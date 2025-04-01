Как поздравить с 1 апреля 2025 — прикольные стихи, проза и открытки

Молодая женщина, которая улыбается, с шариком. Фото: Pinterest

Сегодня, первого апреля, украинцы отмечают неофициальный праздник — День дурака или День смеха, в который принято разыгрывать людей. Мы рассказываем, как можно прикольно поздравить с этим праздником самых близких людей в стихах, прозе и открытках.

Новини.LIVE делится самыми лучшими идеями поздравлений с этим праздником.

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Как поздравить с первым апреля в стихах

Зранку сонечко засяє

Нам про свято нагадає

1 квітня відзначаєм

Наших друзів з ним вітаєм

Розіграєм їх на втіху

Хай живіт тріщить від сміху!

***

Десь колись на перше квітня

Почалась брехня всесвітня.

Щоб всі люди не журились

Й веселішими робились.

І, якщо, сьогодні вдасться

Обвести когось навкруг пальця

День пройшов твій не дарма

Можна келих пить до дна!

***

В цей день потрібно жартувати,

І людей усіх вітати!

Адже сенс у цьому є,

Хто жартує — той живе!

І тому я всіх вітаю,

Посміхатись заставляю.

Зичу вам я грошей міх,

В цей день жартів і потіх.

Как можно поздравить с Днем дурака в прозе

Сегодня — День юмора, смеха и веселья! Поэтому пусть в вашей жизни никогда не будет грусти и горя! Светлого и мирного вам неба, крепкого здоровья, преданных людей в окружении и настоящего счастья! С первым апрелем! С Днем смеха!

***

Поздравляю тебя с первым апрелем! Желаю тебе смотреть на жизнь с позитивной стороны и никогда не унывать! Пусть тебя постоянно сопровождает радость и счастье, а горе и печаль всегда обходят стороной! Пусть этот день подарит тебе много хороших моментов, которые навсегда останутся в твоей памяти! С Днем смеха тебя!

***

С Днем смеха вас! Пусть каждый день будет наполнен радостью, смехом и счастьем! Оставайтесь всегда улыбчивыми и никогда не грустите! С праздником вас!

Самые прикольные поздравления с первым апреля в открытках

Поздравление с 1 апреля. Фото иллюстративное: Pinterest

Поздравление с 1 апреля. Фото иллюстративное: Pinterest

Поздравление с 1 апреля. Фото иллюстративное: Pinterest

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