Україна
Щедрый Вечер 31 декабря — лучшие щедривки для детей и взрослых

Щедрый Вечер 31 декабря — лучшие щедривки для детей и взрослых

Ua ru
Дата публикации 30 декабря 2025 15:43
Щедрый Вечер 31 декабря 2025 — какие щедривки спеть и как поздравить
Украинцы отмечают зимние праздники. Фото: zn.ua

Щедрый вечер или Праздник Маланки и Василия — особый день в Украине, когда принято провожать старый и встречать новый год. По новому церковному календарю празднование проходит с 31 декабря 2025 года на 1 января 2026 года. Одна из главных традиций дня — щедрование. Щедровальники ходят от дома и к дому желая хозяевам благополучия. А сегодня можно поздравить хорошей щедривочкой просто отправив ее в сообщении.

Новини.LIVE предлагает подборку красивых, веселых и душевных украинских щедривок, которые понравятся и детям и взрослым.

Кто ходит щедровать

Кто ходит щедровать

По традиции, щедруют с вечера 31 декабря до полуночи 1 января. Щедривки поют преимущественно девушки, величают хозяина, хозяйку, желают семье достатка, богатого урожая и мира. А молодые ребята, одетые в Меланку и Василия, Цыгана, Смерть и других персонажей, выражают добрые пожелания, веселят танцами, шуточными сценками. Часто с колядниками ходят и старшие женщины и мужчины. Сегодня многие украинцы, независимо от возраста, идя в гости на Щедрый вечер, выполняют веселые щедривки.

Что надо брать с собой щедровальщикам

Первое, что обязательно должно быть у каждого щедровальщика, — хорошее настроение. Выучите хотя бы несколько хороших щедривок, которые не стыдно исполнить, чтобы пожелать добра и развеселить людей. Если есть возможность, возьмите с собой звезду, вертеп, маску козы. И, конечно, не забудьте мешочек, в который будете собирать гостинцы.

 

Лучшие щедривки для детей, которые легко выучить
Девочки щедруют на праздник. Фото: УНИАН

Лучшие щедривки для детей, которые легко выучить

Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка,
Стала собі щебетати,
Господаря викликати:
— Вийди, вийди, господарю,
Подивися на кошару,
Там овечки покотились,
А ягнички народились.
В тебе товар весь хороший,
Будеш мати мірку грошей.
Хоч не гроші, то полова,
В тебе жінка чорноброва.
Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка.

***

Прийшли щедрувати до вашої хати.
Щедрий вечiр, добрий вечiр!
Тут живе господар — багатства володар.
Щедрий вечiр, добрий вечiр!
А його багатство — золотiї руки.
Щедрий вечiр, добрий вечiр!
А його потiха — хорошiї дiти.
Щедрий вечiр, добрий вечiр!

***

Як ходили ми бродили,
То щедрівочку зустріли.
З нею ми прийшли до хати,
Тож дозвольте щедрувати!
Щастя, радості, достатку,
В охорону — ангелятко!
Хай приходять до оселі
Друзі вірні і веселі,
Море сміху і любові.
Щоб усі були здорові!

***

Щедрик, щедрик, щедрівочка
Засяяла в небі зірочка,
Тож прийшли до вас до хати
Всім здоров’я побажати,
Хай прекрасним буде рік,
Йшла лиш радість на поріг,
Дружньою була родина
І вся наша Україна!

***

Добрий вечір вашій хаті!
Ми прийшли пощедрувати!
Щастя зичимо родині,
Миру неньці Україні,
Всім достатку і везіння
У сім'ї порозуміння!

***

Як на щедрий добрий вечір
До вас гості завітали
Миру, радості доречи
Вашій хаті побажали.
Тож за стіл скоріш сідайте
І стрічайте гарне свято
Усіх родичів збирайте
Як би не було багато!

***

Ой, господар, господарочку,
Пусти в хату Меланочку,
Меланочка чисто ходить,
Нічого в хаті не пошкодить.
Як пошкодить, то помиє,
Їсти зварить та й накриє.
Добрий вечір!

 

Щедрый Вечер 2025 — веселые и искренние щедривки для взрослых
Украинцы отмечают зимние праздники. Фото: zn.ua

Щедрый Вечер 2025 — веселые и искренние щедривки для взрослых

Я прийшов пощедрувати —
Час вам двері відкривати!
Нащедрую в дім вам щастя,
Щоб минали всі напасті,
Щоб бажання спрацювало,
Дайте хліба. Можна з салом,
Як сто грам до сала буде,
То ви точно — добрі люди!

***

Я щедрую у квартирі, щоб жили ви всі у мирі!
Щоб зарплати гарні мали і щоб ліки не купляли,
А завжди були здорові, в радості жили й любові!
Не сварились і не бились, хто ще вільний — оженились!
Гарну хату збудували і ніяк не бідували!
Ці слова у вуха Богу, а мені б чогось смачного!
Як смачненького нема, то собі куплю сама!
Грошей дати не забудьте, та й собі щасливі будьте!

***

В нашій Україні
Свято гарне є!
Це Щедрівка з сином
Щедриком іде!
Віхола танцює
З Щедриком вгорі,
І Щедрівку чути
В кожному дворі!
Весь народ радіє,
Пісеньки співа.
В тих піснях лунають
Чарівні слова.
На добро, достаток,
Щастя та любов
Шле благословіння
Чудо-дзвін церков!
Панував завжди щоб
В Україні мир,
Землю нашу рідну
Бог благословив!

