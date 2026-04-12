Поздравления с Пасхой 2026: самые красивые картинки и душевные пожелания для родных

Женщина возле церкви с пасхальной корзиной.

Пасху или праздник Воскресения Христова православные христиане в Украине встречают в это воскресенье, 12 апреля, которая в 2026 году является официальной датой празднования. Это один из самых главных праздников года, который наполнен добром, искренними словами, теплыми объятиями и улыбками близких. Но также важно поздравить тех, кто сейчас не может быть рядом.

Новини.LIVE делится подборкой искренних и красивых поздравлений с Пасхой 2026 года в прозе, стихах и открытках. Подарите родным людям хорошее настроение.

Как красиво поздравить с Пасхой 2026 в прозе

Поздравляю вас со светлым праздником - Пасхой. Пусть в вашей жизни царят радость, вера и достаток. Христос Воскрес!

***

Искренне поздравляю с праздником Христова Воскресения! Пусть пасхальные колокола приносят только хорошие новости, наполняют сердце светом и дарят силы преодолевать все жизненные испытания.

***

Христос Воскрес! Поздравляю с Пасхой! Желаю, чтобы в вашем доме царили согласие и благополучие, а в сердце всегда жили любовь и искренняя радость.

***

Со светлой Пасхой! Пусть этот праздник подарит вам силу, здоровье, гармонию и светлые перемены в жизни. Желаю уюта, тепла и радости в вашем доме.

***

Христос Воскрес! Пусть Господь благословляет вас и вашу семью, бережет от всего плохого и ведет правильным путем.

***

Пусть этот праздник очистит сердце от всего лишнего и оставит только любовь и счастье. Христос Воскрес!

***

От всей души поздравляю с Пасхой. В этот светлый праздник желаю вам здоровья, счастья, любви и душевного спокойствия.

***

Поздравляю с Пасхой! Желаю добра, согласия и счастья. Пусть жизнь наполняется светом, радостью, любовью и гармонией.

Теплые и веселые стихи к Пасхе 2026 на украинском языке

Бажаю щастя й злагоди в родині

Та благодаті Божої з небес

І хай по всій лунає Україні:

— Христос воскрес!

— Воістину воскрес!

***

З Воскресінням Христовим щиро Вас вітаю!

Жити в радості й любові від душі бажаю!

Запашною нехай буде Великодня Паска

І до віку буде з Вами світла Божа лакса!

Христос Воскрес!

***

Нехай свято Великоднє

Благословіння шле Господнє!

Хай якір щастя й миру

Тримає міцно Україну.

Воїнам вклоняймось низько!

Перемога дуже близько!

***

Смачної Паски,

Довгої ковбаски,

Твердого холодця,

Крутого яйця,

Смачного хрону,

Міцного самогону!

Христос Воскрес!

***

Хай в кошик вам ляжуть баранчик і паска,

Шматочок сальця, запашная ковбаска,

І писанок пару з корінчиком хрону,

Хай плине достаток до Вашого дому!

Христос воскрес!

***

З Воскресінням — Світлим святом!

Усмішок й радості багато!

Хай Божа ласка завітає

І щастям Вас благословляє!

Смакує паска на здоров’я,

І благодать іде з небес,

У день, наповнений любов’ю,

Радійте, бо Христос Воскрес!

***

Христос Воскрес!

Воістину Воскрес!

Ясніє сонечко.

Радіє світ увесь.

Нехай у серці віра і добро панує.

Хай щиру радість писанки дарують!

***

З Великоднем тебе

Я щиро привітаю!

Хай Бог тобі в житті

У всьому помагає!

Нехай дарує Ангел,

Любов тобі з небес!

Христос Воскрес!

Воістину Воскрес!

***

Хай мир у серці Вашому панує.

Хай ангел Божий щастя Вам дарує.

Ісус Христос — здоров'я шле з небес.

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

***

Хай сповнює душу краса великодня

І радість оселиться в серці сьогодні!

Хай милують око веснянії квіти,

І будуть щасливі дорослі та діти!!

Христос Воскрес!

Красивые и яркие открытки с Пасхой 2026

Открытки с Пасхой 2026 г. Коллаж: Новости.LIVE

Открытки с Пасхой 2026 г. Коллаж: Новости.LIVE

Открытки с Пасхой 2026 г. Коллаж: Новости.LIVE

Открытки с Пасхой 2026 г. Коллаж: Новости.LIVE

Открытки с Пасхой 2026 г. Коллаж: Новости.LIVE

Открытки с Пасхой 2026 г. Коллаж: Новости.LIVE

Открытки с Пасхой 2026 г. Коллаж: Новости.LIVE

