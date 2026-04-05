Поздравления с католической Пасхой 2026: красивые пожелания и открытки

Гурали идут освящать корзины с едой. Фото: Marcin Szkodziński / Forum

Большой светлый праздник Пасха сегодня, 5 апреля, отмечают христиане западного обряда. Это прекрасная возможность поздравить своих близких и знакомых, пожелать им мира и счастья.

Новини.LIVE подготовил подборку красивых поздравлений с католической Пасхой в прозе, стихах и открытках.

Поздравления с Пасхой 2026 в стихах на украинском языке

Хай милосердям всіх освятить Бог!

Хай вас минають заздрощі й зневіри.

З Великоднем у серці без тривог!

Весну стрічайте в запашнім цвітінні!

***

Хай мирне свято добро принесе,

Подалі біди віднесе.

Хай очиститься серце й душа,

І завжди підтримує ваша рідня.

Хай щасливими будуть діти,

Щоб у світі їм не марніти.

Хай збуваються лиш мрії світлі

Й були ваші старання помітні.

Читайте также:

***

Великодні дні настали —

Люди чисті серцем стали.

Радості, тепла, любові

Хай прибуде в вашім домі!

***

З Великоднем вас вітаю,

Щастя, радості в душі.

Жити мирно вам бажаю,

Дорогі товариші.

Паска буде хай смачною,

Дасть здоров'я всім близьким.

Шлях в житті хай вашім буде

Завжди ясним і гладким.

***

Великоднє свято на порозі.

В день величний щирі привітання!

Не важливо, вдома, чи в дорозі,

Збудуться хай теплі побажання.

Хай душа від спокою радіє,

Вічне буде в думці невгомонній.

Хай цей день народжує надію,

Й розчиняє в милості Господній.

***

Хай сповнює душу краса великодня

І радість оселиться в серці сьогодні!

Хай милують око веснянії квіти,

І будуть щасливі дорослі та діти!

З Великоднем!

Католическая Пасха 2026: искренние поздравления в прозе

Пусть в вашем сердце царит весеннее тепло, а в жизни — достаток, мир и настоящая гармония. Счастливой Пасхи!

***

Искренне поздравляю с Пасхой! В этот светлый день желаю вам здоровья, искренней радости, любви и внутреннего спокойствия. Пусть в доме всегда будет уютно, а рядом — заботливые и близкие люди.

***

Искренне поздравляю со Светлым Воскресением Христовым! Пусть в вашей жизни будет больше добра, веры, света и тепла. Мира вам и вашим родным.

***

От души поздравляю с Пасхой! Пусть в вашем доме царят уют, любовь и достаток, а вера придает сил и уверенности ежедневно.

***

Примите искренние поздравления с праздником Пасхи! Пусть Господь оберегает вас на каждом шагу, а в сердце всегда живут вера, надежда и любовь.

***

С Пасхой! Пусть этот светлый праздник принесет в ваш дом мир, счастье, благополучие и искренние эмоции. Пусть вера никогда не угасает в вашем сердце.

Красивые открытки с Пасхой 2026

