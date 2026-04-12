Привітання з Великоднем 2026: найгарніші картинки і душевні побажання для рідних

Жінка біля церкви з великоднім кошиком. Фото: vsn.ua

Великдень або свято Воскресіння Христове православні християни в Україні зустрічають у цю неділю, 12 квітня, яка у 2026 році є офіційною датою святкування. Це одне з найголовніших свят року, яке сповнене добром, щирими словами, теплими обіймами і усмішками близьких. Але також важливо привітати тих, хто зараз не може бути поруч.

Новини.LIVE ділиться добіркою щирих та красивих привітань з Великоднем 2026 року у прозі, віршах, та листівках. Подаруйте рідним людям гарний настрій.

Як красиво привітати з Великоднем 2026 у прозі

Вітаю вас із світлим святом — Великоднем. Нехай у вашому житті панують радість, віра та достаток. Христос Воскрес!

Щиро вітаю зі святом Христового Воскресіння! Нехай великодні дзвони приносять лише добрі новини, наповнюють серце світлом і дарують сили долати всі життєві випробування.

Христос Воскрес! Вітаю з Великоднем! Бажаю, щоб у вашому домі панували злагода й добробут, а в серці завжди жили любов і щира радість.

Зі світлим Великоднем! Нехай це свято подарує вам силу, здоров'я, гармонію та світлі зміни у житті. Бажаю затишку, тепла і радості у вашому домі.

Христос Воскрес! Нехай Господь благословляє вас і вашу родину, береже від усього лихого та веде правильним шляхом.

Нехай це свято очистить серце від усього зайвого й залишить тільки любов і щастя. Христос Воскрес!

Від щирого серця вітаю з Великоднем. У це світле свято бажаю вам здоров'я, щастя, любові та душевного спокою.

Вітаю з Великоднем! Бажаю добра, злагоди й щастя. Нехай життя наповнюється світлом, радістю, любов'ю та гармонією.

Теплі та веселі вірші до Великодня 2026 українською мовою

Бажаю щастя й злагоди в родині

Та благодаті Божої з небес

І хай по всій лунає Україні:

— Христос воскрес!

— Воістину воскрес!

З Воскресінням Христовим щиро Вас вітаю!

Жити в радості й любові від душі бажаю!

Запашною нехай буде Великодня Паска

І до віку буде з Вами світла Божа лакса!

Христос Воскрес!

Нехай свято Великоднє

Благословіння шле Господнє!

Хай якір щастя й миру

Тримає міцно Україну.

Воїнам вклоняймось низько!

Перемога дуже близько!

Смачної Паски,

Довгої ковбаски,

Твердого холодця,

Крутого яйця,

Смачного хрону,

Міцного самогону!

Христос Воскрес!

Хай в кошик вам ляжуть баранчик і паска,

Шматочок сальця, запашная ковбаска,

І писанок пару з корінчиком хрону,

Хай плине достаток до Вашого дому!

Христос воскрес!

З Воскресінням — Світлим святом!

Усмішок й радості багато!

Хай Божа ласка завітає

І щастям Вас благословляє!

Смакує паска на здоров’я,

І благодать іде з небес,

У день, наповнений любов’ю,

Радійте, бо Христос Воскрес!

Христос Воскрес!

Воістину Воскрес!

Ясніє сонечко.

Радіє світ увесь.

Нехай у серці віра і добро панує.

Хай щиру радість писанки дарують!

З Великоднем тебе

Я щиро привітаю!

Хай Бог тобі в житті

У всьому помагає!

Нехай дарує Ангел,

Любов тобі з небес!

Христос Воскрес!

Воістину Воскрес!

Хай мир у серці Вашому панує.

Хай ангел Божий щастя Вам дарує.

Ісус Христос — здоров'я шле з небес.

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

Хай сповнює душу краса великодня

І радість оселиться в серці сьогодні!

Хай милують око веснянії квіти,

І будуть щасливі дорослі та діти!!

Христос Воскрес!

Красиві та яскраві листівки з Великоднем 2026

Листівки з Великоднем 2026. Колаж: Новини.LIVE

Листівки з Великоднем 2026. Колаж: Новини.LIVE

Листівки з Великоднем 2026. Колаж: Новини.LIVE

Листівки з Великоднем 2026. Колаж: Новини.LIVE

Листівки з Великоднем 2026. Колаж: Новини.LIVE

Листівки з Великоднем 2026. Колаж: Новини.LIVE

Листівки з Великоднем 2026. Колаж: Новини.LIVE

