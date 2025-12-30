С наступающим Новым годом 2026 — оригинальные открытки и трогательные пожелания

Друзья встречают Новый год. Фото: depositphotos.com

Вот-вот мы встретим один из самых любимых праздников — Новый год 2026. Поэтому, самое время делиться теплом и искренними пожеланиями с дорогими нам людьми, близкими, родными и друзьями.

Новини.LIVE делится яркой и веселой подборкой поздравлений с наступающим Новым годом 2026 в открытках, стихах и прозе. Обязательно подарите праздничное настроение всем, кто близок вашему сердцу.

С наступающим Новым годом 2026 — веселые, красивые и искренние поздравления в прозе

С наступающим Новым годом 2026! Пусть энергия неудержимого и свободолюбивого Огненного Коня помогает во всех делах и приближает к самой главной мечте.

***

Поздравляю с Новым 2026 годом, который уже стремительно приближается! Пусть он принесет мирные рассветы, радость и улыбки.

***

С наступающим Новым годом 2026! Желаю благополучия, крепкого здоровья и веры в будущее, которая не гаснет, даже когда выключают свет.

***

Поздравляю с годом больших перемен к лучшему, что уже мчится навстречу! Пусть 2026 год подарит нам мир, тепло в сердцах и уют в каждом доме.

***

С наступающим 2026-м! Пусть Огненный Конь привезет море везения, энергию для свершений и смех в каждый день. Желаю крепкого здоровья и ярких моментов.

***

С наступающим! Пусть 2026-й станет годом единства и силы. Желаю мира, согласия и процветания, поддержки близких и новых свершений.

***

Поздравляю с наступающим 2026-м! Желаю зарплаты, которая растет, как тесто на дрожжах. И дней, которые будут легкими, как утреннее настроение в выходной.

***

С наступающим Новым годом 2026-м! Пусть год Красной Огненной Лошади подарит вам смелость, силу и удачу. Желаю здоровья, радости и мечтаний.

Поздравления с наступающим Новым годом 2026 в стихах на украинском языке

Новий рік вже на порозі,

Вже от-от постука в двері.

Запросіть його з морозу

До святкової вечері...

Хай він вам дарує казку,

Не на день — на цілий рік!

Щоб щасливі та багаті

Ви прожили довгий вік!

***

З прийдешнім Новим роком, українці!

Хай в квартирі і хатинці

Заіскриться вогник чуда,

Хай добро до вас прибуде!

Хай насіється із неба

Те, чого усім вам треба.

Хай зійде вам Божа ласка,

І в життя приходить казка.

***

Хай прийдешній новий рік

Несе щастя на поріг.

Хай здійсняє ваші мрії

Й буде довгим у вас вік!

Будьте всміхнені, веселі,

Бережіть свою оселю.

Про сім'ю свою турбуйтесь

Та ніколи не сумуйте!

Благ, фінансів вашій хаті,

Щоб завжди були багаті.

Щоб увесь наступний рік

З щастям жили бік о бік!

***

Бажаю, щоб наступний рік

Найкращим роком став для тебе!

Хай щастя у душі горить,

Нехай привітним буде небо!

Хай кожен із наступних днів

Запам'ятається назавжди.

Подій чудових, добрих слів,

І почуттів яскравих, справжніх!

Красивые и яркие открытки с наступающим Новым годом 2026

Открытки с наступающим Новым годом 2026. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки с наступающим Новым годом 2026. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки с наступающим Новым годом 2026. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки с наступающим Новым годом 2026. Коллаж: Новини.LIVE

