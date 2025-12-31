З Новим роком 2026 — найкращі листівки та побажання, що подарують усмішку

Пара відзначає Новий рік. Фото: istockphoto.com

Ось ми і готуємося зустріти Новий 2026 рік Червоного Вогняного Коня. У свято обов'язково слід привітати родину, друзів та знайомих, побажати їм миру, достатку та щирої любові.

Новини.LIVE підготували щирі привітання з Новим роком 2026 у прозі, віршах та листівках. Відправте тим, кого любите, за ким сумуєте і кого чекаєте, щоб подарувати тепло та усмішку.

Реклама

Читайте також:

Привітання з Новим роком 2026 у красивій та щирій прозі

З Новим роком! Бажаю, щоб у Вашому домі весь рік панували тепло, турбота і взаєморозуміння. Нехай 2026-й буде щедрим на радість, добрі новини і щасливі дні.

***

Бажаю здоров'я, підтримки поруч і вміння бачити диво навіть у дрібницях. Хай мрії здійснюються легко, а серце буде повне світла! З Новим 2026 роком!

***

З Новим роком! Бажаю Вам міцного здоров'я, легкого настрою і безмежної радості. Нехай рік стане часом гарних змін, здійснених планів і щирих посмішок!

***

Вітаю Вас із Новим 2026 роком! Нехай рік буде щедрим на радісні події, нові можливості й приємні зустрічі.

***

З Новим роком 2026! Нехай він стартує з усмішки, принесе Вам спокій у серці, гармонію в думках і радість у кожній миті. Бажаю любові, здоров'я і справжніх див у житті!

***

Зі святом, рідні! Нехай 2026 рік стане для нас роком хороших змін і добрих новин. Бажаю міцного здоров'я, душевного спокою та радості в серці. Хай наша родина залишається такою ж сильною, дружною й люблячою.

***

Бажаю Вам і Вашим близьким міцного здоров'я, миру й добробуту. Хай рік починається легко і триває щасливо. З Новим роком 2026!

З Новим роком 2026 — найкращі вірші українською мовою

Новий рік — чудове свято,

Ми чекаємо його!

Зичу я тепла багато

І найкращого всього!

Успіхів, любові, віри,

Щастя — кожному із нас,

Щоби ми життю раділи

І всміхались повсякчас!

***

Рік Коня це рік щасливий,

Всі про це говорять нині!

Хай іде він неквапливо

І несе з собою диво.

Коник принесе в поклажі

Нам удачу та успіх!

У будинку хай частіше

Радісний лунає сміх!

***

Хороших друзів, веселих днів.

Взаємних, щирих почуттів,

Успіхів на кожному кроці —

Тобі бажаю у Новому Році!

***

Новий рік — чудове свято!

Зичу Вам добра багато,

Миру в домі й на землі,

І смачного на столі.

***

Вас вітаю з Новим роком!

Хай невпинним тихим кроком

Білий та пухнастий сніг

Щастя сипле на поріг!

Хай у Вас збувається

Все, чого бажається!

Хай здоров’я не покине

І добробут в хату лине!

***

З Новим Роком! Всім добра,

Світла, посмішок, тепла,

Миру, радості, достатку

І у справах всіх — порядку!

Хай печалі із журбою

Рік старий візьме з собою.

А в Новому — тільки щастя

І чудовий світлий настрій!

***

Хай вам Коник принесе

Найомріяніше все!

Щастя, миру і здоров'я,

Щоб жили в злагоді й любові!

Більше посмішок в житті,

Й будьте завжди молоді!

***

Новий рік вже на порозі,

Хай здійсняться всі бажання,

Будуть поруч рідні люди,

Мир, любов і процвітання!

Листівки з Новим роком 2026 для рідних, близьких та знайомих

Листівки з Новим роком 2026. Колаж: Новини.LIVE

Листівки з Новим роком 2026. Колаж: Новини.LIVE

Листівки з Новим роком 2026. Колаж: Новини.LIVE

Листівки з Новим роком 2026. Колаж: Новини.LIVE

Листівки з Новим роком 2026. Колаж: Новини.LIVE

Листівки з Новим роком 2026. Колаж: Новини.LIVE

Красиві листівки з Новим 2026 роком Коня

Листівки з Новим роком 2026. Колаж: Новини.LIVE

Листівки з Новим роком 2026. Колаж: Новини.LIVE

Листівки з Новим роком 2026. Колаж: Новини.LIVE

Листівки з Новим роком 2026. Колаж: Новини.LIVE

Також ділимося з вами іншими новорічними темами

Як красиво привітати близьких, друзів та знайомих з прийдешнім Новим роком 31 грудня.

Які веселі щедрівки можна заспівати або відправити у повідомленні на Щедрий Вечір 31 грудня.

Що можна сказати під час новорічного застілля та який гарний тост вразить усіх на Новий рік 2026.