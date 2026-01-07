С праздником Собора Иоанна Крестителя 2026 — поздравления в прозе, стихах и открытках

Собор Иоанна Крестителя 2026 — искренние поздравления и открытки
Сегодня, 7 января, в Украине отмечаем Собор Иоанна Предтечи, Крестителя Господня. Этот праздник всегда следует за Крещением Господним и чтит святого, который предсказал появление Спасителя и провел над ним обряд крещения. В этот день верующие посещают церковь, молятся за мир и здоровье, и, конечно же, поздравляют друг друга теплыми словами.
Новини.LIVE предлагает подборку искренних поздравлений с праздником Собора Иоанна Крестителя в прозе, стихах и открытках.
С Собором Иоанна Предтечи 2026 — поздравления в искренней прозе
С праздником Собора Иоанна Крестителя! Пусть в вашем доме воцарится мир и согласие. Желаю, чтобы вера была опорой, а любовь — светом, дарующим надежду.
***
Искренне поздравляю с Днем чествования Иоанна Предтечи! Пусть святой заступается за вас в молитвах, дарит душевный покой, укрепляет силу духа и вдохновляет на добрые дела.
***
По случаю праздника Собора Иоанна Крестителя желаю вам света в сердце и мира в доме. Пусть в семье царит любовь, взаимопонимание и поддержка.
***
С праздником Собора Иоанна Крестителя! Пусть каждая ваша мечта находит путь к осуществлению, а добрые замыслы получают Божье благословение.
***
Искренне поздравляю с Днем Иоанна Предтечи! Желаю, чтобы ваши дни были наполнены светом веры, теплом близких людей и искренней благодарностью за каждый прожитый день.
Поздравления с Собором Иоанна Крестителя в стихах на украинском языке
У Собор Івана Предтечі
Я бажаю вам віри та сили,
Щоб смута та думки лихі
Ніколи вас не підкосили.
Нехай надія у душі не згасне,
Зігріває хай серце кохання,
Будуть мир, розуміння та щастя,
А Господь чує ваші прохання.
***
Зі святом Івана Предтечі вітаю,
Щастя, радості бажаю.
Щоб омріяне збулося,
Мов у казці, щоб жилося.
Хай небо зорепадом чарує,
А сонечко ясне веселку дарує.
***
Побажаю вам терпіння
Й Божого благословіння!
Нехай Предтеча помагає,
Від нечисті та бід оберігає!
Зі святом!
Собор Иоанна Крестителя 7 января - красивые открытки к празднику
