Свято 7 січня 2026 — що зробити у Собор Івана Хрестителя, щоб зміцнити здоров'я

У середу, 7 січня, українські віряни зустрічатимуть важливе церковне свято Собор Івана Хрестителя. Ця дата традиційно відзначається одразу після Хрещення Господнього і присвячена дному із найшанованішим святих Івану Предтечі, який передбачив появу Месії в особі Ісуса Христа, а пізніше провів обряд хрещення Сина Божого в річці Йордан. Цей день в Україні сповнений цікавих звичаїв та прикмет.

Новини.LIVE розповідає, що варто зробити у Собор Івана Хрестителя, щоб зміцнити здоров'я та залучити у життя щастя, а також що не можна робити у свято 7 січня.

Що категорично не можна робити — головні заборони свята 7 січня

Українські віряни дотримуються низки заборон, які вважаються неповагою до святого та до великого церковного свята. Цього дня особливо не можна сваритися, пліткувати, бажати зла іншим, лихословити.

Водночас у народній традиції 7 січня не можна:

важко працювати фізично — цей день слід присвятити молитвам, відпочинку та родині;

прати білий одяг — до невдач;

вишивати білими нитками — до лиха;

лінуватися — можна провести весь рік у злиднях;

приймати від чужих людей подарунки — такий презент не принесе щастя;

вбивати мишей — вважалося, що вони пророкують швидке поповнення у родині.

різати домашню худобу чи птицю — до нещасть.

Собор Івана Хрестителя — як провести 7 січня

Віряни обов'язково цього дня відвідують богослужіння, моляться Івану Предтечі про здоров'я, зцілення та допомогу, особливо в прийнятті важливого рішення. Після богослужіння вже вдома заведено сідати за стіл, щоб пообідати у колі родини.

За народними віруваннями, якщо вранці 7 січня випити натщесерце склянку освяченої води, можна зміцнити здоров'я та захиститися від хвороб на увесь рік. Цей день намагалися охрестити дітей, щоб росла здоровою, а доля була щасливою.

Також в Україні саме з Собору Івана Предтечі починався м'ясоїд — період весіль і гулянь. Він тривав до початку Великого посту.

Народні прикмети на 7 січня

У давнину на свято Собору Івана Предтечі існували такі прикмети:

Погода на Собор Івана Предтечі часто повторюється на Масляну.

Теплий і сонячний день 7 січня віщував посуху влітку.

Похмура погода або сніг — знак щедрого врожаю.

Яскравий Місяць у ніч перед святом — навесні буде повінь.

Туман над водою в цей день — рік буде з хорошим урожаєм хліба.

Сильна молитва до святого Івана Хрестителя

На свято 7 січня рекомендується прочитати цю молитву, щоб святий Іван Предтеча допоміг очистити душу від гріхів, оздоровити тіло та зміцнити здоров'я.

Також ділимося церковним календарем свят на січень 2026 року, щоб ви не пропустили важливі релігійні події місяця.