Тосты на Новый год 2026 — что сказать за столом для праздничного настроения

Тосты на Новый год 2026 — что пожелать родным в новогоднюю ночь
Уже в эту среду, 31 декабря, близкие и друзья будут собираться за праздничным столом, чтобы встретить Новый год 2026. В новогоднюю ночь особенно хочется поделиться хорошим настроением, веселыми рассказами, анекдотами и, конечно, произнести тост во время застолья.
Новини.LIVE делится с Вами подборкой мудрых, красивых, веселых и смешных тостов, которые поднимут настроение компании в эту новогоднюю ночь.
Тосты на Новый год 2026, которые подарят улыбки и смех
Дорогие мои! Желаю, чтобы в наступающем 2026 году все неприятности и беды поместились в один-единственный день — 29 февраля. А все остальные дни пусть приносят нам только радость и много денег!
***
В грядущий год Лошади желаю:
- чтобы на работе мы прогуливались рысью;
- деньги скакали в дом табунами;
- удача была стальной, как подкова,
- а мы были в седле и мчались вперед!
***
Выпьем за то, чтобы в год Лошади мы жили, как породистые скакуны, а не пахали, как лошади. С Новым годом!
***
Пусть удача мчится к нам галопом, деньги пасутся рядом, а любовь не брыкается! С Новым годом!
Новый год 2026 — мудрые тосты с важным смыслом
Поднимем бокалы за тех, кто ежедневно приближает нашу победу. За наших героев — мужественных, отважных и непоколебимых. Пусть их усилия увенчаются миром и благополучием для всех нас.
***
За дом, который иногда не имеет стен, но имеет тепло. За место, где нас ждут не за что-то, а просто так. Пусть в 2026 году каждый найдет свой дом — из людей, воспоминаний и ощущения безопасности.
***
Поднимем в эту новогоднюю ночь бокалы за то, чтобы в новом 2026 году мы умели радоваться не только большим победам, но и маленьким моментам, из которых и состоит настоящее счастье. За поддержку родных, улыбки любимых и детский смех. С Новым годом и новым счастьем!
***
Давайте выпьем за то, чтобы каждый день нового года был прожит ярко, осознанно и с пользой! С праздником!
***
Пусть Новый 2026 год принесет в наши дома тепло, свет и долгожданный душевный покой. Пусть в сердце каждого живут сила, которая поддерживает нас даже в самые трудные дни. С Новым годом — годом надежды и мира!
Веселые и искренние новогодние тосты для друзей
Выпьем за дружбу и за моменты, которые делают жизнь настоящей. За лучший год впереди!
***
Народная мудрость гласит: "С хорошей компанией грех не выпить". Так давайте не будем грешить, ведь компания у нас действительно замечательная!
***
Выпьем за то, что мы сейчас собрались! Почаще таких замечательных вечеров, как сегодня. С такой веселой и дружной компанией.
***
За тех, кто видел нас уставшими, злыми, разбитыми — и не ушел. Кто слышал наши страхи и не обесценивал. Кто молча варил чай, когда слова были лишние. Пусть в новом году мы чаще благодарим этих людей.
Новогодние тосты в стихах на украинском языке
Хай рік Новий принесе в хату
Здоров'я й радості багато.
Хай буде злагода і сміх,
І щастя в домі — на усіх!
***
Хай рік Новий дає надій,
Здоров'я, виповнення мрій,
Прибутків вам, автівку, дім
І море щастя в домі тім,
Тепла та ніжності в родині
Та миру в нашій Україні!
***
Вип'ємо за свято,
Щоб щастя було багато.
Щоб рік Новий здійснив всі мрії,
Хай він приносить нам надії!
***
Хай здійснює бажання Рік Новий,
Хай вся родина Ваша процвітає,
З чудовим святом, радості та мрій
Я щиро і сердечно Вас вітаю!
З Новим роком!
***
Зичу сонця та світлих надій,
Миру й втіхи на кожному кроці,
Також здійснення планів і мрій
У прийдешньому Новому Році!
Ранее мы делились красивыми и веселыми щедривками на праздник 31 декабря, которые понравятся и взрослым, и детям.
Также мы публиковали подборку душевных поздравлений с наступающим Новым годом 2026.
Читайте Новини.LIVE!