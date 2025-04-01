Як привітати з 1 квітня 2025 — прикольні вірші, проза та листівки

Молода жінка, яка посміхається, з кулькою. Фото: Pinterest

Сьогодні, першого квітня, українці відзначають неофіційне свято — День дурня або День сміху, в який прийнято розігрувати людей. Ми розповідаємо, як можна прикольно привітати з цим святом найближчих людей у віршах, прозі та листівках.

Новини.LIVE ділиться найкращими ідеями привітань з цим святом.

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Як привітати з першим квітня у віршах

Зранку сонечко засяє

Нам про свято нагадає

1 квітня відзначаєм

Наших друзів з ним вітаєм

Розіграєм їх на втіху

Хай живіт тріщить від сміху!

***

Десь колись на перше квітня

Почалась брехня всесвітня.

Щоб всі люди не журились

Й веселішими робились.

І, якщо, сьогодні вдасться

Обвести когось навкруг пальця

День пройшов твій не дарма

Можна келих пить до дна!

***

В цей день потрібно жартувати,

І людей усіх вітати!

Адже сенс у цьому є,

Хто жартує — той живе!

І тому я всіх вітаю,

Посміхатись заставляю.

Зичу вам я грошей міх,

В цей день жартів і потіх.

Як можна привітати з Днем дурня в прозі

Сьогодні — День гумору, сміху і веселощів! Тому нехай у вашому житті ніколи не буде суму і горя! Світлого і мирного вам неба, міцного здоров’я, відданих людей в оточенні та справжнього щастя! З першим квітнем! З Днем сміху!

***

Вітаю тебе з першим квітнем! Бажаю тобі дивитися на життя з позитивного боку і ніколи не сумувати! Нехай тебе постійно супроводжує радість і щастя, а горе і сум завжди обходять стороною! Нехай цей день подарує тобі багато гарних моментів, які назавжди залишаться в твоїй пам’яті! З Днем сміху тебе!

***

З Днем сміху вас! Нехай кожен день буде наповнений радістю, сміхом і щастям! Залишайтеся завжди усміхненими і ніколи не сумуйте! Зі святом вас!

Найприкольніші привітання з першим квітня у листівках

Привітання з 1 квітня. Фото ілюстративне: Pinterest

Привітання з 1 квітня. Фото ілюстративне: Pinterest

Привітання з 1 квітня. Фото ілюстративне: Pinterest

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