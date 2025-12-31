З Новим роком 2026 — щирі привітання для військових, патріотичні вірші та листівки

Український військовий посміхається. Фото: AI/Новини.LIVE

В Україні Новий рік завжди був веселим святом, що об'єднувало родини та друзів за одним святковим столом. Проте, повномасштабна війна усе змінила. Багато наших громадян на фронті боронять державу від російських загарбників. Завдяки нашим захисникам та захисницям ми маємо можливість зустрічати свята у країні вільних людей, які розмовляють рідною мовою. Саме тому, у цей час варто висловити подяку нашим військовим та відправити кілька теплі привітання.

Новини.LIVE ділиться добіркою найкращих патріотичних привітань, листівок та щирих побажань військовим з Новим роком 2026.

Реклама

Читайте також:

Патріотичні привітання з Новим 2026 роком у прозі

З Новим роком, наш Герою та Захиснику! Ви — міць, завдяки якій Україна стоїть та продовжує жити. Нехай новий рік поверне Вам сторицею всю відвагу та силу. Ми молимось за Вас й чекаємо на зустріч.

***

Дякую Вам за кожен світанок, що ми зустрічаємо у вільній країні. Нехай 2026 рік стане роком, коли мрії про мир здійсняться, коли Ви міцно стоятимете не в окопах, а на рідному порозі. Бажаю здоров’я, незламного духу, вірних друзів поруч і тепла в серці.

***

Дякуємо за службу, за мужність, за правду і за мир, який Ви виборюєте для нас. З Новим роком!

***

Дякую Вам за сміливість, яка надихає не тільки Україну, а цілий світ. Бажаю здоров'я, сил, тепла і віри, що веде вперед. Повертайтеся живими та здоровими. З Новим роком!

***

З Новим 2026 роком! Дякуємо за незламність, за мужність, за любов до України. Бажаю тепла, міцного здоров'я, єдності, людської підтримки та Перемоги, що об'єднає всіх нас у мирі.

***

Дякую за кожен день служби, за кожну хвилину відваги. Нехай новий рік оберігає від небезпек і повертає додому. З Новим 2026 роком!

Красиві вірші з Новим роком 2026 для військових українською мовою

Доблесть, честь, відвага, сміливість —

Це про тебе, наш захиснику!

Хай в Новому році Божа милість

Принесе нам звістку радісну й дзвінку!

Хай Господь тебе оберігає

Й ворогу накаже відійти.

Ти — єдиний, кращого не має,

Ми тебе чекаємо завжди!

***

Хай Новий рік несе дива.

Нехай згорить дотла Москва

І ще б нам, дуже повезло,

Якби застрелився х*ло!

А ще, у наших ворогів,

Хай ріки вийдуть з берегів!

А нам, щоб жити без війни.

Щоб снились кольорові сни.

Щоб, кожен українець, брат!

Щоб рід помножився в стократ.

Ми стали вільними від нині,

Здобудем Славу Україні!

З Новим роком!

***

Ви — гордість, честь, опора і для Вас

Хай жодної поразки не існує!

І успіх хай не покидає нас,

А в Україні світло запанує!

З Новим роком!

***

Нехай під чистим українським небом

Ніколи не змовкає щирий сміх,

Ми вірим і чекаємо на тебе,

Хоча на долю нарікати гріх.

Ти завжди поряд, де б не був далеко,

Ти завжди поряд, де б я не була.

Нехай про мир нас сповістять лелеки,

Щоб у Новий рік країна наша розцвіла.

Листівки з Новим роком 2026 для захисників та захисниць

Листівки з Новим роком 2026. Колаж: Новини.LIVE

Листівки з Новим роком 2026. Колаж: Новини.LIVE

Листівки з Новим роком 2026. Колаж: Новини.LIVE

Листівки з Новим роком 2026. Колаж: Новини.LIVE

Листівки з Новим роком 2026. Колаж: Новини.LIVE

Також пропонуємо інші цікаві новорічні новини

Як 31 грудня красиво привітати з прийдешнім Новим роком.

Які веселі щедрівки можна заспівати або відправити у повідомленні на Щедрий Вечір 31 грудня.

Які веселі та щирі тости можна сказати за новорічним столом.