Привітання з Великоднем 2026: найгарніші картинки і душевні побажання для рідних

З Великоднем 2026: щирі привітання і яскраві листівки до свята
Великдень або свято Воскресіння Христове православні християни в Україні зустрічають у цю неділю, 12 квітня, яка у 2026 році є офіційною датою святкування. Це одне з найголовніших свят року, яке сповнене добром, щирими словами, теплими обіймами і усмішками близьких. Але також важливо привітати тих, хто зараз не може бути поруч.
Новини.LIVE ділиться добіркою щирих та красивих привітань з Великоднем 2026 року у прозі, віршах, та листівках. Подаруйте рідним людям гарний настрій.
Як красиво привітати з Великоднем 2026 у прозі
Вітаю вас із світлим святом — Великоднем. Нехай у вашому житті панують радість, віра та достаток. Христос Воскрес!
***
Щиро вітаю зі святом Христового Воскресіння! Нехай великодні дзвони приносять лише добрі новини, наповнюють серце світлом і дарують сили долати всі життєві випробування.
***
Христос Воскрес! Вітаю з Великоднем! Бажаю, щоб у вашому домі панували злагода й добробут, а в серці завжди жили любов і щира радість.
***
Зі світлим Великоднем! Нехай це свято подарує вам силу, здоров'я, гармонію та світлі зміни у житті. Бажаю затишку, тепла і радості у вашому домі.
***
Христос Воскрес! Нехай Господь благословляє вас і вашу родину, береже від усього лихого та веде правильним шляхом.
***
Нехай це свято очистить серце від усього зайвого й залишить тільки любов і щастя. Христос Воскрес!
***
Від щирого серця вітаю з Великоднем. У це світле свято бажаю вам здоров'я, щастя, любові та душевного спокою.
***
Вітаю з Великоднем! Бажаю добра, злагоди й щастя. Нехай життя наповнюється світлом, радістю, любов'ю та гармонією.
Теплі та веселі вірші до Великодня 2026 українською мовою
Бажаю щастя й злагоди в родині
Та благодаті Божої з небес
І хай по всій лунає Україні:
— Христос воскрес!
— Воістину воскрес!
***
З Воскресінням Христовим щиро Вас вітаю!
Жити в радості й любові від душі бажаю!
Запашною нехай буде Великодня Паска
І до віку буде з Вами світла Божа лакса!
Христос Воскрес!
***
Нехай свято Великоднє
Благословіння шле Господнє!
Хай якір щастя й миру
Тримає міцно Україну.
Воїнам вклоняймось низько!
Перемога дуже близько!
***
Смачної Паски,
Довгої ковбаски,
Твердого холодця,
Крутого яйця,
Смачного хрону,
Міцного самогону!
Христос Воскрес!
***
Хай в кошик вам ляжуть баранчик і паска,
Шматочок сальця, запашная ковбаска,
І писанок пару з корінчиком хрону,
Хай плине достаток до Вашого дому!
Христос воскрес!
***
З Воскресінням — Світлим святом!
Усмішок й радості багато!
Хай Божа ласка завітає
І щастям Вас благословляє!
Смакує паска на здоров’я,
І благодать іде з небес,
У день, наповнений любов’ю,
Радійте, бо Христос Воскрес!
***
Христос Воскрес!
Воістину Воскрес!
Ясніє сонечко.
Радіє світ увесь.
Нехай у серці віра і добро панує.
Хай щиру радість писанки дарують!
***
З Великоднем тебе
Я щиро привітаю!
Хай Бог тобі в житті
У всьому помагає!
Нехай дарує Ангел,
Любов тобі з небес!
Христос Воскрес!
Воістину Воскрес!
***
Хай мир у серці Вашому панує.
Хай ангел Божий щастя Вам дарує.
Ісус Христос — здоров'я шле з небес.
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
***
Хай сповнює душу краса великодня
І радість оселиться в серці сьогодні!
Хай милують око веснянії квіти,
І будуть щасливі дорослі та діти!!
Христос Воскрес!
Красиві та яскраві листівки з Великоднем 2026
