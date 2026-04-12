Поздравления с Пасхой 2026: самые красивые картинки и душевные пожелания для родных

С Пасхой 2026: искренние поздравления и яркие открытки к празднику
Пасху или праздник Воскресения Христова православные христиане в Украине встречают в это воскресенье, 12 апреля, которая в 2026 году является официальной датой празднования. Это один из самых главных праздников года, который наполнен добром, искренними словами, теплыми объятиями и улыбками близких. Но также важно поздравить тех, кто сейчас не может быть рядом.
Новини.LIVE делится подборкой искренних и красивых поздравлений с Пасхой 2026 года в прозе, стихах и открытках. Подарите родным людям хорошее настроение.
Как красиво поздравить с Пасхой 2026 в прозе
Поздравляю вас со светлым праздником - Пасхой. Пусть в вашей жизни царят радость, вера и достаток. Христос Воскрес!
***
Искренне поздравляю с праздником Христова Воскресения! Пусть пасхальные колокола приносят только хорошие новости, наполняют сердце светом и дарят силы преодолевать все жизненные испытания.
***
Христос Воскрес! Поздравляю с Пасхой! Желаю, чтобы в вашем доме царили согласие и благополучие, а в сердце всегда жили любовь и искренняя радость.
***
Со светлой Пасхой! Пусть этот праздник подарит вам силу, здоровье, гармонию и светлые перемены в жизни. Желаю уюта, тепла и радости в вашем доме.
***
Христос Воскрес! Пусть Господь благословляет вас и вашу семью, бережет от всего плохого и ведет правильным путем.
***
Пусть этот праздник очистит сердце от всего лишнего и оставит только любовь и счастье. Христос Воскрес!
***
От всей души поздравляю с Пасхой. В этот светлый праздник желаю вам здоровья, счастья, любви и душевного спокойствия.
***
Поздравляю с Пасхой! Желаю добра, согласия и счастья. Пусть жизнь наполняется светом, радостью, любовью и гармонией.
Теплые и веселые стихи к Пасхе 2026 на украинском языке
Бажаю щастя й злагоди в родині
Та благодаті Божої з небес
І хай по всій лунає Україні:
— Христос воскрес!
— Воістину воскрес!
***
З Воскресінням Христовим щиро Вас вітаю!
Жити в радості й любові від душі бажаю!
Запашною нехай буде Великодня Паска
І до віку буде з Вами світла Божа лакса!
Христос Воскрес!
***
Нехай свято Великоднє
Благословіння шле Господнє!
Хай якір щастя й миру
Тримає міцно Україну.
Воїнам вклоняймось низько!
Перемога дуже близько!
***
Смачної Паски,
Довгої ковбаски,
Твердого холодця,
Крутого яйця,
Смачного хрону,
Міцного самогону!
Христос Воскрес!
***
Хай в кошик вам ляжуть баранчик і паска,
Шматочок сальця, запашная ковбаска,
І писанок пару з корінчиком хрону,
Хай плине достаток до Вашого дому!
Христос воскрес!
***
З Воскресінням — Світлим святом!
Усмішок й радості багато!
Хай Божа ласка завітає
І щастям Вас благословляє!
Смакує паска на здоров’я,
І благодать іде з небес,
У день, наповнений любов’ю,
Радійте, бо Христос Воскрес!
***
Христос Воскрес!
Воістину Воскрес!
Ясніє сонечко.
Радіє світ увесь.
Нехай у серці віра і добро панує.
Хай щиру радість писанки дарують!
***
З Великоднем тебе
Я щиро привітаю!
Хай Бог тобі в житті
У всьому помагає!
Нехай дарує Ангел,
Любов тобі з небес!
Христос Воскрес!
Воістину Воскрес!
***
Хай мир у серці Вашому панує.
Хай ангел Божий щастя Вам дарує.
Ісус Христос — здоров'я шле з небес.
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
***
Хай сповнює душу краса великодня
І радість оселиться в серці сьогодні!
Хай милують око веснянії квіти,
І будуть щасливі дорослі та діти!!
Христос Воскрес!
Красивые и яркие открытки с Пасхой 2026
