримає міцно Україну.
Воїнам вклоняймось низько!
Перемога дуже близько!

***

Смачної Паски,
Довгої ковбаски,
Твердого холодця,
Крутого яйця,
Смачного хрону,
Міцного самогону!
Христос Воскрес!

***

Хай в кошик вам ляжуть баранчик і паска, 
Шматочок сальця, запашная ковбаска, 
І писанок пару з корінчиком хрону, 
Хай плине достаток до Вашого дому! 
Христос воскрес!

***

З Воскресінням — Світлим святом!
Усмішок й радості багато!
Хай Божа ласка завітає
І щастям Вас благословляє!
Смакує паска на здоров’я,
І благодать іде з небес,
У день, наповнений любов’ю,
Радійте, бо Христос Воскрес!

***

Христос Воскрес! 
Воістину Воскрес! 
Ясніє сонечко. 
Радіє світ увесь. 
Нехай у серці віра і добро панує. 
Хай щиру радість писанки дарують!

***

З Великоднем тебе
Я щиро привітаю!
Хай Бог тобі в житті
У всьому помагає!
Нехай дарує Ангел,
Любов тобі з небес!
Христос Воскрес!
Воістину Воскрес!

***

Хай мир у серці Вашому панує.
Хай ангел Божий щастя Вам дарує.
Ісус Христос — здоров'я шле з небес.
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

***

Хай сповнює душу краса великодня
І радість оселиться в серці сьогодні!
Хай милують око веснянії квіти,
І будуть щасливі дорослі та діти!!
Христос Воскрес!

Красиві та яскраві листівки з Великоднем 2026

Яких п'ять головних заборон слід дотримуватися на Великдень, щоб не згрішити та уникнути бід.

Які продукти можна освячувати у церкві на Великдень.

Яку кількість яєць покласти у великодній кошик, щоб рік був щасливий.

привітання зі святом листівки до свята Великдень 2026
Світлана Конюшенко - Редактор
Автор:
Світлана Конюшенко
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації