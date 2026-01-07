Зі святом Собору Івана Хрестителя 2026 — привітання у прозі, віршах та листівках

Привітання зі святом Собору Івана Хрестителя. Фото: АІ

Сьогодні, 7 січня, в Україні відзначаємо Собор Івана Предтечі, Хрестителя Господнього. Це свято завжди слідує за Хрещенням Господнім і вшановує святого, який передбачив появу Спасителя і провів над ним обряд хрещення. Цього дня віряни відвідують церкву, моляться за мир та здоров'я, і, звісно ж, вітають одне одного теплими словами.

Новини.LIVE пропонує добірку щирих привітань зі святом Собору Івана Хрестителя у прозі, віршах та листівках.

Із Собором Івана Предтечі 2026 — привітання у щирій прозі

Зі святом Собору Івана Хрестителя! Нехай у вашій оселі запанує мир та злагода. Бажаю, щоб віра була опорою, а любов — світлом, що дарує надію.

***

Щиро вітаю з Днем вшанування Івана Предтечі! Нехай святий заступається за вас у молитвах, дарує душевний спокій, зміцнює силу духу і надихає на добрі справи.

***

З нагоди свята Собору Івана Хрестителя бажаю вам світла в серці та миру в домі. Хай у родині панує любов, взаєморозуміння і підтримка.

***

Зі святом Собору Івана Хрестителя! Нехай кожна ваша мрія знаходить шлях до здійснення, а добрі задуми отримують Боже благословення.

***

Щиро вітаю з Днем Івана Предтечі! Бажаю, щоб ваші дні були наповнені світлом віри, теплом близьких людей і щирою вдячністю за кожен прожитий день.

Привітання з Собором Івана Хрестителя у віршах українською мовою

У Собор Івана Предтечі

Я бажаю вам віри та сили,

Щоб смута та думки лихі

Ніколи вас не підкосили.

Нехай надія у душі не згасне,

Зігріває хай серце кохання,

Будуть мир, розуміння та щастя,

А Господь чує ваші прохання.

***

Зі святом Івана Предтечі вітаю,

Щастя, радості бажаю.

Щоб омріяне збулося,

Мов у казці, щоб жилося.

Хай небо зорепадом чарує,

А сонечко ясне веселку дарує.

***

Побажаю вам терпіння

Й Божого благословіння!

Нехай Предтеча помагає,

Від нечисті та бід оберігає!

Зі святом!

Собор Івана Хрестителя 7 січня — красиві листівки до свята

Листівки із Собором Івана Предтечі 2026. Колаж: Новини.LIVE

Листівки із Собором Івана Предтечі 2026. Колаж: Новини.LIVE

Листівки із Собором Івана Предтечі 2026. Колаж: Новини.LIVE

