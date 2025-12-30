Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Праздники Тосты на Новый год 2026 — что пожелать родным в новогоднюю ночь

Тосты на Новый год 2026 — что пожелать родным в новогоднюю ночь

Ua ru
Дата публикации 30 декабря 2025 18:43
Тосты на Новый год 2026 — что сказать за столом для праздничного настроения
Компания празднует Новый год. Фото: freepik.com

Уже в эту среду, 31 декабря, близкие и друзья будут собираться за праздничным столом, чтобы встретить Новый год 2026. В новогоднюю ночь особенно хочется поделиться хорошим настроением, веселыми рассказами, анекдотами и, конечно, произнести тост во время застолья.

Новини.LIVE делится с Вами подборкой мудрых, красивых, веселых и смешных тостов, которые поднимут настроение компании в эту новогоднюю ночь.

Реклама
Читайте также:

Тосты на Новый год 2026, которые подарят улыбки и смех

Дорогие мои! Желаю, чтобы в наступающем 2026 году все неприятности и беды поместились в один-единственный день — 29 февраля. А все остальные дни пусть приносят нам только радость и много денег!

***

В грядущий год Лошади желаю:

  • чтобы на работе мы прогуливались рысью;
  • деньги скакали в дом табунами;
  • удача была стальной, как подкова,
  • а мы были в седле и мчались вперед!

***

Выпьем за то, чтобы в год Лошади мы жили, как породистые скакуны, а не пахали, как лошади. С Новым годом!

***

Пусть удача мчится к нам галопом, деньги пасутся рядом, а любовь не брыкается! С Новым годом!

 

Тосты на Новый год 2026, которые подарят улыбки и смех
Компания празднует Новый год. Фото: freepik.com

Новый год 2026 — мудрые тосты с важным смыслом

Поднимем бокалы за тех, кто ежедневно приближает нашу победу. За наших героев — мужественных, отважных и непоколебимых. Пусть их усилия увенчаются миром и благополучием для всех нас.

***

За дом, который иногда не имеет стен, но имеет тепло. За место, где нас ждут не за что-то, а просто так. Пусть в 2026 году каждый найдет свой дом — из людей, воспоминаний и ощущения безопасности.

***

Поднимем в эту новогоднюю ночь бокалы за то, чтобы в новом 2026 году мы умели радоваться не только большим победам, но и маленьким моментам, из которых и состоит настоящее счастье. За поддержку родных, улыбки любимых и детский смех. С Новым годом и новым счастьем!

***

Давайте выпьем за то, чтобы каждый день нового года был прожит ярко, осознанно и с пользой! С праздником!

***

Пусть Новый 2026 год принесет в наши дома тепло, свет и долгожданный душевный покой. Пусть в сердце каждого живут сила, которая поддерживает нас даже в самые трудные дни. С Новым годом — годом надежды и мира!

 

Новый год 2026 — мудрые тосты с важным смыслом
Семья празднует Новый год. Фото: freepik.com
Веселые и искренние новогодние тосты для друзей

Выпьем за дружбу и за моменты, которые делают жизнь настоящей. За лучший год впереди!

***

Народная мудрость гласит: "С хорошей компанией грех не выпить". Так давайте не будем грешить, ведь компания у нас действительно замечательная!

***

Выпьем за то, что мы сейчас собрались! Почаще таких замечательных вечеров, как сегодня. С такой веселой и дружной компанией.

***

За тех, кто видел нас уставшими, злыми, разбитыми — и не ушел. Кто слышал наши страхи и не обесценивал. Кто молча варил чай, когда слова были лишние. Пусть в новом году мы чаще благодарим этих людей.

Новогодние тосты в стихах на украинском языке

Хай рік Новий принесе в хату
Здоров'я й радості багато.
Хай буде злагода і сміх,
І щастя в домі — на усіх!

***

Хай рік Новий дає надій,
Здоров'я, виповнення мрій,
Прибутків вам, автівку, дім
І море щастя в домі тім,
Тепла та ніжності в родині
Та миру в нашій Україні!

***

Вип'ємо за свято,
Щоб щастя було багато.
Щоб рік Новий здійснив всі мрії,
Хай він приносить нам надії!

***

Хай здійснює бажання Рік Новий,
Хай вся родина Ваша процвітає,
З чудовим святом, радості та мрій
Я щиро і сердечно Вас вітаю!
З Новим роком!

***

Зичу сонця та світлих надій,
Миру й втіхи на кожному кроці,
Також здійснення планів і мрій
У прийдешньому Новому Році!

Ранее мы делились красивыми и веселыми щедривками на праздник 31 декабря, которые понравятся и взрослым, и детям.

Также мы публиковали подборку душевных поздравлений с наступающим Новым годом 2026.

пожелания тосты праздник новогодняя ночь празднование Новый год 2026
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации