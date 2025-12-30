Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Свята Щедрий Вечір 31 грудня — найкращі щедрівки для дітей і дорослих

Щедрий Вечір 31 грудня — найкращі щедрівки для дітей і дорослих

Ua ru
Дата публікації: 30 грудня 2025 15:43
Щедрий Вечір 31 грудня 2025 — які щедрівки заспівати та як гарно привітати
Українці відзначають зимові свята. Фото: zn.ua

Щедрий вечір або Свято Маланки й Василя — особливий день в Україні, коли заведено проводжати старий і зустрічати новий рік. За новим церковним календарем святкування проходить з 31 грудня 2025 року на 1 січня 2026 року. Одна з головних традицій дня — щедрування. Щедрувальники ходять від хати й до хати бажаючи господарям добробуту. А сьогодні можна привітати гарною щедрівочкою просто надіславши її у повідомленні.

Новини.LIVE пропонує добірку красивих, веселих та душевних українських щедрівок, які сподобаються і дітям і дорослим.

Реклама
Читайте також:

Хто ходить щедрувати

За традицією, щедрують із вечора 31 грудня до опівночі 1 січня. Щедрівки співають переважно дівчата, величають господаря, господиню, бажають родині достатку, багатого врожаю та миру. А молоді хлопці, вбрані у Меланку й Василя, Цигана, Смерть та інших персонажів, висловлюють добрі побажання, веселять танцями, жартівливими сценками. Часто з колядниками ходять й старші жінки та чоловіки. Сьогодні багато українців, незалежно від віку, йдучи в гості на Щедрий вечір, виконують веселі щедрівки.

Що треба брати із собою щедрувальникам 

Перше, що обов'язково має бути у кожного щедрувальника, — гарний настрій. Вивчить хоча б кілька гарних щедрівок, які не соромно виконати, щоб побажати добра й звеселити людей. Якщо є можливість, візьміть із собою зірку, вертеп, маску кози. І, звичайно, не забудьте мішечок, у який будете збирати гостинці.

 

Найкращі щедрівки для дітей, які легко вивчити
Дівчата щедрують на свято. Фото: УНІАН

Найкращі щедрівки для дітей, які легко вивчити

Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка,
Стала собі щебетати,
Господаря викликати:
— Вийди, вийди, господарю,
Подивися на кошару,
Там овечки покотились,
А ягнички народились.
В тебе товар весь хороший,
Будеш мати мірку грошей.
Хоч не гроші, то полова,
В тебе жінка чорноброва.
Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка.

***

Прийшли щедрувати до вашої хати.
Щедрий вечiр, добрий вечiр!
Тут живе господар — багатства володар.
Щедрий вечiр, добрий вечiр!
А його багатство — золотiї руки.
Щедрий вечiр, добрий вечiр!
А його потiха — хорошiї дiти.
Щедрий вечiр, добрий вечiр!

***

Як ходили ми бродили,
То щедрівочку зустріли.
З нею ми прийшли до хати,
Тож дозвольте щедрувати!
Щастя, радості, достатку,
В охорону — ангелятко!
Хай приходять до оселі
Друзі вірні і веселі,
Море сміху і любові.
Щоб усі були здорові!

***

Щедрик, щедрик, щедрівочка
Засяяла в небі зірочка,
Тож прийшли до вас до хати
Всім здоров’я побажати,
Хай прекрасним буде рік,
Йшла лиш радість на поріг,
Дружньою була родина
І вся наша Україна!

***

Добрий вечір вашій хаті!
Ми прийшли пощедрувати!
Щастя зичимо родині,
Миру неньці Україні,
Всім достатку і везіння
У сім'ї порозуміння!

***

Як на щедрий добрий вечір
До вас гості завітали
Миру, радості доречи
Вашій хаті побажали.
Тож за стіл скоріш сідайте
І стрічайте гарне свято
Усіх родичів збирайте
Як би не було багато!

***

Ой, господар, господарочку,
Пусти в хату Меланочку,
Меланочка чисто ходить,
Нічого в хаті не пошкодить.
Як пошкодить, то помиє,
Їсти зварить та й накриє.
Добрий вечір!

 

Щедрий Вечір 2025 — веселі та щирі щедрівки для дорослих
Українці відзначають зимові свята. Фото: zn.ua

Щедрий Вечір 2025 — веселі та щирі щедрівки для дорослих

Я прийшов пощедрувати —
Час вам двері відкривати!
Нащедрую в дім вам щастя,
Щоб минали всі напасті,
Щоб бажання спрацювало,
Дайте хліба. Можна з салом,
Як сто грам до сала буде,
То ви точно — добрі люди!

***

Я щедрую у квартирі, щоб жили ви всі у мирі!
Щоб зарплати гарні мали і щоб ліки не купляли,
А завжди були здорові, в радості жили й любові!
Не сварились і не бились, хто ще вільний — оженились!
Гарну хату збудували і ніяк не бідували!
Ці слова у вуха Богу, а мені б чогось смачного!
Як смачненького нема, то собі куплю сама!
Грошей дати не забудьте, та й собі щасливі будьте!

***

В нашій Україні
Свято гарне є!
Це Щедрівка з сином
Щедриком іде!
Віхола танцює
З Щедриком вгорі,
І Щедрівку чути
В кожному дворі!
Весь народ радіє,
Пісеньки співа.
В тих піснях лунають
Чарівні слова.
На добро, достаток,
Щастя та любов
Шле благословіння
Чудо-дзвін церков!
Панував завжди щоб
В Україні мир,
Землю нашу рідну
Бог благословив!

