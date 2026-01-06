Відео
Україна
Відео

Собор Івана Хрестителя 2026 — що зробити, щоб зміцнити здоров'я

Собор Івана Хрестителя 2026 — що зробити, щоб зміцнити здоров'я

Ua ru
Дата публікації: 6 січня 2026 19:53
Свято 7 січня 2026 — що зробити у Собор Івана Хрестителя, щоб зміцнити здоров'я
Собор Івана Хрестителя 2026. Колаж: Новини.LIVE

У середу, 7 січня, українські віряни зустрічатимуть важливе церковне свято Собор Івана Хрестителя. Ця дата традиційно відзначається одразу після Хрещення Господнього і присвячена дному із найшанованішим святих Івану Предтечі, який передбачив появу Месії в особі Ісуса Христа, а пізніше провів обряд хрещення Сина Божого в річці Йордан. Цей день в Україні сповнений цікавих звичаїв та прикмет. 

Новини.LIVE розповідає, що варто зробити у Собор Івана Хрестителя, щоб зміцнити здоров'я та залучити у життя щастя, а також що не можна робити у свято 7 січня.

Читайте також:

Що категорично не можна робити — головні заборони свята 7 січня 

Українські віряни дотримуються низки заборон, які вважаються неповагою до святого та до великого церковного свята. Цього дня особливо не можна сваритися, пліткувати, бажати зла іншим, лихословити.

Водночас у народній традиції 7 січня не можна:  

  • важко працювати фізично — цей день слід присвятити молитвам, відпочинку та родині;
  • прати білий одяг — до невдач;
  • вишивати білими нитками — до лиха;
  • лінуватися — можна провести весь рік у злиднях;
  • приймати від чужих людей подарунки — такий презент не принесе щастя;
  • вбивати мишей — вважалося, що вони пророкують швидке поповнення у родині.
  • різати домашню худобу чи птицю — до нещасть. 

 

Що категорично не можна робити — головні заборони свята 7 січня
Жінка ставить свічку в церкві. Фото: google.com

Собор Івана Хрестителя — як провести 7 січня 

Віряни обов'язково цього дня відвідують богослужіння, моляться Івану Предтечі про здоров'я, зцілення та допомогу, особливо в прийнятті важливого рішення. Після богослужіння вже вдома заведено сідати за стіл, щоб пообідати у колі родини.

За народними віруваннями, якщо вранці 7 січня випити натщесерце склянку освяченої води, можна зміцнити здоров'я та захиститися від хвороб на увесь рік. Цей день намагалися охрестити дітей, щоб росла здоровою, а доля була щасливою.

Також в Україні саме з Собору Івана Предтечі починався м'ясоїд — період весіль і гулянь. Він тривав до початку Великого посту.

 

Собор Івана Хрестителя — як провести 7 січня
Дівчина в українській хустці. Фото: Микола Шкира

Народні прикмети на 7 січня 

У давнину на свято Собору Івана Предтечі існували такі прикмети:

  • Погода на Собор Івана Предтечі часто повторюється на Масляну.
  • Теплий і сонячний день 7 січня віщував посуху влітку.
  • Похмура погода або сніг — знак щедрого врожаю.
  • Яскравий Місяць у ніч перед святом — навесні буде повінь.
  • Туман над водою в цей день — рік буде з хорошим урожаєм хліба.

Сильна молитва до святого Івана Хрестителя

На свято 7 січня рекомендується прочитати цю молитву, щоб святий Іван Предтеча допоміг очистити душу від гріхів, оздоровити тіло та зміцнити здоров'я.

 

Сильна молитва до святого Івана Хрестителя
Молитва до святого Івана Хрестителя. Колаж: Новини.LIVE

Також ділимося церковним календарем свят на січень 2026 року, щоб ви не пропустили важливі релігійні події місяця.

свята прикмети традиції заборони 7 січня Собор Івана Хрестителя
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
