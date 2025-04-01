Як привітати з 1 квітня 2025 — прикольні вірші, проза та листівки

З 1 квітня — найприкольніші привітання для рідних і близьких
Сьогодні, першого квітня, українці відзначають неофіційне свято — День дурня або День сміху, в який прийнято розігрувати людей. Ми розповідаємо, як можна прикольно привітати з цим святом найближчих людей у віршах, прозі та листівках.
Новини.LIVE ділиться найкращими ідеями привітань з цим святом.
Як привітати з першим квітня у віршах
Зранку сонечко засяє
Нам про свято нагадає
1 квітня відзначаєм
Наших друзів з ним вітаєм
Розіграєм їх на втіху
Хай живіт тріщить від сміху!
***
Десь колись на перше квітня
Почалась брехня всесвітня.
Щоб всі люди не журились
Й веселішими робились.
І, якщо, сьогодні вдасться
Обвести когось навкруг пальця
День пройшов твій не дарма
Можна келих пить до дна!
***
В цей день потрібно жартувати,
І людей усіх вітати!
Адже сенс у цьому є,
Хто жартує — той живе!
І тому я всіх вітаю,
Посміхатись заставляю.
Зичу вам я грошей міх,
В цей день жартів і потіх.
Як можна привітати з Днем дурня в прозі
Сьогодні — День гумору, сміху і веселощів! Тому нехай у вашому житті ніколи не буде суму і горя! Світлого і мирного вам неба, міцного здоров’я, відданих людей в оточенні та справжнього щастя! З першим квітнем! З Днем сміху!
***
Вітаю тебе з першим квітнем! Бажаю тобі дивитися на життя з позитивного боку і ніколи не сумувати! Нехай тебе постійно супроводжує радість і щастя, а горе і сум завжди обходять стороною! Нехай цей день подарує тобі багато гарних моментів, які назавжди залишаться в твоїй пам’яті! З Днем сміху тебе!
***
З Днем сміху вас! Нехай кожен день буде наповнений радістю, сміхом і щастям! Залишайтеся завжди усміхненими і ніколи не сумуйте! Зі святом вас!
Найприкольніші привітання з першим квітня у листівках
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