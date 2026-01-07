Видео
Главная Праздники С Днем ангела Ивана 7 января 2026 — душевные пожелания и открытки

С Днем ангела Ивана 7 января 2026 — душевные пожелания и открытки

Ua ru
Дата публикации 7 января 2026 07:31
День ангела Ивана 7 января 2026 — как красиво поздравить с именинами
Мальчик молится в церкви. Фото: fr.vecteezy.com

Сегодня, 7 января, украинские верующие чтят святого Иоанна Предтечу, Крестителя Господня. В этот большой праздник принято поздравлять с именинами мужчин, которые имеют это красивое и сильное имя.

Новини.LIVE предлагает подборку душевных поздравлений в стихах, прозе и открытках ко Дню ангела Ивана 7 января.

Читайте также:

Именины Ивана 2026 — проза, которая подарит тепло и улыбку

Иван, искренне поздравляю с именинами! Пусть твой ангел-хранитель невидимо шагает рядом, защищая от тревог и ошибок.

***

Желаю внутренней силы, светлых мыслей и веры, что поможет достойно пройти все жизненные испытания. С Днем ангела!

***

С именинами тебя, Иван! Желаю крепкого здоровья, теплых новостей и ежедневных поводов для радости и благодарности.

***

Иван, сердечно поздравляю с Днем ангела! Пусть небесный покровитель направляет тебя правильным путем и оберегает от всего недоброго. Пусть рядом всегда будут надежные люди, а мечты сбываются.

***

Иван, поздравляю с твоим светлым Днем ангела! Пусть добро, которое ты несешь в мир, возвращается сторицей, а жизнь наполняется гармонией и приятными событиями. Желаю мира, вдохновения и счастливых мгновений в каждом дне.

Поздравления с Днем ангела Ивана в стихах на украинском языке

Хай добрий Ангел береже повік
Вогонь зорі, що долею зоветься.
Життя, неначе вишитий рушник,
Багрянцем калиновим усміхнеться.
Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,
Нехай здійсняться тисячі бажань,
Щоб доля дарувала тільки щастя,
Ні грама бід, ні капельки страждань.
З іменинами, Іване!

***

Ти, Іван, у нас боєць,
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, немов ти м'ята,
Ти в нас гордий, не здаєшся,
На любов не піддаєшся!
Хай завжди тобі везе,
І в житті буде усе!

***

Нехай під крилами своїми
Твій ангел береже тебе,
Дарує лиш приємні миті,
І долю добру хай пошле!
З Днем ангела, Іване!

***

Іване, тобі бажаю позитиву,
Грошей багато, креативу,
Ще нескінченної удачі,
На морі десь прикольну дачу.
Щоби на ранок не хворіти
Ну і, звичайно, не старіти!

Красивые открытки с именинами Ивана 7 января 2026 года

Красивые открытки с именинами Ивана 7 января 2026
Открытки с именинами Ивана 2026. Коллаж: Новини.LIVE
Поздравления с Днем ангела Ивана 7 января 2026 года в открытках
Открытки с именинами Ивана 2026. Коллаж: Новини.LIVE
Именины Ивана 2026 — красивые открытки
Открытки с именинами Ивана 2026. Коллаж: Новини.LIVE

Ранее мы делились искренними и теплыми поздравлениями с праздником Собора Иоанна Крестителя.

Напомним, мы рассказывали, какие важные традиции и запреты существуют в Собор Иоанна Крестителя, а также как укрепить здоровье на весь год.

Также предлагаем ознакомиться с церковным календарем праздников на январь 2026 года, чтобы не пропустить важные даты месяца.

Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
