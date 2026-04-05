Головна Свята З католицьким Великоднем 2026: красиві побажання та листівки

З католицьким Великоднем 2026: красиві побажання та листівки

Дата публікації: 5 квітня 2026 04:45
Привітання з католицьким Великоднем 2026: красиві побажання і листівки
Гуралі йдуть освячувати кошики з їжею. Фото: Marcin Szkodziński / Forum

Велике світле свято Великдень сьогодні, 5 квітня, відзначають християни західного обряду. Це чудова нагода привітати своїх близьких та знайомих, побажати їм миру та щастя.

Новини.LIVE підготував добірку красивих привітань з католицьким Великоднем у прозі, віршах та листівках.  

Привітання з Великоднем 2026 у віршах українською мовою

Хай милосердям всіх освятить Бог!
Хай вас минають заздрощі й зневіри.
З Великоднем у серці без тривог!
Весну стрічайте в запашнім цвітінні!

***

Хай мирне свято добро принесе,
Подалі біди віднесе.
Хай очиститься серце й душа,
І завжди підтримує ваша рідня.
Хай щасливими будуть діти,
Щоб у світі їм не марніти.
Хай збуваються лиш мрії світлі
Й були ваші старання помітні.

***

Великодні дні настали —
Люди чисті серцем стали.
Радості, тепла, любові
Хай прибуде в вашім домі!

***

З Великоднем вас вітаю,
Щастя, радості в душі.
Жити мирно вам бажаю,
Дорогі товариші.
Паска буде хай смачною,
Дасть здоров'я всім близьким.
Шлях в житті хай вашім буде
Завжди ясним і гладким.

***

Великоднє свято на порозі.
В день величний щирі привітання!
Не важливо, вдома, чи в дорозі,
Збудуться хай теплі побажання.
Хай душа від спокою радіє,
Вічне буде в думці невгомонній.
Хай цей день народжує надію,
Й розчиняє в милості Господній.

***

Хай сповнює душу краса великодня
І радість оселиться в серці сьогодні!
Хай милують око веснянії квіти,
І будуть щасливі дорослі та діти!
З Великоднем!

Католицький Великдень 2026: щирі привітання у прозі

Нехай у вашому серці панує весняне тепло, а в житті — достаток, мир і справжня гармонія. Щасливого Великодня!

***

Щиро вітаю з Великоднем! У цей світлий день бажаю вам здоров'я, щирої радості, любові та внутрішнього спокою. Нехай у домі завжди буде затишно, а поруч — турботливі та близькі люди.

***

Щиро вітаю зі Світлим Воскресінням Христовим! Нехай у вашому житті буде більше добра, віри, світла й тепла. Миру вам і вашим рідним.

***

Від душі вітаю з Великоднем! Нехай у вашому домі панують затишок, любов і достаток, а віра додає сил і впевненості щодня.

***

Прийміть щирі вітання зі святом Великодня! Нехай Господь оберігає вас на кожному кроці, а у серці завжди живуть віра, надія та любов.

***

З Великоднем! Нехай це світле свято принесе у вашу оселю мир, щастя, добробут і щирі емоції. Нехай віра ніколи не згасає у вашому серці.

Красиві листівки з Великоднем 2026

Листівки з Великоднем 2026. Колаж: Новини.LIVE
Листівки з Великоднем 2026. Колаж: Новини.LIVE
Листівки з Великоднем 2026. Колаж: Новини.LIVE
Листівки з Великоднем 2026. Колаж: Новини.LIVE

Світлана Конюшенко - Редактор
Світлана Конюшенко