***

Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
Застеляйте столи, та все килимами, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
Та кладіть калачі з ярої пшениці, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
Бо прийдуть до тебе три празники в гості, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
А той перший празник — Рождество Христове, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
А той другий празник — Святого Василя, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
А той третій празник — Святе Водохреща, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
Хай святкує з нами вся наша родина, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
Вся наша родина, славна Україна, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

***

Ой сивая, тая зозуленька,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
Усі сади та і облітала,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
А в одному та і не бувала.
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
А в тім саду три тереми.
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
А в першому — ясен місяць,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
А в другому — красне сонце,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
А в третьому — дрібні зірки.
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
Ясен місяць — пан господар,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
Красне сонце — жона його,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
Дрібні зірки — то їх дітки.
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!

***

А ми будем щедрувати,
Бо пустили нас до хати.
У вас хата гарна, чиста
І ялиночка врочиста.
Ми щедрівочку співаєм —
Щастя в домі всім бажаєм.
Щоб росла у вас пшениця,
І родила вся пашниця,
І щоб хліб та пироги
На столі завжди були.
Щоб водилися і гроші,
Щоб харчі були хороші.
І щоб гривні та "зелені"
Набивали вам кишені.
Хай вам меду буде бочка,
І щоб заміж вийшла дочка.
А якщо доньки немає,
То господар хай придбає.
А як син у вас ще є —
Хай невістку Бог дає.
Щоб у вас була худоба,
А для нас — солодка здоба.
Ми помолимось за ласку —
Киньте в торбу ще ковбаску.
Всі ми щиро щедрували,
Щоб і сала в торбу дали.
Як мине цей рік багатий,
Ще прийдемо щедрувати.

***

Ми щедруємо і співаємо під вікном.
Щастя, долі вам бажаємо всім гуртом.
Хай квітують ваші ниви золоті,
Щоб життя було щасливе в майбутті.

***

Щедрик, щедрик, щедрівочко,
Йди з хати до хати
Добрих друзів добрим словом —
Серцем привітати.
Пироги, вилазьте з печі,
Наливайтесь, вина.
Добрий вечір, щедрий вечір,
Мати Україна.
Килим, килим, веселочко,
Клич гостей в оселі,
І співанкою гучною
Піднімись до стелі.
Стали в парі, стали в парі
Стрілочки-сестриці.
Вище чари, повні чари.
Чари-чарівниці.
Вітер басом, вітер басом,
А скрипками — хуга.
Бубон місяця нагрівся
Від пруга до пруга.
Сніговиця білолиця
І Мороз червоний —
Руки в боки й вихилясом —
Аж регочуть гони.
Хто там, хто там в шибку стука?
Може, гість далекий?
Може, змерзли біля вікон
Молоді смереки —
То щедрівка-мандрівочка
Йде з хати до хати…
Добрий вечір, щедрий вечір,
Україно-мати.

***

Чим багата ваша хата?
Ми прийшли защедрувати!
Тож цукерки діставайте,
І смачні нам роздавайте,
І прийде в родину щастя,
Оминуть усі нещастя,
Буде їжа, буде свято,
Буде радості багато!

Красивые щедривки на 31 декабря, которыми можно поздравить в сообщении

Хай Маланки й Василя
Принесе здоров'я й сили!
Щоб у цей святковий вечір
Весь тягар упав із плечей!
Щоб тривоги не лунали
І ракети не літали,
Щоби наші Збройні Сили
Били ворога щосили!
Хай у хаті буде спокій
Наперед, на сотні років!
Хлопці щоб вернулись цілі,
Святкувалися весілля
Й уродини, і хрестини!
Кожному в сім'ю дитину!
То й відродиться країна —
Ми не станем на коліна!
Хай Василя і Маланки
Спинять їхні дрони й танки
І нехай у щедрий вечір
Закуцюбнуть в холоднечі!
З нами правда й віра в Бога
То ж за нами й перемога!

***

Щедро-щедро стіл накритий!
Буде рік багатий, ситий,
Буде щастя і здоров’я,
Жити будете з любов’ю,
Чесні будуть справи й дії,
Всі здійсняться ваші мрії!
Щедро-щедро вам бажаю!
З Щедрим вечором вітаю!

***

Щедрий вечір, добрий вечір —
І дорослим, і малечі!
Щастя, радості, любові,
Щоб завжди були здорові,
Вдачу мали гарну й щиру
І жили в умовах миру.
Щоб Господь оберігав,
Вам усе потрібне дав,
Щоб забрав з думок неспокій,
Дав багато мирних років.

***

Щедрий вечір, добрий вечір —
Щире, добре свято!
Щоб було у вас в родині
Діточок багато!
Щоб були усі здорові,
Сповнені рум'янку!
Щоб стелилась ваша доля,
Наче вишиванка!​

 

Ранее мы делились веселыми и душевными поздравлениями с наступающим Новым годом 2026, которые можно отправить близким друзьям и знакомым в последние дни декабря.

Также предлагаем ознакомиться с подробным календарем праздников на январь 2026 года.

поздравления песни стихи Щедрый вечер щедривки 31 декабря
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
