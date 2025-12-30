Відео
З прийдешнім Новим роком 2026 — веселі привітання та листівки

Дата публікації: 30 грудня 2025 07:40
З прийдешнім Новим роком 2026 — оригінальні листівки та зворушливі побажання
Друзі зустрічають Новий рік. Фото: depositphotos.com

От-от ми зустрінемо одне з найулюбленіших свят — Новий рік 2026. Тож, саме час ділитися теплом та щирими побажаннями з дорогими нам людьми, близькими, рідними та друзями.

Новини.LIVE ділиться яскравою та веселою добіркою привітань з прийдешнім Новим роком 2026 у листівках, віршах та прозі. Обов'язково подаруйте святковий настрій усім, хто близький вашому серцю.

З прийдешнім Новим роком 2026 — веселі, красиві та щирі привітання у прозі

З прийдешнім Новим роком 2026! Нехай енергія нестримного та волелюбного Вогняного Коня допомагає в усіх справах й наближає до найголовнішої мрії. 

***

Вітаю з Новим 2026 роком, що вже стрімко наближається! Нехай він принесе мирні світанки, радість та посмішки. 

***

З прийдешнім Новим роком 2026! Бажаю добробуту, міцного здоров'я і віри в майбутнє, яка не гасне, навіть коли вимикають світло. 

***

Вітаю з роком великих змін на краще, що вже мчить назустріч! Нехай 2026 рік подарує нам мир, тепло в серцях і затишок у кожному домі. 

***

З прийдешнім 2026-м! Нехай Вогняний Кінь привезе море везіння, енергію для звершень і сміх у кожен день. Бажаю міцного здоров'я та яскравих моментів.

***

З прийдешнім! Нехай 2026-й стане роком єдності та сили. Бажаю миру, злагоди і процвітання, підтримки близьких і нових звершень.

***

Вітаю з прийдешнім 2026-м! Бажаю зарплати, яка росте, як тісто на дріжджах. І днів, які будуть легкими, як ранковий настрій у вихідний.

***

З прийдешнім Новим роком 2026! Нехай рік Червоного Вогняного Коня подарує вам сміливість, силу та удачу. Бажаю здоров'я, радості й мрій.

Привітання з прийдешнім Новим роком 2026 у віршах українською мовою

Новий рік вже на порозі,
Вже от-от постука в двері.
Запросіть його з морозу
До святкової вечері...
Хай він вам дарує казку,
Не на день — на цілий рік!
Щоб щасливі та багаті
Ви прожили довгий вік!

***

З прийдешнім Новим роком, українці!
Хай в квартирі і хатинці
Заіскриться вогник чуда,
Хай добро до вас прибуде!
Хай насіється із неба
Те, чого усім вам треба.
Хай зійде вам Божа ласка,
І в життя приходить казка.

***

Хай прийдешній новий рік
Несе щастя на поріг.
Хай здійсняє ваші мрії
Й буде довгим у вас вік!
Будьте всміхнені, веселі,
Бережіть свою оселю.
Про сім'ю свою турбуйтесь
Та ніколи не сумуйте!
Благ, фінансів вашій хаті,
Щоб завжди були багаті.
Щоб увесь наступний рік
З щастям жили бік о бік!

***

Бажаю, щоб наступний рік
Найкращим роком став для тебе!
Хай щастя у душі горить,
Нехай привітним буде небо!
Хай кожен із наступних днів
Запам'ятається назавжди.
Подій чудових, добрих слів,
І почуттів яскравих, справжніх!

Красиві та яскраві листівки з прийдешнім Новим роком 2026

Привітання з прийдешнім Новим роком 2026 у листівках
Листівки з прийдешнім Новим роком 2026. Колаж: Новини.LIVE
Красиві та яскраві листівки з прийдешнім Новим роком 2026
Листівки з прийдешнім Новим роком 2026. Колаж: Новини.LIVE
З прийдешнім Новим роком 2026 — листівки
Листівки з прийдешнім Новим роком 2026. Колаж: Новини.LIVE
З прийдешнім Новим роком 2026 — оригінальні листівки
Листівки з прийдешнім Новим роком 2026. Колаж: Новини.LIVE

Також ми ділилися детальним календарем свят на січень 2026 року.

