З прийдешнім Новим роком 2026 — оригінальні листівки та зворушливі побажання

Друзі зустрічають Новий рік. Фото: depositphotos.com

От-от ми зустрінемо одне з найулюбленіших свят — Новий рік 2026. Тож, саме час ділитися теплом та щирими побажаннями з дорогими нам людьми, близькими, рідними та друзями.

Новини.LIVE ділиться яскравою та веселою добіркою привітань з прийдешнім Новим роком 2026 у листівках, віршах та прозі. Обов'язково подаруйте святковий настрій усім, хто близький вашому серцю.

З прийдешнім Новим роком 2026 — веселі, красиві та щирі привітання у прозі

З прийдешнім Новим роком 2026! Нехай енергія нестримного та волелюбного Вогняного Коня допомагає в усіх справах й наближає до найголовнішої мрії.

***

Вітаю з Новим 2026 роком, що вже стрімко наближається! Нехай він принесе мирні світанки, радість та посмішки.

***

З прийдешнім Новим роком 2026! Бажаю добробуту, міцного здоров'я і віри в майбутнє, яка не гасне, навіть коли вимикають світло.

***

Вітаю з роком великих змін на краще, що вже мчить назустріч! Нехай 2026 рік подарує нам мир, тепло в серцях і затишок у кожному домі.

***

З прийдешнім 2026-м! Нехай Вогняний Кінь привезе море везіння, енергію для звершень і сміх у кожен день. Бажаю міцного здоров'я та яскравих моментів.

***

З прийдешнім! Нехай 2026-й стане роком єдності та сили. Бажаю миру, злагоди і процвітання, підтримки близьких і нових звершень.

***

Вітаю з прийдешнім 2026-м! Бажаю зарплати, яка росте, як тісто на дріжджах. І днів, які будуть легкими, як ранковий настрій у вихідний.

***

З прийдешнім Новим роком 2026! Нехай рік Червоного Вогняного Коня подарує вам сміливість, силу та удачу. Бажаю здоров'я, радості й мрій.

Привітання з прийдешнім Новим роком 2026 у віршах українською мовою

Новий рік вже на порозі,

Вже от-от постука в двері.

Запросіть його з морозу

До святкової вечері...

Хай він вам дарує казку,

Не на день — на цілий рік!

Щоб щасливі та багаті

Ви прожили довгий вік!

***

З прийдешнім Новим роком, українці!

Хай в квартирі і хатинці

Заіскриться вогник чуда,

Хай добро до вас прибуде!

Хай насіється із неба

Те, чого усім вам треба.

Хай зійде вам Божа ласка,

І в життя приходить казка.

***

Хай прийдешній новий рік

Несе щастя на поріг.

Хай здійсняє ваші мрії

Й буде довгим у вас вік!

Будьте всміхнені, веселі,

Бережіть свою оселю.

Про сім'ю свою турбуйтесь

Та ніколи не сумуйте!

Благ, фінансів вашій хаті,

Щоб завжди були багаті.

Щоб увесь наступний рік

З щастям жили бік о бік!

***

Бажаю, щоб наступний рік

Найкращим роком став для тебе!

Хай щастя у душі горить,

Нехай привітним буде небо!

Хай кожен із наступних днів

Запам'ятається назавжди.

Подій чудових, добрих слів,

І почуттів яскравих, справжніх!

Красиві та яскраві листівки з прийдешнім Новим роком 2026

Листівки з прийдешнім Новим роком 2026. Колаж: Новини.LIVE

Листівки з прийдешнім Новим роком 2026. Колаж: Новини.LIVE

Листівки з прийдешнім Новим роком 2026. Колаж: Новини.LIVE

Листівки з прийдешнім Новим роком 2026. Колаж: Новини.LIVE

