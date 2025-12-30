Щедрий Вечір 31 грудня 2025 — які щедрівки заспівати та як гарно привітати

Українці відзначають зимові свята. Фото: zn.ua

Щедрий вечір або Свято Маланки й Василя — особливий день в Україні, коли заведено проводжати старий і зустрічати новий рік. За новим церковним календарем святкування проходить з 31 грудня 2025 року на 1 січня 2026 року. Одна з головних традицій дня — щедрування. Щедрувальники ходять від хати й до хати бажаючи господарям добробуту. А сьогодні можна привітати гарною щедрівочкою просто надіславши її у повідомленні.

Новини.LIVE пропонує добірку красивих, веселих та душевних українських щедрівок, які сподобаються і дітям і дорослим.

Реклама

Читайте також:

Хто ходить щедрувати

За традицією, щедрують із вечора 31 грудня до опівночі 1 січня. Щедрівки співають переважно дівчата, величають господаря, господиню, бажають родині достатку, багатого врожаю та миру. А молоді хлопці, вбрані у Меланку й Василя, Цигана, Смерть та інших персонажів, висловлюють добрі побажання, веселять танцями, жартівливими сценками. Часто з колядниками ходять й старші жінки та чоловіки. Сьогодні багато українців, незалежно від віку, йдучи в гості на Щедрий вечір, виконують веселі щедрівки.

Що треба брати із собою щедрувальникам

Перше, що обов'язково має бути у кожного щедрувальника, — гарний настрій. Вивчить хоча б кілька гарних щедрівок, які не соромно виконати, щоб побажати добра й звеселити людей. Якщо є можливість, візьміть із собою зірку, вертеп, маску кози. І, звичайно, не забудьте мішечок, у який будете збирати гостинці.

Дівчата щедрують на свято. Фото: УНІАН

Найкращі щедрівки для дітей, які легко вивчити

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка,

Стала собі щебетати,

Господаря викликати:

— Вийди, вийди, господарю,

Подивися на кошару,

Там овечки покотились,

А ягнички народились.

В тебе товар весь хороший,

Будеш мати мірку грошей.

Хоч не гроші, то полова,

В тебе жінка чорноброва.

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка.

***

Прийшли щедрувати до вашої хати.

Щедрий вечiр, добрий вечiр!

Тут живе господар — багатства володар.

Щедрий вечiр, добрий вечiр!

А його багатство — золотiї руки.

Щедрий вечiр, добрий вечiр!

А його потiха — хорошiї дiти.

Щедрий вечiр, добрий вечiр!

***

Як ходили ми бродили,

То щедрівочку зустріли.

З нею ми прийшли до хати,

Тож дозвольте щедрувати!

Щастя, радості, достатку,

В охорону — ангелятко!

Хай приходять до оселі

Друзі вірні і веселі,

Море сміху і любові.

Щоб усі були здорові!

***

Щедрик, щедрик, щедрівочка

Засяяла в небі зірочка,

Тож прийшли до вас до хати

Всім здоров’я побажати,

Хай прекрасним буде рік,

Йшла лиш радість на поріг,

Дружньою була родина

І вся наша Україна!

***

Добрий вечір вашій хаті!

Ми прийшли пощедрувати!

Щастя зичимо родині,

Миру неньці Україні,

Всім достатку і везіння

У сім'ї порозуміння!

***

Як на щедрий добрий вечір

До вас гості завітали

Миру, радості доречи

Вашій хаті побажали.

Тож за стіл скоріш сідайте

І стрічайте гарне свято

Усіх родичів збирайте

Як би не було багато!

***

Ой, господар, господарочку,

Пусти в хату Меланочку,

Меланочка чисто ходить,

Нічого в хаті не пошкодить.

Як пошкодить, то помиє,

Їсти зварить та й накриє.

Добрий вечір!

Українці відзначають зимові свята. Фото: zn.ua

Щедрий Вечір 2025 — веселі та щирі щедрівки для дорослих

Я прийшов пощедрувати —

Час вам двері відкривати!

Нащедрую в дім вам щастя,

Щоб минали всі напасті,

Щоб бажання спрацювало,

Дайте хліба. Можна з салом,

Як сто грам до сала буде,

То ви точно — добрі люди!

***

Я щедрую у квартирі, щоб жили ви всі у мирі!

Щоб зарплати гарні мали і щоб ліки не купляли,

А завжди були здорові, в радості жили й любові!

Не сварились і не бились, хто ще вільний — оженились!

Гарну хату збудували і ніяк не бідували!

Ці слова у вуха Богу, а мені б чогось смачного!

Як смачненького нема, то собі куплю сама!

Грошей дати не забудьте, та й собі щасливі будьте!

***

В нашій Україні

Свято гарне є!

Це Щедрівка з сином

Щедриком іде!

Віхола танцює

З Щедриком вгорі,

І Щедрівку чути

В кожному дворі!

Весь народ радіє,

Пісеньки співа.

В тих піснях лунають

Чарівні слова.

На добро, достаток,

Щастя та любов

Шле благословіння

Чудо-дзвін церков!

