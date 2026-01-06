Праздник 7 января 2026 — что сделать в Собор Иоанна Крестителя, чтобы укрепить здоровье

Собор Иоанна Крестителя 2026 года. Коллаж: Новини.LIVE

В среду, 7 января, украинские верующие будут встречать важный церковный праздник Собор Иоанна Крестителя. Эта дата традиционно отмечается сразу после Крещения Господня и посвящена дному из самых почитаемых святых Иоанну Предтече, который предсказал появление Мессии в лице Иисуса Христа, а позже провел обряд крещения Сына Божьего в реке Иордан. Этот день в Украине полон интересных обычаев и примет.

Что категорически нельзя делать — главные запреты праздника 7 января

Украинские верующие придерживаются ряда запретов, которые считаются неуважением к святому и к большому церковному празднику. В этот день особенно нельзя ссориться, сплетничать, желать зла другим, сквернословить.

В то же время в народной традиции 7 января нельзя:

тяжело работать физически — этот день следует посвятить молитвам, отдыху и семье;

стирать белую одежду — к неудачам;

вышивать белыми нитками — к беде;

лениться — можно провести весь год в нищете;

принимать от чужих людей подарки — такой презент не принесет счастья;

убивать мышей — считалось, что они предсказывают скорое пополнение в семье.

резать домашний скот или птицу — к несчастьям.

Собор Иоанна Крестителя — как провести 7 января

Верующие обязательно в этот день посещают богослужения, молятся Иоанну Предтече о здоровье, исцелении и помощи, особенно в принятии важного решения. После богослужения уже дома принято садиться за стол, чтобы пообедать в кругу семьи.

По народным верованиям, если утром 7 января выпить натощак стакан освященной воды, можно укрепить здоровье и защититься от болезней на весь год. В этот день пытались окрестить детей, чтобы росла здоровой, а судьба была счастливой.

Также в Украине именно с Собора Иоанна Предтечи начинался мясоед — период свадеб и гуляний. Он продолжался до начала Великого поста.

Народные приметы на 7 января

В древности на праздник Собора Иоанна Предтечи существовали такие приметы:

Погода на Собор Иоанна Предтечи часто повторяется на Масленицу.

Теплый и солнечный день 7 января предвещал засуху летом.

Пасмурная погода или снег — знак щедрого урожая.

Яркая Луна в ночь перед праздником — весной будет наводнение.

Туман над водой в этот день — год будет с хорошим урожаем хлеба.

Сильная молитва к святому Иоанну Крестителю

На праздник 7 января рекомендуется прочитать эту молитву, чтобы святой Иоанн Предтеча помог очистить душу от грехов, оздоровить тело и укрепить здоровье.

