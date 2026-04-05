Привітання з католицьким Великоднем 2026: красиві побажання і листівки

З католицьким Великоднем 2026: красиві побажання та листівки
Велике світле свято Великдень сьогодні, 5 квітня, відзначають християни західного обряду. Це чудова нагода привітати своїх близьких та знайомих, побажати їм миру та щастя.
Привітання з Великоднем 2026 у віршах українською мовою
Хай милосердям всіх освятить Бог!
Хай вас минають заздрощі й зневіри.
З Великоднем у серці без тривог!
Весну стрічайте в запашнім цвітінні!
***
Хай мирне свято добро принесе,
Подалі біди віднесе.
Хай очиститься серце й душа,
І завжди підтримує ваша рідня.
Хай щасливими будуть діти,
Щоб у світі їм не марніти.
Хай збуваються лиш мрії світлі
Й були ваші старання помітні.
***
Великодні дні настали —
Люди чисті серцем стали.
Радості, тепла, любові
Хай прибуде в вашім домі!
***
З Великоднем вас вітаю,
Щастя, радості в душі.
Жити мирно вам бажаю,
Дорогі товариші.
Паска буде хай смачною,
Дасть здоров'я всім близьким.
Шлях в житті хай вашім буде
Завжди ясним і гладким.
***
Великоднє свято на порозі.
В день величний щирі привітання!
Не важливо, вдома, чи в дорозі,
Збудуться хай теплі побажання.
Хай душа від спокою радіє,
Вічне буде в думці невгомонній.
Хай цей день народжує надію,
Й розчиняє в милості Господній.
***
Хай сповнює душу краса великодня
І радість оселиться в серці сьогодні!
Хай милують око веснянії квіти,
І будуть щасливі дорослі та діти!
З Великоднем!
Католицький Великдень 2026: щирі привітання у прозі
Нехай у вашому серці панує весняне тепло, а в житті — достаток, мир і справжня гармонія. Щасливого Великодня!
***
Щиро вітаю з Великоднем! У цей світлий день бажаю вам здоров'я, щирої радості, любові та внутрішнього спокою. Нехай у домі завжди буде затишно, а поруч — турботливі та близькі люди.
***
Щиро вітаю зі Світлим Воскресінням Христовим! Нехай у вашому житті буде більше добра, віри, світла й тепла. Миру вам і вашим рідним.
***
Від душі вітаю з Великоднем! Нехай у вашому домі панують затишок, любов і достаток, а віра додає сил і впевненості щодня.
***
Прийміть щирі вітання зі святом Великодня! Нехай Господь оберігає вас на кожному кроці, а у серці завжди живуть віра, надія та любов.
***
З Великоднем! Нехай це світле свято принесе у вашу оселю мир, щастя, добробут і щирі емоції. Нехай віра ніколи не згасає у вашому серці.
Красиві листівки з Великоднем 2026
Раніше Новини.LIVE розповідали, як італійський різдвяний панетоне замінив українську паску на Великдень.
Нагадаємо, ми писали, коли у 2026 році святкуватимуть Великдень православні українці.
Також дізнавайтесь, коли відзначатимемо Вознесіння Господнє та який сенс свята.
Читайте Новини.LIVE!