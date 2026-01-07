День ангела Івана 7 січня 2026 — як красиво привітати з іменинами

Хлопчик молиться у церкві. Фото: fr.vecteezy.com

Сьогодні, 7 січня, українські віряни вшановують святого Івана Предтечу, Хрестителя Господнього. У це велике свято заведено вітати з іменинами чоловіків, які мають це красиве та сильне ім'я.

Новини.LIVE пропонує добірку душевних привітань у віршах, прозі та листівках до Дня ангела Івана 7 січня.

Іменини Івана 2026 — проза, що подарує тепло та усмішку

Іване, щиро вітаю з іменинами! Нехай твій ангел-охоронець невидимо крокує поруч, захищаючи від тривог і помилок.

***

Бажаю внутрішньої сили, світлих думок і віри, що допоможе гідно пройти всі життєві випробування. З Днем ангела!

***

З іменинами тебе, Іване! Бажаю міцного здоров'я, теплих новин і щоденних приводів для радості та вдячності.

***

Іване, сердечно вітаю з Днем ангела! Хай небесний покровитель направляє тебе правильним шляхом і оберігає від усього недоброго. Нехай поруч завжди будуть надійні люди, а мрії здійснюються.

***

Іване, вітаю з твоїм світлим Днем ангела! Нехай добро, яке ти несеш у світ, повертається сторицею, а життя наповнюється гармонією й приємними подіями. Бажаю миру, натхнення та щасливих митей у кожному дні.

Привітання з Днем ангела Івана у віршах українською мовою

Хай добрий Ангел береже повік

Вогонь зорі, що долею зоветься.

Життя, неначе вишитий рушник,

Багрянцем калиновим усміхнеться.

Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,

Нехай здійсняться тисячі бажань,

Щоб доля дарувала тільки щастя,

Ні грама бід, ні капельки страждань.

З іменинами, Іване!

***

Ти, Іван, у нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м'ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!

***

Нехай під крилами своїми

Твій ангел береже тебе,

Дарує лиш приємні миті,

І долю добру хай пошле!

З Днем ангела, Іване!

***

Іване, тобі бажаю позитиву,

Грошей багато, креативу,

Ще нескінченної удачі,

На морі десь прикольну дачу.

Щоби на ранок не хворіти

Ну і, звичайно, не старіти!

Красиві листівки з іменинами Івана 7 січня 2026

Листівки з іменинами Івана 2026. Колаж: Новини.LIVE

