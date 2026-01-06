Свято 7 січня 2026 — що зробити у Собор Івана Хрестителя, щоб зміцнити здоров'я

Собор Івана Хрестителя 2026 — що зробити, щоб зміцнити здоров'я
У середу, 7 січня, українські віряни зустрічатимуть важливе церковне свято Собор Івана Хрестителя. Ця дата традиційно відзначається одразу після Хрещення Господнього і присвячена дному із найшанованішим святих Івану Предтечі, який передбачив появу Месії в особі Ісуса Христа, а пізніше провів обряд хрещення Сина Божого в річці Йордан. Цей день в Україні сповнений цікавих звичаїв та прикмет.
розповідає, що варто зробити у Собор Івана Хрестителя, щоб зміцнити здоров'я та залучити у життя щастя, а також що не можна робити у свято 7 січня.
Що категорично не можна робити — головні заборони свята 7 січня
Українські віряни дотримуються низки заборон, які вважаються неповагою до святого та до великого церковного свята. Цього дня особливо не можна сваритися, пліткувати, бажати зла іншим, лихословити.
Водночас у народній традиції 7 січня не можна:
- важко працювати фізично — цей день слід присвятити молитвам, відпочинку та родині;
- прати білий одяг — до невдач;
- вишивати білими нитками — до лиха;
- лінуватися — можна провести весь рік у злиднях;
- приймати від чужих людей подарунки — такий презент не принесе щастя;
- вбивати мишей — вважалося, що вони пророкують швидке поповнення у родині.
- різати домашню худобу чи птицю — до нещасть.
Собор Івана Хрестителя — як провести 7 січня
Віряни обов'язково цього дня відвідують богослужіння, моляться Івану Предтечі про здоров'я, зцілення та допомогу, особливо в прийнятті важливого рішення. Після богослужіння вже вдома заведено сідати за стіл, щоб пообідати у колі родини.
За народними віруваннями, якщо вранці 7 січня випити натщесерце склянку освяченої води, можна зміцнити здоров'я та захиститися від хвороб на увесь рік. Цей день намагалися охрестити дітей, щоб росла здоровою, а доля була щасливою.
Також в Україні саме з Собору Івана Предтечі починався м'ясоїд — період весіль і гулянь. Він тривав до початку Великого посту.
Народні прикмети на 7 січня
У давнину на свято Собору Івана Предтечі існували такі прикмети:
- Погода на Собор Івана Предтечі часто повторюється на Масляну.
- Теплий і сонячний день 7 січня віщував посуху влітку.
- Похмура погода або сніг — знак щедрого врожаю.
- Яскравий Місяць у ніч перед святом — навесні буде повінь.
- Туман над водою в цей день — рік буде з хорошим урожаєм хліба.
Сильна молитва до святого Івана Хрестителя
На свято 7 січня рекомендується прочитати цю молитву, щоб святий Іван Предтеча допоміг очистити душу від гріхів, оздоровити тіло та зміцнити здоров'я.
