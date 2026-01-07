С праздником Собора Иоанна Крестителя 2026 — поздравления в прозе, стихах и открытках

Поздравление с праздником Собора Иоанна Крестителя. Фото: АИ

Сегодня, 7 января, в Украине отмечаем Собор Иоанна Предтечи, Крестителя Господня. Этот праздник всегда следует за Крещением Господним и чтит святого, который предсказал появление Спасителя и провел над ним обряд крещения. В этот день верующие посещают церковь, молятся за мир и здоровье, и, конечно же, поздравляют друг друга теплыми словами.

Новини.LIVE предлагает подборку искренних поздравлений с праздником Собора Иоанна Крестителя в прозе, стихах и открытках.

Реклама

Читайте также:

С Собором Иоанна Предтечи 2026 — поздравления в искренней прозе

С праздником Собора Иоанна Крестителя! Пусть в вашем доме воцарится мир и согласие. Желаю, чтобы вера была опорой, а любовь — светом, дарующим надежду.

***

Искренне поздравляю с Днем чествования Иоанна Предтечи! Пусть святой заступается за вас в молитвах, дарит душевный покой, укрепляет силу духа и вдохновляет на добрые дела.

***

По случаю праздника Собора Иоанна Крестителя желаю вам света в сердце и мира в доме. Пусть в семье царит любовь, взаимопонимание и поддержка.

***

С праздником Собора Иоанна Крестителя! Пусть каждая ваша мечта находит путь к осуществлению, а добрые замыслы получают Божье благословение.

***

Искренне поздравляю с Днем Иоанна Предтечи! Желаю, чтобы ваши дни были наполнены светом веры, теплом близких людей и искренней благодарностью за каждый прожитый день.

Поздравления с Собором Иоанна Крестителя в стихах на украинском языке

У Собор Івана Предтечі

Я бажаю вам віри та сили,

Щоб смута та думки лихі

Ніколи вас не підкосили.

Нехай надія у душі не згасне,

Зігріває хай серце кохання,

Будуть мир, розуміння та щастя,

А Господь чує ваші прохання.

***

Зі святом Івана Предтечі вітаю,

Щастя, радості бажаю.

Щоб омріяне збулося,

Мов у казці, щоб жилося.

Хай небо зорепадом чарує,

А сонечко ясне веселку дарує.

***

Побажаю вам терпіння

Й Божого благословіння!

Нехай Предтеча помагає,

Від нечисті та бід оберігає!

Зі святом!

Собор Иоанна Крестителя 7 января - красивые открытки к празднику

Открытки с Собором Иоанна Предтечи 2026. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки с Собором Иоанна Предтечи 2026. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки с Собором Иоанна Предтечи 2026. Коллаж: Новини.LIVE

Ранее мы рассказывали, что стоит сделать в Собор Иоанна Крестителя, чтобы укрепить здоровье, а что нельзя делать.

Также предлагаем ознакомиться с церковным календарем праздников на январь 2026 года.