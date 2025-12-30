С наступающим Новым годом 2026 — оригинальные открытки и трогательные пожелания

С наступающим Новым годом 2026 — веселые поздравления и открытки
Вот-вот мы встретим один из самых любимых праздников — Новый год 2026. Поэтому, самое время делиться теплом и искренними пожеланиями с дорогими нам людьми, близкими, родными и друзьями.
Новини.LIVE делится яркой и веселой подборкой поздравлений с наступающим Новым годом 2026 в открытках, стихах и прозе. Обязательно подарите праздничное настроение всем, кто близок вашему сердцу.
С наступающим Новым годом 2026 — веселые, красивые и искренние поздравления в прозе
С наступающим Новым годом 2026! Пусть энергия неудержимого и свободолюбивого Огненного Коня помогает во всех делах и приближает к самой главной мечте.
***
Поздравляю с Новым 2026 годом, который уже стремительно приближается! Пусть он принесет мирные рассветы, радость и улыбки.
***
С наступающим Новым годом 2026! Желаю благополучия, крепкого здоровья и веры в будущее, которая не гаснет, даже когда выключают свет.
***
Поздравляю с годом больших перемен к лучшему, что уже мчится навстречу! Пусть 2026 год подарит нам мир, тепло в сердцах и уют в каждом доме.
***
С наступающим 2026-м! Пусть Огненный Конь привезет море везения, энергию для свершений и смех в каждый день. Желаю крепкого здоровья и ярких моментов.
***
С наступающим! Пусть 2026-й станет годом единства и силы. Желаю мира, согласия и процветания, поддержки близких и новых свершений.
***
Поздравляю с наступающим 2026-м! Желаю зарплаты, которая растет, как тесто на дрожжах. И дней, которые будут легкими, как утреннее настроение в выходной.
***
С наступающим Новым годом 2026-м! Пусть год Красной Огненной Лошади подарит вам смелость, силу и удачу. Желаю здоровья, радости и мечтаний.
Поздравления с наступающим Новым годом 2026 в стихах на украинском языке
Новий рік вже на порозі,
Вже от-от постука в двері.
Запросіть його з морозу
До святкової вечері...
Хай він вам дарує казку,
Не на день — на цілий рік!
Щоб щасливі та багаті
Ви прожили довгий вік!
***
З прийдешнім Новим роком, українці!
Хай в квартирі і хатинці
Заіскриться вогник чуда,
Хай добро до вас прибуде!
Хай насіється із неба
Те, чого усім вам треба.
Хай зійде вам Божа ласка,
І в життя приходить казка.
***
Хай прийдешній новий рік
Несе щастя на поріг.
Хай здійсняє ваші мрії
Й буде довгим у вас вік!
Будьте всміхнені, веселі,
Бережіть свою оселю.
Про сім'ю свою турбуйтесь
Та ніколи не сумуйте!
Благ, фінансів вашій хаті,
Щоб завжди були багаті.
Щоб увесь наступний рік
З щастям жили бік о бік!
***
Бажаю, щоб наступний рік
Найкращим роком став для тебе!
Хай щастя у душі горить,
Нехай привітним буде небо!
Хай кожен із наступних днів
Запам'ятається назавжди.
Подій чудових, добрих слів,
І почуттів яскравих, справжніх!
Красивые и яркие открытки с наступающим Новым годом 2026
Также мы делились подробным календарем праздников на январь 2026 года.
