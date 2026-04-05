Главная Праздники С католической Пасхой 2026: красивые пожелания и открытки

С католической Пасхой 2026: красивые пожелания и открытки

Дата публикации 5 апреля 2026 04:45
Поздравления с католической Пасхой 2026: красивые пожелания и открытки
Гурали идут освящать корзины с едой. Фото: Marcin Szkodziński / Forum

Большой светлый праздник Пасха сегодня, 5 апреля, отмечают христиане западного обряда. Это прекрасная возможность поздравить своих близких и знакомых, пожелать им мира и счастья.

Новини.LIVE подготовил подборку красивых поздравлений с католической Пасхой в прозе, стихах и открытках.

Поздравления с Пасхой 2026 в стихах на украинском языке

Хай милосердям всіх освятить Бог!
Хай вас минають заздрощі й зневіри.
З Великоднем у серці без тривог!
Весну стрічайте в запашнім цвітінні!

***

Хай мирне свято добро принесе,
Подалі біди віднесе.
Хай очиститься серце й душа,
І завжди підтримує ваша рідня.
Хай щасливими будуть діти,
Щоб у світі їм не марніти.
Хай збуваються лиш мрії світлі
Й були ваші старання помітні.

***

Великодні дні настали —
Люди чисті серцем стали.
Радості, тепла, любові
Хай прибуде в вашім домі!

***

З Великоднем вас вітаю,
Щастя, радості в душі.
Жити мирно вам бажаю,
Дорогі товариші.
Паска буде хай смачною,
Дасть здоров'я всім близьким.
Шлях в житті хай вашім буде
Завжди ясним і гладким.

***

Великоднє свято на порозі.
В день величний щирі привітання!
Не важливо, вдома, чи в дорозі,
Збудуться хай теплі побажання.
Хай душа від спокою радіє,
Вічне буде в думці невгомонній.
Хай цей день народжує надію,
Й розчиняє в милості Господній.

***

Хай сповнює душу краса великодня
І радість оселиться в серці сьогодні!
Хай милують око веснянії квіти,
І будуть щасливі дорослі та діти!
З Великоднем!

Католическая Пасха 2026: искренние поздравления в прозе

Пусть в вашем сердце царит весеннее тепло, а в жизни — достаток, мир и настоящая гармония. Счастливой Пасхи!

***

Искренне поздравляю с Пасхой! В этот светлый день желаю вам здоровья, искренней радости, любви и внутреннего спокойствия. Пусть в доме всегда будет уютно, а рядом — заботливые и близкие люди.

***

Искренне поздравляю со Светлым Воскресением Христовым! Пусть в вашей жизни будет больше добра, веры, света и тепла. Мира вам и вашим родным.

***

От души поздравляю с Пасхой! Пусть в вашем доме царят уют, любовь и достаток, а вера придает сил и уверенности ежедневно.

***

Примите искренние поздравления с праздником Пасхи! Пусть Господь оберегает вас на каждом шагу, а в сердце всегда живут вера, надежда и любовь.

***

С Пасхой! Пусть этот светлый праздник принесет в ваш дом мир, счастье, благополучие и искренние эмоции. Пусть вера никогда не угасает в вашем сердце.

Красивые открытки с Пасхой 2026

Красиві листівки з Великоднем 2026
Открытки с Пасхой 2026. Коллаж: Новини.LIVE
Листівки з Великоднем 2026
Открытки с Пасхой 2026. Коллаж: Новини.LIVE
Привітання з Великоднем 2026
Открытки с Пасхой 2026. Коллаж: Новини.LIVE
Привітання з Великоднем 2026 у листівках
Открытки с Пасхой 2026. Коллаж: Новини.LIVE

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как итальянский рождественский панетоне заменил украинскую паску на Пасху.

Напомним, мы писали, когда в 2026 году будут праздновать Пасху православные украинцы.

Также узнавайте, когда будем отмечать Вознесение Господне и какой смысл праздника.

Светлана Конюшенко - Редактор
Светлана Конюшенко
