Главная Праздники С Пасхой 2026: искренние поздравления и яркие открытки к празднику

С Пасхой 2026: искренние поздравления и яркие открытки к празднику

Дата публикации 12 апреля 2026 05:15
Поздравления с Пасхой 2026: самые красивые картинки и душевные пожелания для родных
Женщина возле церкви с пасхальной корзиной. Фото: vsn.ua

Пасху или праздник Воскресения Христова православные христиане в Украине встречают в это воскресенье, 12 апреля, которая в 2026 году является официальной датой празднования. Это один из самых главных праздников года, который наполнен добром, искренними словами, теплыми объятиями и улыбками близких. Но также важно поздравить тех, кто сейчас не может быть рядом.

Новини.LIVE делится подборкой искренних и красивых поздравлений с Пасхой 2026 года в прозе, стихах и открытках. Подарите родным людям хорошее настроение.

Как красиво поздравить с Пасхой 2026 в прозе

Поздравляю вас со светлым праздником - Пасхой. Пусть в вашей жизни царят радость, вера и достаток. Христос Воскрес!

***

Искренне поздравляю с праздником Христова Воскресения! Пусть пасхальные колокола приносят только хорошие новости, наполняют сердце светом и дарят силы преодолевать все жизненные испытания.

***

Христос Воскрес! Поздравляю с Пасхой! Желаю, чтобы в вашем доме царили согласие и благополучие, а в сердце всегда жили любовь и искренняя радость.

***

Со светлой Пасхой! Пусть этот праздник подарит вам силу, здоровье, гармонию и светлые перемены в жизни. Желаю уюта, тепла и радости в вашем доме.

***

Христос Воскрес! Пусть Господь благословляет вас и вашу семью, бережет от всего плохого и ведет правильным путем.

***

Пусть этот праздник очистит сердце от всего лишнего и оставит только любовь и счастье. Христос Воскрес!

***

От всей души поздравляю с Пасхой. В этот светлый праздник желаю вам здоровья, счастья, любви и душевного спокойствия.

***

Поздравляю с Пасхой! Желаю добра, согласия и счастья. Пусть жизнь наполняется светом, радостью, любовью и гармонией.

Теплые и веселые стихи к Пасхе 2026 на украинском языке

Бажаю щастя й злагоди в родині
Та благодаті Божої з небес
І хай по всій лунає Україні:
— Христос воскрес!
— Воістину воскрес!

***

З Воскресінням Христовим щиро Вас вітаю! 
Жити в радості й любові від душі бажаю! 
Запашною нехай буде Великодня Паска 
І до віку буде з Вами світла Божа лакса! 
Христос Воскрес! 

***

Нехай свято Великоднє
Благословіння шле Господнє!
Хай якір щастя й миру
Тримає міцно Україну.
Воїнам вклоняймось низько!
Перемога дуже близько!

***

Смачної Паски,
Довгої ковбаски,
Твердого холодця,
Крутого яйця,
Смачного хрону,
Міцного самогону!
Христос Воскрес!

***

Хай в кошик вам ляжуть баранчик і паска, 
Шматочок сальця, запашная ковбаска, 
І писанок пару з корінчиком хрону, 
Хай плине достаток до Вашого дому! 
Христос воскрес!

***

З Воскресінням — Світлим святом!
Усмішок й радості багато!
Хай Божа ласка завітає
І щастям Вас благословляє!
Смакує паска на здоров’я,
І благодать іде з небес,
У день, наповнений любов’ю,
Радійте, бо Христос Воскрес!

***

Христос Воскрес! 
Воістину Воскрес! 
Ясніє сонечко. 
Радіє світ увесь. 
Нехай у серці віра і добро панує. 
Хай щиру радість писанки дарують!

***

З Великоднем тебе
Я щиро привітаю!
Хай Бог тобі в житті
У всьому помагає!
Нехай дарує Ангел,
Любов тобі з небес!
Христос Воскрес!
Воістину Воскрес!

***

Хай мир у серці Вашому панує.
Хай ангел Божий щастя Вам дарує.
Ісус Христос — здоров'я шле з небес.
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

***

Хай сповнює душу краса великодня
І радість оселиться в серці сьогодні!
Хай милують око веснянії квіти,
І будуть щасливі дорослі та діти!!
Христос Воскрес!

Красивые и яркие открытки с Пасхой 2026

Красиві листівки з Великоднем 2026
Открытки с Пасхой 2026 г. Коллаж: Новости.LIVE
Яскраві листівки з Великоднем 2026
Открытки с Пасхой 2026 г. Коллаж: Новости.LIVE
Листівки до Великодня 2026 українською мовою
Открытки с Пасхой 2026 г. Коллаж: Новости.LIVE
З Великоднем 2026: листівки
Открытки с Пасхой 2026 г. Коллаж: Новости.LIVE
Листівки з Великоднем 2026
Открытки с Пасхой 2026 г. Коллаж: Новости.LIVE
Як красиво привітати з Великоднем 2026
Открытки с Пасхой 2026 г. Коллаж: Новости.LIVE
Привітання з Великоднем 2026: найгарніші картинки
Открытки с Пасхой 2026 г. Коллаж: Новости.LIVE

Светлана Конюшенко - Редактор
Светлана Конюшенко
