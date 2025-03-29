Как разыграть 1 апреля парня — веселые приколы на праздник

Девушка с парнем на улице. Фото: Pinterest

По традиции первого апреля в Украине отмечается День дурака, в который принято шутить над друзьями, коллегами или родными. Узнайте, как можно прикольно разыграть своего любимого в этот праздник, чтобы весело провести время и, в то же время, не обидеть его.

Новини.LIVE делится самыми лучшими идеями шуток.

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Как можно пошутить над любимым первого апреля

Шутка 1 — "живой" пакет для мусора

Это один из самых простых, но всегда впечатляющих приколов на первое апреля, который точно запомнится. Чтобы разыграть своего парня, наденьте на себя чистый пакет для мусора и тихонько посидите. Как только ваш любимый захочет вынести "мусор", неожиданно выпрыгните из пакета. Но если ваш парень очень впечатлительный, лучше отказаться от этой идеи.

Шутка 2 — "пятно" на клавиатуре

Пожалуй каждый человек всегда боится разлить что-то на клавиатуру, и на этом можно создать хорошую шутку. Разлейте клей ПВА на какую-то ровную поверхность тонким слоем и дождитесь, пока пятно высохнет. Затем осторожно снимите его с поверхности и положите на клавиатуру. Когда парень это увидит, ему придется несколько секунд понять, что это не катастрофа.

Молодая девушка с телефоном в руках. Фото: Freepik

Шутка 3 — смена клавиш на клавиатуре

Если у вашего любимого обычная клавиатура с кнопками, поменяйте несколько клавиш местами. Сначала он не поймет, в чем дело, и на это уйдет некоторое время. А если вы поменяете местами больше двух букв, вы точно заставите его какое-то время выделить на то, чтобы найти "неисправность".

Шутка 4 — резиновая "ловушка" на телефоне

Возьмите телефон своего парня и канцелярские резинки, но важно, чтобы их было очень много. Оберните смартфон этими резинками и заставьте своего любимого подумать над задачкой. Поверьте, когда он будет снимать эти резинки со своего телефона, особенно, если ему кто-то пишет, вы точно услышите о себе "много интересного".

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