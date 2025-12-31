Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Праздники С Новым годом 2026 — патриотические поздравления воинам

С Новым годом 2026 — патриотические поздравления воинам

Ua ru
Дата публикации 31 декабря 2025 01:15
С Новым годом 2026 — искренние поздравления для военных, патриотические стихи и открытки
Украинский военный улыбается. Фото: AI/Новини.LIVE

В Украине Новый год всегда был веселым праздником, который объединял семьи и друзей за одним праздничным столом. Однако, полномасштабная война все изменила. Многие наши граждане на фронте защищают государство от российских захватчиков. Благодаря нашим защитникам и защитницам мы имеем возможность встречать праздники в стране свободных людей, которые говорят на родном языке. Именно поэтому, в это время стоит выразить благодарность нашим военным и отправить несколько теплых поздравлений.

Новини.LIVE делится подборкой лучших патриотических поздравлений, открыток и искренних пожеланий военным с Новым годом 2026.

Реклама
Читайте также:

Патриотические поздравления с Новым 2026 годом в прозе

С Новым годом, наш Герой и Защитник! Вы — мощь, благодаря которой Украина стоит и продолжает жить. Пусть новый год вернет Вам сторицей всю отвагу и силу. Мы молимся за Вас и ждем встречи.

***

Спасибо Вам за каждый рассвет, что мы встречаем в свободной стране. Пусть 2026 год станет годом, когда мечты о мире осуществятся, когда Вы крепко будете стоять не в окопах, а на родном пороге. Желаю здоровья, несокрушимого духа, верных друзей рядом и тепла в сердце.

***

Спасибо за службу, за мужество, за правду и за мир, который Вы завоевываете для нас. С Новым годом!

***

Спасибо Вам за смелость, которая вдохновляет не только Украину, а целый мир. Желаю здоровья, сил, тепла и веры, ведущей вперед. Возвращайтесь живыми и здоровыми. С Новым годом!

***

С Новым 2026 годом! Спасибо за несокрушимость, за мужество, за любовь к Украине. Желаю тепла, крепкого здоровья, единства, человеческой поддержки и Победы, которая объединит всех нас в мире.

***

Спасибо за каждый день службы, за каждую минуту отваги. Пусть новый год оберегает от опасностей и возвращает домой. С Новым 2026 годом!

Красивые стихи с Новым годом 2026 для военных на украинском языке

Доблесть, честь, відвага, сміливість —
Це про тебе, наш захиснику!
Хай в Новому році Божа милість
Принесе нам звістку радісну й дзвінку!
Хай Господь тебе оберігає
Й ворогу накаже відійти.
Ти — єдиний, кращого не має,
Ми тебе чекаємо завжди!

***

Хай Новий рік несе дива.
Нехай згорить дотла Москва
І ще б нам, дуже повезло,
Якби застрелився х*ло!
А ще, у наших ворогів,
Хай ріки вийдуть з берегів!
А нам, щоб жити без війни.
Щоб снились кольорові сни.
Щоб, кожен українець, брат!
Щоб рід помножився в стократ.
Ми стали вільними від нині,
Здобудем Славу Україні!
З Новим роком!

***

Ви — гордість, честь, опора і для Вас
Хай жодної поразки не існує!
І успіх хай не покидає нас,
А в Україні світло запанує!
З Новим роком!

***

Нехай під чистим українським небом
Ніколи не змовкає щирий сміх,
Ми вірим і чекаємо на тебе,
Хоча на долю нарікати гріх.
Ти завжди поряд, де б не був далеко,
Ти завжди поряд, де б я не була.
Нехай про мир нас сповістять лелеки,
Щоб у Новий рік країна наша розцвіла.

Открытки с Новым годом 2026 для защитников и защитниц

Патриотические поздравления с Новым 2026 годом
Открытки с Новым годом 2026. Коллаж: Новини.LIVE
Открытки с Новым годом 2026 для защитников и защитниц
Открытки с Новым годом 2026. Коллаж: Новини.LIVE
Красивые открытки с Новым годом 2026 для военных
Открытки с Новым годом 2026. Коллаж: Новини.LIVE
С Новым годом 2026 — патриотические поздравления
Открытки с Новым годом 2026. Коллаж: Новини.LIVE
С Новым годом 2026 — искренние поздравления для военных
Открытки с Новым годом 2026. Коллаж: Новини.LIVE

Также предлагаем другие интересные новогодние новости

Как 31 декабря красиво поздравить с наступающим Новым годом.

Какие веселые щедривки можно спеть или отправить в сообщении на Щедрый Вечер 31 декабря.

Какие веселые и искренние тосты можно сказать за новогодним столом.

поздравления открытки военные пожелания Новый год 2026
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации