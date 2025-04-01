Как поздравить с 1 апреля 2025 — прикольные стихи, проза и открытки

С 1 апреля — самые прикольные поздравления для родных и близких
Сегодня, первого апреля, украинцы отмечают неофициальный праздник — День дурака или День смеха, в который принято разыгрывать людей. Мы рассказываем, как можно прикольно поздравить с этим праздником самых близких людей в стихах, прозе и открытках.
Новини.LIVE делится самыми лучшими идеями поздравлений с этим праздником.
Как поздравить с первым апреля в стихах
Зранку сонечко засяє
Нам про свято нагадає
1 квітня відзначаєм
Наших друзів з ним вітаєм
Розіграєм їх на втіху
Хай живіт тріщить від сміху!
***
Десь колись на перше квітня
Почалась брехня всесвітня.
Щоб всі люди не журились
Й веселішими робились.
І, якщо, сьогодні вдасться
Обвести когось навкруг пальця
День пройшов твій не дарма
Можна келих пить до дна!
***
В цей день потрібно жартувати,
І людей усіх вітати!
Адже сенс у цьому є,
Хто жартує — той живе!
І тому я всіх вітаю,
Посміхатись заставляю.
Зичу вам я грошей міх,
В цей день жартів і потіх.
Как можно поздравить с Днем дурака в прозе
Сегодня — День юмора, смеха и веселья! Поэтому пусть в вашей жизни никогда не будет грусти и горя! Светлого и мирного вам неба, крепкого здоровья, преданных людей в окружении и настоящего счастья! С первым апрелем! С Днем смеха!
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Поздравляю тебя с первым апрелем! Желаю тебе смотреть на жизнь с позитивной стороны и никогда не унывать! Пусть тебя постоянно сопровождает радость и счастье, а горе и печаль всегда обходят стороной! Пусть этот день подарит тебе много хороших моментов, которые навсегда останутся в твоей памяти! С Днем смеха тебя!
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С Днем смеха вас! Пусть каждый день будет наполнен радостью, смехом и счастьем! Оставайтесь всегда улыбчивыми и никогда не грустите! С праздником вас!
Самые прикольные поздравления с первым апреля в открытках
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