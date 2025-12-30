Тости на Новий рік 2026 — що сказати за столом для святкового настрою

Компанія святкує Новий рік. Фото: freepik.com

Вже у цю середу, 31 грудня, близькі та друзі збиратимуться за святковим столом, щоб зустріти Новий рік 2026. У новорічну ніч особливо хочеться поділитися гарним настроєм, веселими розповідями, анекдотами і, звичайно, промовити тост під час застілля.

Новини.LIVE ділиться з Вами добіркою мудрих, красивих, веселих та смішних тостів, які підіймуть настрій компанії у цю новорічну ніч.

Реклама

Читайте також:

Тости на Новий рік 2026, які подарують усмішки та сміх

Дорогі мої! Бажаю, щоб у прийдешньому 2026 році всі неприємності й біди помістилися в один-єдиний день — 29 лютого. А всі інші дні нехай приносять нам тільки радість та багато грошей!

***

У прийдешній рік Коня бажаю:

щоб на роботі ми прогулювалися риссю;

гроші скакали в дім табунами;

удача була сталевою, як підкова,

а ми були в сідлі та мчали вперед!

***

Вип'ємо за те, щоб у рік Коня ми жили, як породисті скакуни, а не гарували, як коні. З Новим роком!

***

Нехай удача мчить до нас галопом, гроші пасуться поруч, а любов не брикається! З Новим роком!

Компанія святкує Новий рік. Фото: freepik.com

Новий рік 2026 — мудрі тости з важливим змістом

Піднімемо келихи за тих, хто щодня наближає нашу перемогу. За наших героїв — мужніх, відважних і непохитних. Хай їхні зусилля увінчаються миром і добробутом для всіх нас.

***

За дім, який іноді не має стін, але має тепло. За місце, де нас чекають не за щось, а просто так. Нехай у 2026 році кожен знайде свій дім — з людей, спогадів і відчуття безпеки.

***

Піднімемо у цю новорічну ніч келихи за те, щоб у новому 2026 році ми вміли радіти не тільки великим перемогам, а й маленьким моментам, з яких і складається справжнє щастя. За підтримку рідних, посмішки коханих і дитячий сміх. З Новим роком і новим щастям!

***

Давайте вип'ємо за те, щоб кожен день нового року був прожитий яскраво, усвідомлено і з користю! Зі святом!

***

Нехай Новий 2026 рік принесе в наші домівки тепло, світло і довгоочікуваний душевний спокій. Нехай у серці кожного живуть сила, яка підтримує нас навіть у найважчі дні. З Новим роком — роком надії та миру!

Родина святкує Новий рік. Фото: freepik.com

Веселі та щирі новорічні тости для друзів

Вип'ємо за дружбу і за моменти, які роблять життя справжнім. За найкращий рік попереду!

***

Народна мудрість говорить: "З хорошою компанією гріх не випити". Тож давайте не будемо грішити, адже компанія у нас справді чудова!

***

Випиймо за те, що ми зараз зібралися! Частіше таких чудових вечорів, як сьогодні. З такою веселою і дружньою компанією.

***

За тих, хто бачив нас втомленими, злими, розбитими — і не пішов. Хто чув наші страхи й не знецінював. Хто мовчки варив чай, коли слова були зайві. Нехай у новому році ми частіше дякуємо цим людям.

Новорічні тости у віршах українською мовою

Хай рік Новий принесе в хату

Здоров'я й радості багато.

Хай буде злагода і сміх,

І щастя в домі — на усіх!

***

Хай рік Новий дає надій,

Здоров'я, виповнення мрій,

Прибутків вам, автівку, дім

І море щастя в домі тім,

Тепла та ніжності в родині

Та миру в нашій Україні!

***

Вип'ємо за свято,

Щоб щастя було багато.

Щоб рік Новий здійснив всі мрії,

Хай він приносить нам надії!

***

Хай здійснює бажання Рік Новий,

Хай вся родина Ваша процвітає,

З чудовим святом, радості та мрій

Я щиро і сердечно Вас вітаю!

З Новим роком!

***

Зичу сонця та світлих надій,

Миру й втіхи на кожному кроці,

Також здійснення планів і мрій

У прийдешньому Новому Році!

Раніше ми ділилися красивими та веселими щедрівками на свято 31 грудня, які сподобаються і дорослим, і дітям.

Також ми публікували добірку душевних привітань з прийдешнім Новим роком 2026.