Панував завжди щоб

В Україні мир,

Землю нашу рідну

Бог благословив!

***

Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Застеляйте столи, та все килимами, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Та кладіть калачі з ярої пшениці, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Бо прийдуть до тебе три празники в гості, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

А той перший празник — Рождество Христове, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

А той другий празник — Святого Василя, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

А той третій празник — Святе Водохреща, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Хай святкує з нами вся наша родина, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Вся наша родина, славна Україна, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

***

Ой сивая, тая зозуленька,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

Усі сади та і облітала,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

А в одному та і не бувала.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

А в тім саду три тереми.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

А в першому — ясен місяць,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

А в другому — красне сонце,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

А в третьому — дрібні зірки.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

Ясен місяць — пан господар,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

Красне сонце — жона його,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

Дрібні зірки — то їх дітки.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

***

А ми будем щедрувати,

Бо пустили нас до хати.

У вас хата гарна, чиста

І ялиночка врочиста.

Ми щедрівочку співаєм —

Щастя в домі всім бажаєм.

Щоб росла у вас пшениця,

І родила вся пашниця,

І щоб хліб та пироги

На столі завжди були.

Щоб водилися і гроші,

Щоб харчі були хороші.

І щоб гривні та "зелені"

Набивали вам кишені.

Хай вам меду буде бочка,

І щоб заміж вийшла дочка.

А якщо доньки немає,

То господар хай придбає.

А як син у вас ще є —

Хай невістку Бог дає.

Щоб у вас була худоба,

А для нас — солодка здоба.

Ми помолимось за ласку —

Киньте в торбу ще ковбаску.

Всі ми щиро щедрували,

Щоб і сала в торбу дали.

Як мине цей рік багатий,

Ще прийдемо щедрувати.

***

Ми щедруємо і співаємо під вікном.

Щастя, долі вам бажаємо всім гуртом.

Хай квітують ваші ниви золоті,

Щоб життя було щасливе в майбутті.

***

Щедрик, щедрик, щедрівочко,

Йди з хати до хати

Добрих друзів добрим словом —

Серцем привітати.

Пироги, вилазьте з печі,

Наливайтесь, вина.

Добрий вечір, щедрий вечір,

Мати Україна.

Килим, килим, веселочко,

Клич гостей в оселі,

І співанкою гучною

Піднімись до стелі.

Стали в парі, стали в парі

Стрілочки-сестриці.

Вище чари, повні чари.

Чари-чарівниці.

Вітер басом, вітер басом,

А скрипками — хуга.

Бубон місяця нагрівся

Від пруга до пруга.

Сніговиця білолиця

І Мороз червоний —

Руки в боки й вихилясом —

Аж регочуть гони.

Хто там, хто там в шибку стука?

Може, гість далекий?

Може, змерзли біля вікон

Молоді смереки —

То щедрівка-мандрівочка

Йде з хати до хати…

Добрий вечір, щедрий вечір,

Україно-мати.

***

Чим багата ваша хата?

Ми прийшли защедрувати!

Тож цукерки діставайте,

І смачні нам роздавайте,

І прийде в родину щастя,

Оминуть усі нещастя,

Буде їжа, буде свято,

Буде радості багато!

Красиві щедрівки на 31 грудня, якими можна привітати у повідомленні

Хай Маланки й Василя

Принесе здоров'я й сили!

Щоб у цей святковий вечір

Весь тягар упав із плечей!

Щоб тривоги не лунали

І ракети не літали,

Щоби наші Збройні Сили

Били ворога щосили!

Хай у хаті буде спокій

Наперед, на сотні років!

Хлопці щоб вернулись цілі,

Святкувалися весілля

Й уродини, і хрестини!

Кожному в сім'ю дитину!

То й відродиться країна —

Ми не станем на коліна!

Хай Василя і Маланки

Спинять їхні дрони й танки

І нехай у щедрий вечір

Закуцюбнуть в холоднечі!

З нами правда й віра в Бога

То ж за нами й перемога!

***

Щедро-щедро стіл накритий!

Буде рік багатий, ситий,

Буде щастя і здоров’я,

Жити будете з любов’ю,

Чесні будуть справи й дії,

Всі здійсняться ваші мрії!

Щедро-щедро вам бажаю!

З Щедрим вечором вітаю!

***

Щедрий вечір, добрий вечір —

І дорослим, і малечі!

Щастя, радості, любові,

Щоб завжди були здорові,

Вдачу мали гарну й щиру

І жили в умовах миру.

Щоб Господь оберігав,

Вам усе потрібне дав,

Щоб забрав з думок неспокій,

Дав багато мирних років.

***

Щедрий вечір, добрий вечір —

Щире, добре свято!

Щоб було у вас в родині

Діточок багато!

Щоб були усі здорові,

Сповнені рум'янку!

Щоб стелилась ваша доля,

Наче вишиванка!​

Раніше ми ділилися веселими та душевними привітаннями з прийдешнім Новим роком 2026, які можна відправити близьким друзям та знайомим в останні дні грудня.

Також пропонуємо ознайомитися з детальним календарем свят на січень 2026 року.