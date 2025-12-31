С Новым годом 2026 — искренние поздравления для военных, патриотические стихи и открытки

С Новым годом 2026 — патриотические поздравления воинам
В Украине Новый год всегда был веселым праздником, который объединял семьи и друзей за одним праздничным столом. Однако, полномасштабная война все изменила. Многие наши граждане на фронте защищают государство от российских захватчиков. Благодаря нашим защитникам и защитницам мы имеем возможность встречать праздники в стране свободных людей, которые говорят на родном языке. Именно поэтому, в это время стоит выразить благодарность нашим военным и отправить несколько теплых поздравлений.
Новини.LIVE делится подборкой лучших патриотических поздравлений, открыток и искренних пожеланий военным с Новым годом 2026.
Патриотические поздравления с Новым 2026 годом в прозе
С Новым годом, наш Герой и Защитник! Вы — мощь, благодаря которой Украина стоит и продолжает жить. Пусть новый год вернет Вам сторицей всю отвагу и силу. Мы молимся за Вас и ждем встречи.
***
Спасибо Вам за каждый рассвет, что мы встречаем в свободной стране. Пусть 2026 год станет годом, когда мечты о мире осуществятся, когда Вы крепко будете стоять не в окопах, а на родном пороге. Желаю здоровья, несокрушимого духа, верных друзей рядом и тепла в сердце.
***
Спасибо за службу, за мужество, за правду и за мир, который Вы завоевываете для нас. С Новым годом!
***
Спасибо Вам за смелость, которая вдохновляет не только Украину, а целый мир. Желаю здоровья, сил, тепла и веры, ведущей вперед. Возвращайтесь живыми и здоровыми. С Новым годом!
***
С Новым 2026 годом! Спасибо за несокрушимость, за мужество, за любовь к Украине. Желаю тепла, крепкого здоровья, единства, человеческой поддержки и Победы, которая объединит всех нас в мире.
***
Спасибо за каждый день службы, за каждую минуту отваги. Пусть новый год оберегает от опасностей и возвращает домой. С Новым 2026 годом!
Красивые стихи с Новым годом 2026 для военных на украинском языке
Доблесть, честь, відвага, сміливість —
Це про тебе, наш захиснику!
Хай в Новому році Божа милість
Принесе нам звістку радісну й дзвінку!
Хай Господь тебе оберігає
Й ворогу накаже відійти.
Ти — єдиний, кращого не має,
Ми тебе чекаємо завжди!
***
Хай Новий рік несе дива.
Нехай згорить дотла Москва
І ще б нам, дуже повезло,
Якби застрелився х*ло!
А ще, у наших ворогів,
Хай ріки вийдуть з берегів!
А нам, щоб жити без війни.
Щоб снились кольорові сни.
Щоб, кожен українець, брат!
Щоб рід помножився в стократ.
Ми стали вільними від нині,
Здобудем Славу Україні!
З Новим роком!
***
Ви — гордість, честь, опора і для Вас
Хай жодної поразки не існує!
І успіх хай не покидає нас,
А в Україні світло запанує!
З Новим роком!
***
Нехай під чистим українським небом
Ніколи не змовкає щирий сміх,
Ми вірим і чекаємо на тебе,
Хоча на долю нарікати гріх.
Ти завжди поряд, де б не був далеко,
Ти завжди поряд, де б я не була.
Нехай про мир нас сповістять лелеки,
Щоб у Новий рік країна наша розцвіла.
Открытки с Новым годом 2026 для защитников и защитниц
