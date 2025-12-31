С Новым годом 2026 — лучшие открытки и пожелания, которые подарят улыбку

С Новым годом 2026 — эти искренние поздравления подарят улыбку
Вот мы и готовимся встретить Новый 2026 год Красной Огненной Лошади. В праздник обязательно следует поздравить семью, друзей и знакомых, пожелать им мира, достатка и искренней любви.
Новини.LIVE подготовили искренние поздравления с Новым годом 2026 в прозе, стихах и открытках. Отправьте тем, кого любите, по кому скучаете и кого ждете, чтобы подарить тепло и улыбку.
Поздравления с Новым годом 2026 в красивой и искренней прозе
С Новым годом! Желаю, чтобы в Вашем доме весь год царили тепло, забота и взаимопонимание. Пусть 2026-й будет щедрым на радость, добрые новости и счастливые дни.
***
Желаю здоровья, поддержки рядом и умения видеть чудо даже в мелочах. Пусть мечты сбываются легко, а сердце будет полно света! С Новым 2026 годом!
***
С Новым годом! Желаю Вам крепкого здоровья, легкого настроения и безграничной радости. Пусть год станет временем хороших перемен, осуществленных планов и искренних улыбок!
***
Поздравляю Вас с Новым 2026 годом! Пусть год будет щедрым на радостные события, новые возможности и приятные встречи.
***
С Новым годом 2026 пусть он стартует с улыбки, принесет Вам спокойствие в сердце, гармонию в мыслях и радость в каждом мгновении. Желаю любви, здоровья и настоящих чудес в жизни!
***
С праздником, родные! Пусть 2026 год станет для нас годом хороших перемен и добрых новостей. Желаю крепкого здоровья, душевного спокойствия и радости в сердце. Пусть наша семья остается такой же сильной, дружной и любящей.
***
Желаю Вам и Вашим близким крепкого здоровья, мира и благополучия. Пусть год начинается легко и продолжается счастливо. С Новым годом 2026!
С Новым годом 2026 — лучшие стихи на украинском языке
Новий рік — чудове свято,
Ми чекаємо його!
Зичу я тепла багато
І найкращого всього!
Успіхів, любові, віри,
Щастя — кожному із нас,
Щоби ми життю раділи
І всміхались повсякчас!
***
Рік Коня це рік щасливий,
Всі про це говорять нині!
Хай іде він неквапливо
І несе з собою диво.
Коник принесе в поклажі
Нам удачу та успіх!
У будинку хай частіше
Радісний лунає сміх!
***
Хороших друзів, веселих днів.
Взаємних, щирих почуттів,
Успіхів на кожному кроці —
Тобі бажаю у Новому Році!
***
Новий рік — чудове свято!
Зичу Вам добра багато,
Миру в домі й на землі,
І смачного на столі.
***
Вас вітаю з Новим роком!
Хай невпинним тихим кроком
Білий та пухнастий сніг
Щастя сипле на поріг!
Хай у Вас збувається
Все, чого бажається!
Хай здоров’я не покине
І добробут в хату лине!
***
З Новим Роком! Всім добра,
Світла, посмішок, тепла,
Миру, радості, достатку
І у справах всіх — порядку!
Хай печалі із журбою
Рік старий візьме з собою.
А в Новому — тільки щастя
І чудовий світлий настрій!
***
Хай вам Коник принесе
Найомріяніше все!
Щастя, миру і здоров'я,
Щоб жили в злагоді й любові!
Більше посмішок в житті,
Й будьте завжди молоді!
***
Новий рік вже на порозі,
Хай здійсняться всі бажання,
Будуть поруч рідні люди,
Мир, любов і процвітання!
Открытки с Новым годом 2026 для родных, близких и знакомых
Красивые открытки с Новым 2026 годом Лошади