***

Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
Застеляйте столи, та все килимами, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
Та кладіть калачі з ярої пшениці, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
Бо прийдуть до тебе три празники в гості, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
А той перший празник — Рождество Христове, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
А той другий празник — Святого Василя, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
А той третій празник — Святе Водохреща, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
Хай святкує з нами вся наша родина, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
Вся наша родина, славна Україна, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

***

Ой сивая, тая зозуленька,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
Усі сади та і облітала,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
А в одному та і не бувала.
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
А в тім саду три тереми.
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
А в першому — ясен місяць,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
А в другому — красне сонце,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
А в третьому — дрібні зірки.
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
Ясен місяць — пан господар,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
Красне сонце — жона його,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
Дрібні зірки — то їх дітки.
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!

***

А ми будем щедрувати,
Бо пустили нас до хати.
У вас хата гарна, чиста
І ялиночка врочиста.
Ми щедрівочку співаєм —
Щастя в домі всім бажаєм.
Щоб росла у вас пшениця,
І родила вся пашниця,
І щоб хліб та пироги
На столі завжди були.
Щоб водилися і гроші,
Щоб харчі були хороші.
І щоб гривні та "зелені"
Набивали вам кишені.
Хай вам меду буде бочка,
І щоб заміж вийшла дочка.
А якщо доньки немає,
То господар хай придбає.
А як син у вас ще є —
Хай невістку Бог дає.
Щоб у вас була худоба,
А для нас — солодка здоба.
Ми помолимось за ласку —
Киньте в торбу ще ковбаску.
Всі ми щиро щедрували,
Щоб і сала в торбу дали.
Як мине цей рік багатий,
Ще прийдемо щедрувати.

***

Ми щедруємо і співаємо під вікном.
Щастя, долі вам бажаємо всім гуртом.
Хай квітують ваші ниви золоті,
Щоб життя було щасливе в майбутті.

***

Щедрик, щедрик, щедрівочко,
Йди з хати до хати
Добрих друзів добрим словом —
Серцем привітати.
Пироги, вилазьте з печі,
Наливайтесь, вина.
Добрий вечір, щедрий вечір,
Мати Україна.
Килим, килим, веселочко,
Клич гостей в оселі,
І співанкою гучною
Піднімись до стелі.
Стали в парі, стали в парі
Стрілочки-сестриці.
Вище чари, повні чари.
Чари-чарівниці.
Вітер басом, вітер басом,
А скрипками — хуга.
Бубон місяця нагрівся
Від пруга до пруга.
Сніговиця білолиця
І Мороз червоний —
Руки в боки й вихилясом —
Аж регочуть гони.
Хто там, хто там в шибку стука?
Може, гість далекий?
Може, змерзли біля вікон
Молоді смереки —
То щедрівка-мандрівочка
Йде з хати до хати…
Добрий вечір, щедрий вечір,
Україно-мати.

***

Чим багата ваша хата?
Ми прийшли защедрувати!
Тож цукерки діставайте,
І смачні нам роздавайте,
І прийде в родину щастя,
Оминуть усі нещастя,
Буде їжа, буде свято,
Буде радості багато!

Красиві щедрівки на 31 грудня, якими можна привітати у повідомленні

Хай Маланки й Василя
Принесе здоров'я й сили!
Щоб у цей святковий вечір
Весь тягар упав із плечей!
Щоб тривоги не лунали
І ракети не літали,
Щоби наші Збройні Сили
Били ворога щосили!
Хай у хаті буде спокій
Наперед, на сотні років!
Хлопці щоб вернулись цілі,
Святкувалися весілля
Й уродини, і хрестини!
Кожному в сім'ю дитину!
То й відродиться країна —
Ми не станем на коліна!
Хай Василя і Маланки
Спинять їхні дрони й танки
І нехай у щедрий вечір
Закуцюбнуть в холоднечі!
З нами правда й віра в Бога
То ж за нами й перемога!

***

Щедро-щедро стіл накритий!
Буде рік багатий, ситий,
Буде щастя і здоров’я,
Жити будете з любов’ю,
Чесні будуть справи й дії,
Всі здійсняться ваші мрії!
Щедро-щедро вам бажаю!
З Щедрим вечором вітаю!

***

Щедрий вечір, добрий вечір —
І дорослим, і малечі!
Щастя, радості, любові,
Щоб завжди були здорові,
Вдачу мали гарну й щиру
І жили в умовах миру.
Щоб Господь оберігав,
Вам усе потрібне дав,
Щоб забрав з думок неспокій,
Дав багато мирних років.

***

Щедрий вечір, добрий вечір —
Щире, добре свято!
Щоб було у вас в родині
Діточок багато!
Щоб були усі здорові,
Сповнені рум'янку!
Щоб стелилась ваша доля,
Наче вишиванка!​

 

Раніше ми ділилися веселими та душевними привітаннями з прийдешнім Новим роком 2026, які можна відправити близьким друзям та знайомим в останні дні грудня.

Також пропонуємо ознайомитися з детальним календарем свят на січень 2026 року.

привітання пісні вірші Щедрий вечір щедрівки 31 грудня
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації