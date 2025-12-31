С Новым годом 2026 — искренние поздравления для военных, патриотические стихи и открытки

Украинский военный улыбается. Фото: AI/Новини.LIVE

В Украине Новый год всегда был веселым праздником, который объединял семьи и друзей за одним праздничным столом. Однако, полномасштабная война все изменила. Многие наши граждане на фронте защищают государство от российских захватчиков. Благодаря нашим защитникам и защитницам мы имеем возможность встречать праздники в стране свободных людей, которые говорят на родном языке. Именно поэтому, в это время стоит выразить благодарность нашим военным и отправить несколько теплых поздравлений.

Новини.LIVE делится подборкой лучших патриотических поздравлений, открыток и искренних пожеланий военным с Новым годом 2026.

Патриотические поздравления с Новым 2026 годом в прозе

С Новым годом, наш Герой и Защитник! Вы — мощь, благодаря которой Украина стоит и продолжает жить. Пусть новый год вернет Вам сторицей всю отвагу и силу. Мы молимся за Вас и ждем встречи.

***

Спасибо Вам за каждый рассвет, что мы встречаем в свободной стране. Пусть 2026 год станет годом, когда мечты о мире осуществятся, когда Вы крепко будете стоять не в окопах, а на родном пороге. Желаю здоровья, несокрушимого духа, верных друзей рядом и тепла в сердце.

***

Спасибо за службу, за мужество, за правду и за мир, который Вы завоевываете для нас. С Новым годом!

***

Спасибо Вам за смелость, которая вдохновляет не только Украину, а целый мир. Желаю здоровья, сил, тепла и веры, ведущей вперед. Возвращайтесь живыми и здоровыми. С Новым годом!

***

С Новым 2026 годом! Спасибо за несокрушимость, за мужество, за любовь к Украине. Желаю тепла, крепкого здоровья, единства, человеческой поддержки и Победы, которая объединит всех нас в мире.

***

Спасибо за каждый день службы, за каждую минуту отваги. Пусть новый год оберегает от опасностей и возвращает домой. С Новым 2026 годом!

Красивые стихи с Новым годом 2026 для военных на украинском языке

Доблесть, честь, відвага, сміливість —

Це про тебе, наш захиснику!

Хай в Новому році Божа милість

Принесе нам звістку радісну й дзвінку!

Хай Господь тебе оберігає

Й ворогу накаже відійти.

Ти — єдиний, кращого не має,

Ми тебе чекаємо завжди!

***

Хай Новий рік несе дива.

Нехай згорить дотла Москва

І ще б нам, дуже повезло,

Якби застрелився х*ло!

А ще, у наших ворогів,

Хай ріки вийдуть з берегів!

А нам, щоб жити без війни.

Щоб снились кольорові сни.

Щоб, кожен українець, брат!

Щоб рід помножився в стократ.

Ми стали вільними від нині,

Здобудем Славу Україні!

З Новим роком!

***

Ви — гордість, честь, опора і для Вас

Хай жодної поразки не існує!

І успіх хай не покидає нас,

А в Україні світло запанує!

З Новим роком!

***

Нехай під чистим українським небом

Ніколи не змовкає щирий сміх,

Ми вірим і чекаємо на тебе,

Хоча на долю нарікати гріх.

Ти завжди поряд, де б не був далеко,

Ти завжди поряд, де б я не була.

Нехай про мир нас сповістять лелеки,

Щоб у Новий рік країна наша розцвіла.

Открытки с Новым годом 2026 для защитников и защитниц

Открытки с Новым годом 2026.

Открытки с Новым годом 2026. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки с Новым годом 2026. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки с Новым годом 2026. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки с Новым годом 2026. Коллаж: Новини.LIVE

