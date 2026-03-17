Пасха 2026 в Украине: почему празднуем в две разные даты

Украинцы в церкви на Пасху. Фото: "Вечірній Київ"

Пасха 2026 в Украине в этом году имеет сразу две даты празднования — 5 и 12 апреля. Это вызвало волну вопросов: откуда взялись эти две даты, какая из них правильная, как не пропустить большой праздник, и когда все же стоит готовить пасхальную корзину? На самом деле ответ очень прост.

Новини.LIVE поможет вам разобраться, когда праздновать Пасху в 2026 году.

Реклама

Читайте также:

Когда Пасха 2026 в Украине — 5 или 12 апреля

Обе даты на самом деле правильные. Какую выбрать именно вам зависит от конфессии. Так, верующие западного обряда — католики и протестанты — встретят праздник раньше: 5 апреля. А вот верующие ПЦУ, а также УГКЦ — 12 апреля.

Даты празднования разные из-за расхождения в календарях и церковных правилах. Католики и протестанты используют Григорианский календарь для вычисления. А вот православная и греко-католическая церкви несмотря на то, что перешли на новоюлианский календарь, который совпадает с григорианским, определяют дату Пасхи по пасхалии старого юлианского календаря.

Чем католическая Пасха отличается от православной: главные традиции

Пост перед Пасхой

И православные, и католические христиане придерживаются поста, но строгость и продолжительность отличаются:

Православные: Великий пост длится семь недель. Верующие воздерживаются от мяса, яиц, молочных продуктов и рыбы.

Великий пост длится семь недель. Верующие воздерживаются от мяса, яиц, молочных продуктов и рыбы. Католики: Ограничения более мягкие. Запрещено употреблять только мясо. Строгие ограничения действуют только в Пепельную среду, Страстную пятницу и Великую субботу.

Пасхальная служба

Верующие обеих конфессий встречают праздник с вечерней службы в Великую Субботу. По католической традиции, во время Надвечерья Пасхи зажигают особую свечу Пасхал, после чего происходит торжественная месса. После богослужения католики проходят Крестный Путь. Утром воскресенья и католики, и православные проводят Пасхальную службу, освящают пасхальные корзины.

Главные символы Пасхи

Праздники имеют различные символы, которые подчеркивают традиции и культуру.

Православные:

Паска — сладкий обрядовый хлеб;

Крашанки и писанки;

Ветчина, сало и другие праздничные блюда.

Католики:

Шоколадные яйца и пасхальный кролик — символы новой жизни и плодородия;

мясо кролика, индейки и другие блюда.

Празднование и традиции

Православные украинцы празднуют Пасху в кругу семьи. Одна из главных традиций, конечно, посещение храма и освящение пасхальной корзины. После богослужения семьи, родственники друзья собираются за большим праздничным столом.

В католической церкви богослужения менее длительные, а празднование сосредоточено на литургии и Надвечерье Пасхи. Верующие этой конфессии так же встречают светлую дату в семейном кругу.

Поздравления

Празднование у православных имеет особенность — приветствие. Человек говорит: "Христос Воскрес!", а в ответ слышит "Воистину Воскрес!". У католиков традиционных слов-поздравлений нет.

