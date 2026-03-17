Великдень 2026 в Україні: чому святкуємо у дві різні дати

Великдень 2026 в Україні цьогоріч має одразу дві дати святкування — 5 і 12 квітня. Це викликало хвилю запитань: звідки взялися ці дві дати, яка з них правильна, як не пропустити велике свято, і коли все ж варто готувати великодній кошик? Насправді відповідь дуже проста.

Коли Великдень 2026 в Україні — 5 чи 12 квітня

Обидві дати насправді правильні. Яку обрати саме вам залежить від конфесії. Так, віряни західного обряду — католики та протестанти — зустрінуть свято раніше: 5 квітня. А от віряни ПЦУ, а також УГКЦ — 12 квітня.

Дати святкування різні через розбіжність у календарях та церковних правилах. Католики та протестанти використовують Григоріанський календар для обчислення. А от православна та греко-католицька церкви попри те, що перейшли на новоюліанскій календар, який збігається з григоріанським, визначають дату Великодня за пасхалією старого юліанського календаря.

Чим католицький Великдень відрізняється від православного: головні традиції

Піст перед Великоднем

І православні, і католицькі християни дотримуються посту, але суворість і тривалість відрізняються:

Православні: Великий піст триває сім тижнів. Віряни утримуються від м'яса, яєць, молочних продуктів та риби.

Великий піст триває сім тижнів. Віряни утримуються від м'яса, яєць, молочних продуктів та риби. Католики: Обмеження більш м'які. Заборонено вживати лише м'ясо. Суворіші обмеження діють лише у Попільну середу, Страсну п'ятницю та Велику суботу.

Великодня служба

Віряни обох конфесій зустрічають свято з вечірньої служби у Велику Суботу. За католицької традиції, під час Надвечір'я Великодня запалюють особливу свічку Пасхал, після чого відбувається урочиста меса. Після богослужіння католики проходять Хресну Дорогу. Зранку неділі і католики, і православні проводять Великодню службу, освячують великодні кошики.

Головні символи Великодня

Свята мають різні символи, які підкреслюють традиції та культуру.

Православні:

Паска — солодкий обрядовий хліб;

Крашанки та писанки;

Шинка, сало та інші святкові страви.

Католики:

Шоколадні яйця та великодній кролик — символи нового життя та родючості;

м'ясо кролика, індички та інші страви.

Святкування та традиції

Православні українці святкують Великдень у колі родині. Одна з головних традицій, звичайно, відвідування храму та освячення великоднього кошика. Після богослужіння сім'ї, родичі друзі збираються за великим святковим столом.

У католицькій церкві богослужіння менш тривалі, а святкування зосереджене на літургії та Надвечір'ї Великодня. Віряни цієї конфесії так само зустрічають світлу дату у сімейному колі.

Вітання

Святкування у православних має особливість — вітання. Людина говорить: "Христос Воскрес!", а у відповідь чує "Воістину Воскрес!". У католиків традиційних слів-вітань немає.

