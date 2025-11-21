З Введенням в храм Пресвятої Богородиці 2025 — душевні привітання та листівки

Мама з доньками у церкві. Фото: freepik.com

Сьогодні, 21 листопада, українці відзначають одне з найважливіших релігійних свят — Введення у храм Пресвятої Богородиці або Третю Пречисту. Цю дату встановили на честь визначної події, коли батьки Діви Марії відвели трирічну доньку до Єрусалимського храму, щоб вона присвятила своє життя служінню Богові.

Новини.LIVE підготували добірку красивих та душевних привітань у прозі, віршах та листівках зі святом Введення в храм Пресвятої Богородиці. Обирайте та діліться теплом із рідними, друзями, знайомими та колегами.

Введення в храм Пресвятої Богородиці 2025 — привітання у віршах українською мовою

Пресвята Богородиця у храм ввійшла,

Добро й благодать всім нам принесла.

В це свято бажаю, щоб легко жилося,

Й усе, що задумане, скоріше вдалося.

***

Сьогодні день святковий, особливий —

До храму Богородиця ввійшла.

Нехай для тебе буде він щасливий,

Щоб радісна душа твоя була!

***

Свято Введення зустрічайте,

Діву Марію вітайте!

Хай молодість зайде до хати,

Щоб усі були багаті,

Щоб здорові були,

Всі невдачі відійшли.

Три води пролийте —

Всі зурочення змийте.

***

У День Введення у храм

Святої Богородиці

Я від душі бажаю вам —

Життя добром хай повниться!

Нехай щасливим буде дім,

Здоров'ям променіє,

Любов живе нехай у нім,

І Віра, і Надія!

Привітання з Третьою Пречистою у прозі та своїми словами

Вітаю зі святом Введення у храм Пресвятої Богородиці! Нехай цей день наповнить ваше серце теплом, гармонією та радістю. Бажаю щирої любові, світлої надії та благодаті, яка завжди буде поруч і оберігатиме вас від негараздів.

***

У день Введення у храм Пресвятої Богородиці бажаю чистоти думок і доброти серця, сили для духовного зростання та світлої радості. Нехай віра допомагає долати всі труднощі, а родина завжди буде міцною та щасливою.

***

Вітаю зі світлим святом! Нехай Введення у храм Пресвятої Богородиці принесе у вашу оселю мир, затишок і достаток. Бажаю добра, радості та тепла, щоб віра допомагала долати будь-які перешкоди, а серце завжди було відкритим для любові та милосердя.

***

У день Введення в храм Пресвятої Богородиці бажаю, щоб душа залишалася вільною й щасливою, серце — світлим і сповненим віри, а кожен вчинок — добрим і праведним. Нехай ваш шлях буде ясним, а життя — спокійним, теплим та благословенним.

***

Вітаю з Третьою Пречистою! Нехай це світле свято принесе у ваш дім тепло, любов і добрі новини. Бажаю щастя, добробуту та благодаті, щоб кожен день дарував радість і гармонію.

Введення в храм Пресвятої Богородиці 2025 — найкращі привітання зі святом у листівках

Листівки зі святом Введення в храм Богородиці 2025. Колаж: Новини.LIVE

Листівки зі святом Введення в храм Богородиці 2025. Колаж: Новини.LIVE

Листівки зі святом Введення в храм Богородиці 2025. Колаж: Новини.LIVE

Відеопривітання з Третьою Пречистою 2025

