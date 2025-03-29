Як розіграти 1 квітня хлопця — веселі приколи на свято

Дівчина з хлопцем надворі. Фото: Pinterest

За традицією першого квітня в Україні відзначається День дурня, в який прийнято жартувати над друзями, колегами або рідними. Дізнайтеся, як можна прикольно розіграти свого коханого у це свято, щоб весело провести час і, водночас, не образити його.

Новини.LIVE ділиться найкращими ідеями жартів.

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Як можна пожартувати над коханим першого квітня

Жарт 1 — "живий" пакет для сміття

Це один з найпростіших, але завжди вражаючих приколів на перше квітня, який точно запам’ятається. Щоб розіграти свого хлопця, одягніть на себе чистий пакет для сміття і тихенько посидіть. Щойно ваш коханий захоче винести "сміття", несподівано вистрибніть з пакета. Але якщо ваш хлопець дуже вразливий, краще відмовитися від цієї ідеї.

Жарт 2 — "пляма" на клавіатурі

Мабуть кожна людина завжди боїться розлити щось на клавіатуру, і на цьому можна створити гарний жарт. Розлийте клей ПВА на якусь рівну поверхню тонким шаром і дочекайтеся, поки пляма висохне. Потім обережно зніміть її з поверхні та покладіть на клавіатуру. Коли хлопець це побачить, йому доведеться кілька секунд зрозуміти, що це не катастрофа.

Молода дівчина з телефоном у руках. Фото: Freepik

Жарт 3 — зміна клавіш на клавіатурі

Якщо у вашого коханого звичайна клавіатура з кнопками, поміняйте кілька клавіш місцями. Спочатку він не зрозуміє, в чому справа, і на це піде певний час. А якщо ви поміняєте місцями більше двох літер, ви точно змусите його якийсь час виділити на те, щоб знайти "несправність".

Жарт 4 — гумова "пастка" на телефоні

Візьміть телефон свого хлопця і канцелярські гумки, але важливо, щоб їх було дуже багато. Обгорніть смартфон цими гумками і змусьте свого коханого подумати над задачкою. Повірте, коли він зніматиме ці гумки зі свого телефона, особливо, якщо йому хтось пише, ви точно почуєте про себе "багато цікавого".

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