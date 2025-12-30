Як загадати бажання на Новий рік 2026, щоб точно збулося — поради відьми

Усміхнена дівчина поруч з ялинкою. Фото: freepik.com

Вже скоро на нас чекає найчарівніша мить, коли мрії можуть перетворитися на реальність — новорічна ніч. Саме момент переходу з 31 грудня на 1 січня має потужну енергію оновлення. Але навіть магія любить точність. Тож, загадувати бажання потрібно правильно.

Як правильно загадувати бажання на Новий рік 2026, щоб воно точно здійснилося, розповіла відьма Жанна Шулакова в інтерв'ю УНІАН.

Реклама

Читайте також:

Новий рік 2026 — яких правил треба дотримуватися під час загадування бажання

Щоб мрії стали до вас ще ближчими й неодмінно здійснилися, варто дотримуватися таких простих правил:

1. Перевірте бажання на щирість

Запитайте себе подумки:

Чи це дійсно моє?

Чи зробить воно мене кращим, сильнішим, спокійнішим?

Чи не завдасть воно болю комусь іншому?

Чи готовий я отримати це без страху і внутрішнього спротиву?

Якщо відповідь буде так, намір має енергію здійснення.

2. Формулювання

Чіткість — це не дрібниця, а мова, яку розуміє Всесвіт. Ваше бажання має бути сформульоване як точна ціль, без розмитих фраз і подвійного тлумачення. До прикладу, замість "хочу схуднути" — "зменшити вагу на конкретну кількість кілограмів, зберігаючи здоров'я, енергію та гарне самопочуття".

3. Не просіть — заявляйте

Новорічна ніч — це момент не для "хотілося б", а для "я створюю". Формулюйте подумки як факт, який уже має право бути у вашому житті.

4. Закріпіть намір дією

Після того, як загадаєте бажання, зробіть маленький перший крок до нього вже в перший тиждень року. До прикладу, запишіть план реалізації, не відкладайте старт на "потім". Всесвіт підтримує тих, хто рухається одразу.

Дівчина робить записи у блокнот. Фото: freepik.com

Як загадати маленькі бажання через техніку 12 виноградин

Якщо мрієте про декілька невеликих, але важливих змін, скористайтеся простим ритуалом:

Візьміть 12 ягід білого винограду. На кожну подумки сформулюйте короткий, але точний намір. З'їжте їх у проміжок від першого до останнього удару годинника опівночі. Це можуть бути бажання про приємні події: нові можливості, радісні моменти, знаки уваги або винагороди за зусилля.

Як загадати бажання на Новий рік 2026 — ритуал з папірцем

Один із найвідоміших ритуалів, яке має давнє коріння і працює, — спалювання папірця з бажанням. У цьому випадку вогонь виступає символом переходу, коли намір стає дією. Це перехід із одного життєвого циклу в інший. Що потрібно робити:

Запишіть бажання на аркуші — чітко, коротко і без зайвих слів. Підпаліть папір. Попіл пересипте в келих. Опівночі розмішайте попіл у напої та випийте до дна.

Важливі уточнення, про які мало хто знає:

Не використовуйте для обряду алкоголь, особливо міцний. Він символізує відкуп, а не інструмент для власних намірів.

Найкраще використовувати сік, морс, мінеральну воду або інший безалкогольний напій.

Блокнот з червоним олівцем. Фото: freepik.com

Як загадувати бажання на Новий рік 2026 категорично не можна

Як наголосила відьма, намір має стосуватися тільки вас і вашого життя. Він не може змінювати долю інших людей або впливати на їхні рішення. Заборонені формулювання:

"Одружитися з конкретною людиною"

"Змусити когось зробити певний вибір"

"Отримати те, що залежить від чужого рішення"

Жанна Шулакова попередила, що такі бажання порушують етичні правила намірів і працюють проти того, хто їх формулює.

Краще замінити їх на:

"Зустріти взаємне кохання, яке веде до щирих і гармонійних стосунків"

"Побудувати союз, де є добровільність, повага і спільне майбутнє"

Також пропонуємо інші цікаві та святкові новини до Нового року 2026

Як ви зустрінете Новий рік 2026 за знаком Зодіаку.

Які веселі та красиві тости можна сказати за новорічним столом.

Як красиво привітати з прийдешнім Новим роком.