Тосты на Новый год 2026 — что сказать за столом для праздничного настроения

Уже в эту среду, 31 декабря, близкие и друзья будут собираться за праздничным столом, чтобы встретить Новый год 2026. В новогоднюю ночь особенно хочется поделиться хорошим настроением, веселыми рассказами, анекдотами и, конечно, произнести тост во время застолья.

Новини.LIVE делится с Вами подборкой мудрых, красивых, веселых и смешных тостов, которые поднимут настроение компании в эту новогоднюю ночь.

Тосты на Новый год 2026, которые подарят улыбки и смех

Дорогие мои! Желаю, чтобы в наступающем 2026 году все неприятности и беды поместились в один-единственный день — 29 февраля. А все остальные дни пусть приносят нам только радость и много денег!

***

В грядущий год Лошади желаю:

чтобы на работе мы прогуливались рысью;

деньги скакали в дом табунами;

удача была стальной, как подкова,

а мы были в седле и мчались вперед!

***

Выпьем за то, чтобы в год Лошади мы жили, как породистые скакуны, а не пахали, как лошади. С Новым годом!

***

Пусть удача мчится к нам галопом, деньги пасутся рядом, а любовь не брыкается! С Новым годом!

Новый год 2026 — мудрые тосты с важным смыслом

Поднимем бокалы за тех, кто ежедневно приближает нашу победу. За наших героев — мужественных, отважных и непоколебимых. Пусть их усилия увенчаются миром и благополучием для всех нас.

***

За дом, который иногда не имеет стен, но имеет тепло. За место, где нас ждут не за что-то, а просто так. Пусть в 2026 году каждый найдет свой дом — из людей, воспоминаний и ощущения безопасности.

***

Поднимем в эту новогоднюю ночь бокалы за то, чтобы в новом 2026 году мы умели радоваться не только большим победам, но и маленьким моментам, из которых и состоит настоящее счастье. За поддержку родных, улыбки любимых и детский смех. С Новым годом и новым счастьем!

***

Давайте выпьем за то, чтобы каждый день нового года был прожит ярко, осознанно и с пользой! С праздником!

***

Пусть Новый 2026 год принесет в наши дома тепло, свет и долгожданный душевный покой. Пусть в сердце каждого живут сила, которая поддерживает нас даже в самые трудные дни. С Новым годом — годом надежды и мира!

Веселые и искренние новогодние тосты для друзей

Выпьем за дружбу и за моменты, которые делают жизнь настоящей. За лучший год впереди!

***

Народная мудрость гласит: "С хорошей компанией грех не выпить". Так давайте не будем грешить, ведь компания у нас действительно замечательная!

***

Выпьем за то, что мы сейчас собрались! Почаще таких замечательных вечеров, как сегодня. С такой веселой и дружной компанией.

***

За тех, кто видел нас уставшими, злыми, разбитыми — и не ушел. Кто слышал наши страхи и не обесценивал. Кто молча варил чай, когда слова были лишние. Пусть в новом году мы чаще благодарим этих людей.

Новогодние тосты в стихах на украинском языке

Хай рік Новий принесе в хату

Здоров'я й радості багато.

Хай буде злагода і сміх,

І щастя в домі — на усіх!

***

Хай рік Новий дає надій,

Здоров'я, виповнення мрій,

Прибутків вам, автівку, дім

І море щастя в домі тім,

Тепла та ніжності в родині

Та миру в нашій Україні!

***

Вип'ємо за свято,

Щоб щастя було багато.

Щоб рік Новий здійснив всі мрії,

Хай він приносить нам надії!

***

Хай здійснює бажання Рік Новий,

Хай вся родина Ваша процвітає,

З чудовим святом, радості та мрій

Я щиро і сердечно Вас вітаю!

З Новим роком!

***

Зичу сонця та світлих надій,

Миру й втіхи на кожному кроці,

Також здійснення планів і мрій

У прийдешньому Новому Році!

