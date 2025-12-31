Відео
Україна
З Новим роком 2026 — щирі привітання, що подарують усмішку

З Новим роком 2026 — щирі привітання, що подарують усмішку

Ua ru
Дата публікації: 31 грудня 2025 07:01
З Новим роком 2026 — найкращі листівки та побажання, що подарують усмішку
Пара відзначає Новий рік. Фото: istockphoto.com

Ось ми і готуємося зустріти Новий 2026 рік Червоного Вогняного Коня. У свято обов'язково слід привітати родину, друзів та знайомих, побажати їм миру, достатку та щирої любові.

Новини.LIVE підготували щирі привітання з Новим роком 2026 у прозі, віршах та листівках. Відправте тим, кого любите, за ким сумуєте і кого чекаєте, щоб подарувати тепло та усмішку.

Читайте також:

Привітання з Новим роком 2026 у красивій та щирій прозі

З Новим роком! Бажаю, щоб у Вашому домі весь рік панували тепло, турбота і взаєморозуміння. Нехай 2026-й буде щедрим на радість, добрі новини і щасливі дні. 

***

Бажаю здоров'я, підтримки поруч і вміння бачити диво навіть у дрібницях. Хай мрії здійснюються легко, а серце буде повне світла! З Новим 2026 роком!

***

З Новим роком! Бажаю Вам міцного здоров'я, легкого настрою і безмежної радості. Нехай рік стане часом гарних змін, здійснених планів і щирих посмішок!

***

Вітаю Вас із Новим 2026 роком! Нехай рік буде щедрим на радісні події, нові можливості й приємні зустрічі.

***

З Новим роком 2026! Нехай він стартує з усмішки, принесе Вам спокій у серці, гармонію в думках і радість у кожній миті. Бажаю любові, здоров'я і справжніх див у житті!

***

Зі святом, рідні! Нехай 2026 рік стане для нас роком хороших змін і добрих новин. Бажаю міцного здоров'я, душевного спокою та радості в серці. Хай наша родина залишається такою ж сильною, дружною й люблячою.

***

Бажаю Вам і Вашим близьким міцного здоров'я, миру й добробуту. Хай рік починається легко і триває щасливо. З Новим роком 2026!

З Новим роком 2026 — найкращі вірші українською мовою

Новий рік — чудове свято,
Ми чекаємо його!
Зичу я тепла багато
І найкращого всього!
Успіхів, любові, віри,
Щастя — кожному із нас,
Щоби ми життю раділи
І всміхались повсякчас!

***

Рік Коня це рік щасливий,
Всі про це говорять нині!
Хай іде він неквапливо
І несе з собою диво.
Коник принесе в поклажі
Нам удачу та успіх!
У будинку хай частіше
Радісний лунає сміх!

***

Хороших друзів, веселих днів.
Взаємних, щирих почуттів,
Успіхів на кожному кроці —
Тобі бажаю у Новому Році!

***

Новий рік — чудове свято!
Зичу Вам добра багато,
Миру в домі й на землі,
І смачного на столі.

***

Вас вітаю з Новим роком!
Хай невпинним тихим кроком
Білий та пухнастий сніг
Щастя сипле на поріг!
Хай у Вас збувається
Все, чого бажається!
Хай здоров’я не покине
І добробут в хату лине!

***

З Новим Роком! Всім добра,
Світла, посмішок, тепла,
Миру, радості, достатку
І у справах всіх — порядку!
Хай печалі із журбою
Рік старий візьме з собою.
А в Новому — тільки щастя
І чудовий світлий настрій!

***

Хай вам Коник принесе
Найомріяніше все!
Щастя, миру і здоров'я,
Щоб жили в злагоді й любові!
Більше посмішок в житті,
Й будьте завжди молоді!

***

Новий рік вже на порозі,
Хай здійсняться всі бажання,
Будуть поруч рідні люди,
Мир, любов і процвітання!

Листівки з Новим роком 2026 для рідних, близьких та знайомих

Листівки з Новим роком 2026 для рідних, близьких та знайомих
Листівки з Новим роком 2026. Колаж: Новини.LIVE
Красиві листівки з Новим роком 2026
Листівки з Новим роком 2026. Колаж: Новини.LIVE
З Новим роком 2026 — найкращі листівки
Листівки з Новим роком 2026. Колаж: Новини.LIVE
З Новим роком 2026 — листівки
Листівки з Новим роком 2026. Колаж: Новини.LIVE
З Новим 2026 роком — листівки
Листівки з Новим роком 2026. Колаж: Новини.LIVE
З Новим 2026 роком — картинки
Листівки з Новим роком 2026. Колаж: Новини.LIVE

Красиві листівки з Новим 2026 роком Коня

Красиві листівки з Новим 2026 роком Коня
Листівки з Новим роком 2026. Колаж: Новини.LIVE
Листівки з Новим 2026 роком Коня
Листівки з Новим роком 2026. Колаж: Новини.LIVE
Як красиво привітати з Новим роком 2026 — яскраві та креативні листівки
Листівки з Новим роком 2026. Колаж: Новини.LIVE
Як красиво привітати з Новим 2026 роком — листівки
Листівки з Новим роком 2026. Колаж: Новини.LIVE

Також ділимося з вами іншими новорічними темами

Як красиво привітати близьких, друзів та знайомих з прийдешнім Новим роком 31 грудня.

Які веселі щедрівки можна заспівати або відправити у повідомленні на Щедрий Вечір 31 грудня.

Що можна сказати під час новорічного застілля та який гарний тост вразить усіх на Новий рік 2026.

привітання листівки побажання свято Новий рік 2026
Автор: Ольга Зорич
Автор:
Ольга Зорич
