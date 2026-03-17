Пасха 2026 в Украине: почему празднуем в две разные даты

Дата публикации 17 марта 2026 23:30
Украинцы в церкви на Пасху. Фото: "Вечірній Київ"

Пасха 2026 в Украине в этом году имеет сразу две даты празднования — 5 и 12 апреля. Это вызвало волну вопросов: откуда взялись эти две даты, какая из них правильная, как не пропустить большой праздник, и когда все же стоит готовить пасхальную корзину? На самом деле ответ очень прост.

Новини.LIVE поможет вам разобраться, когда праздновать Пасху в 2026 году.

Когда Пасха 2026 в Украине — 5 или 12 апреля

Обе даты на самом деле правильные. Какую выбрать именно вам зависит от конфессии. Так, верующие западного обряда — католики и протестанты — встретят праздник раньше: 5 апреля. А вот верующие ПЦУ, а также УГКЦ — 12 апреля.

Даты празднования разные из-за расхождения в календарях и церковных правилах. Католики и протестанты используют Григорианский календарь для вычисления. А вот православная и греко-католическая церкви несмотря на то, что перешли на новоюлианский календарь, который совпадает с григорианским, определяют дату Пасхи по пасхалии старого юлианского календаря.

Чем католическая Пасха отличается от православной: главные традиции

Пост перед Пасхой

И православные, и католические христиане придерживаются поста, но строгость и продолжительность отличаются:

  • Православные: Великий пост длится семь недель. Верующие воздерживаются от мяса, яиц, молочных продуктов и рыбы.
  • Католики: Ограничения более мягкие. Запрещено употреблять только мясо. Строгие ограничения действуют только в Пепельную среду, Страстную пятницу и Великую субботу.
Пасхальная служба

Верующие обеих конфессий встречают праздник с вечерней службы в Великую Субботу. По католической традиции, во время Надвечерья Пасхи зажигают особую свечу Пасхал, после чего происходит торжественная месса. После богослужения католики проходят Крестный Путь. Утром воскресенья и католики, и православные проводят Пасхальную службу, освящают пасхальные корзины.

Главные символы Пасхи

Праздники имеют различные символы, которые подчеркивают традиции и культуру.

Православные:

  • Паска — сладкий обрядовый хлеб;
  • Крашанки и писанки;
  • Ветчина, сало и другие праздничные блюда.

Католики:

  • Шоколадные яйца и пасхальный кролик — символы новой жизни и плодородия;
  • мясо кролика, индейки и другие блюда.
Празднование и традиции

Православные украинцы празднуют Пасху в кругу семьи. Одна из главных традиций, конечно, посещение храма и освящение пасхальной корзины. После богослужения семьи, родственники друзья собираются за большим праздничным столом.

В католической церкви богослужения менее длительные, а празднование сосредоточено на литургии и Надвечерье Пасхи. Верующие этой конфессии так же встречают светлую дату в семейном кругу.

Поздравления

Празднование у православных имеет особенность — приветствие. Человек говорит: "Христос Воскрес!", а в ответ слышит "Воистину Воскрес!". У католиков традиционных слов-поздравлений нет.

Ранее мы рассказывали, что стоит сделать перед Пасхой каждому, чтобы привлечь в жизнь счастье.

Также делимся православным церковным календарем праздников на апрель 2026 года. Наш календарь станет для вас незаменимым помощником на каждый день, чтобы вы не пропустили важные религиозные события месяца. Вы узнаете, когда мы встретим Лазареву субботу, Вербное воскресенье и Чистый четверг.

Пасха дата празднования
Светлана Конюшенко - Редактор
Автор:
Светлана Конюшенко
