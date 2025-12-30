Как загадать желание на Новый год 2026, чтобы точно сбылось — советы ведьмы

Улыбающаяся девушка рядом с елкой. Фото: freepik.com

Уже скоро нас ждет самый волшебный момент, когда мечты могут превратиться в реальность — новогодняя ночь. Именно момент перехода с 31 декабря на 1 января имеет мощную энергию обновления. Но даже магия любит точность. Поэтому, загадывать желания нужно правильно.

Как правильно загадывать желание на Новый год 2026, чтобы оно точно исполнилось, рассказала ведьма Жанна Шулакова в интервью УНИАН.

Новый год 2026 — каких правил надо придерживаться во время загадывания желания

Чтобы мечты стали к вам еще ближе и непременно осуществились, стоит придерживаться таких простых правил:

1. Проверьте желание на искренность

Спросите себя мысленно:

Действительно ли это мое?

Сделает ли оно меня лучше, сильнее, спокойнее?

Не причинит ли оно боли кому-то другому?

Готов ли я получить это без страха и внутреннего сопротивления?

Если ответ будет да, намерение имеет энергию осуществления.

2. Формулировка

Четкость — это не мелочь, а язык, который понимает Вселенная. Ваше желание должно быть сформулировано как точная цель, без размытых фраз и двойного толкования. К примеру, вместо "хочу похудеть" — "уменьшить вес на конкретное количество килограммов, сохраняя здоровье, энергию и хорошее самочувствие".

3. Не просите — заявляйте

Новогодняя ночь — это момент не для "хотелось бы", а для "я создаю". Формулируйте мысленно как факт, который уже имеет право быть в вашей жизни.

4. Закрепите намерение действием

После того, как загадаете желание, сделайте маленький первый шаг к нему уже в первую неделю года. К примеру, запишите план реализации, не откладывайте старт на "потом". Вселенная поддерживает тех, кто движется сразу.

Девушка делает записи в блокнот. Фото: freepik.com

Как загадать маленькие желания через технику 12 виноградин

Если мечтаете о нескольких небольших, но важных изменениях, воспользуйтесь простым ритуалом:

Возьмите 12 ягод белого винограда. На каждую мысленно сформулируйте короткое, но точное намерение. Съешьте их в промежуток от первого до последнего удара часов в полночь. Это могут быть желания о приятных событиях: новые возможности, радостные моменты, знаки внимания или вознаграждения за усилия.

Как загадать желание на Новый год 2026 — ритуал с бумажкой

Один из самых известных ритуалов, который имеет давние корни и работает, — сжигание бумажки с желанием. В этом случае огонь выступает символом перехода, когда намерение становится действием. Это переход из одного жизненного цикла в другой. Что нужно делать:

Запишите желание на листе — четко, кратко и без лишних слов. Подожгите бумагу. Пепел пересыпьте в бокал. В полночь размешайте пепел в напитке и выпейте до дна.

Важные уточнения, о которых мало кто знает:

Не используйте для обряда алкоголь, особенно крепкий, он символизирует откуп, а не инструмент для собственных намерений.

Лучше всего использовать сок, морс, минеральную воду или другой безалкогольный напиток.

Блокнот с красным карандашом. Фото: freepik.com

Как загадывать желания на Новый год 2026 категорически нельзя

Как отметила ведьма, намерение должно касаться только вас и вашей жизни. Оно не может менять судьбу других людей или влиять на их решения. Запрещенные формулировки:

"Жениться на конкретном человеке"

"Заставить кого-то сделать определенный выбор"

"Получить то, что зависит от чужого решения"

Жанна Шулакова предупредила, что такие желания нарушают этические правила намерений и работают против того, кто их формулирует.

Лучше заменить их на:

"Встретить взаимную любовь, которая ведет к искренним и гармоничным отношениям"

"Построить союз, где есть добровольность, уважение и общее будущее"

