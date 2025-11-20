Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Свята Введення у храм Богородиці 2025 — які заборони рятують від біди

Введення у храм Богородиці 2025 — які заборони рятують від біди

Ua ru
Дата публікації: 20 листопада 2025 21:53
Оновлено: 22:03
Введення у храм Пресвятої Богородиці 2025 — головні заборони і традиції 21 листопада
Введення у храм Пресвятої Богородиці. Колаж: Новини.LIVE

У п'ятницю, 21 листопада, православні віряни в Україні відзначають одне з найважливіших церковних свят — Введення у храм Пресвятої Богородиці, або Третю Пречисту. Це день, який поєднує духовну велич, народні традиції та давні прикмети.

Новини.LIVE розповідає, як провести свято, які традиції допомагають залучити щастя, а заборони — уникнути бід.

Реклама
Читайте також:

Історія свята Введення у храм Пресвятої Богородиці

Введення у храм Пресвятої Богородиці вшановує день, коли батьки Марії, Йоаким і Анна, виконали обітницю віддати дитину на служіння Богу. Маленьку Марію відвели до Єрусалимського храму. У храмі вона навчалася молитов, Божих заповідей і рукоділля, готуючись до своєї особливої ролі. Це свято символізує початок духовного шляху Марії і нагадує про важливість виховання дітей у вірі.

 

Історія свята Введення у храм Пресвятої Богородиці
Зображення Введення у храм Пресвятої Богородиці. Фото: google.com

Чому свято 21 листопада називають Третьою Пречистою

У церковному календарі є кілька ключових свят, пов'язаних із Пресвятою Дівою Марією. Серед них:

  • Різдво Пресвятої Богородиці (перша Пречиста);
  • Успіння Богородиці (друга Пречиста);
  • Введення у храм Пресвятої Богородиці (третя Пречиста).

Тобто "третьою" її назвали, бо за традицією це третє головне свято, яке шанує Богородицю у календарі двунадесятих свят.

Водночас "пречиста" означає "дуже чиста" або "найчистіша". У контексті Введення у храм це нагадування про духовну чистоту маленької Марії, яку батьки віддали на служіння Богу.

У народі це свято ще називають "Воротами зими", адже воно символічно відкриває початок низки зимових свят: Андрія, Миколая, Різдва, Нового року за новим і старим стилем, а також завершальної події сезону — Водохреща.

Традиції святкування Третьої Пречистої

Свято належить до двунадесятих, тому цей день варто провести у молитвах, духовному очищенні та спілкуванні з близькими. 21 листопада проводять ранкові богослужіння, Літургії та Вечірню. Віряни звертаються до Пресвятої Богородиці з молитвами про:

  • здоров'я дітей і рідних;
  • міцну родину та гармонію у домі;
  • легкі пологи та дар материнства.

Традиційно у цей день приводять дітей на першу сповідь та участь у богослужінні. У народі Третя Пречиста символізує кінець осені та початок зими, тому важливо завершити всі польові роботи до настання свята.

Як провести Введення у храм Пресвятої Богородиці

Введення у храм Пресвятої Богородиці — це час духовного відродження для всієї родини, можливість очистити душу і почати новий цикл життя з благословенням.

Щоб свято принесло мир, захист та благословення:

  1. Відвідайте храм і помоліться.
  2. Приведіть дітей на першу сповідь або участь у Літургії.
  3. Проведіть день у спокої, уникаючи сварок та важкої роботи.
  4. Виконуйте традиційні обряди, дотримуючись посту, але з дозволеними послабленнями.

 

Традиції святкування Третьої Пречистої
Мати з дітьми у церкві. Фото: google.com

Заборони на Введення у храм Пресвятої Богородиці

Хоча суворих обмежень на роботу немає, існують заборони, яких дотримувалися наші предки. У свято 21 листопада не можна: 

  • займатися рукоділлям;
  • прати;
  • прасувати;
  • працювати на городі та в саду;
  • сваритися, ображати, заздрити або пліткувати;
  • відмовляти в допомозі;
  • позичати гроші або брати у борг.

Зважаючи на Різдвяний піст, застілля повинні бути скромними: дозволяється риба, рослинна олія та трохи вина. Дотримання цих заборон допомагає залучити благословення, уникнути негараздів і зберегти мир у домі.

 

Заборони на Введення у храм Пресвятої Богородиці
Дівчина ставить свічку у церкві. Фото: google.com

Народні прикмети 21 листопада

В народі на Третю Пречисту спостерігали за погодою та поведінкою природи, щоб передбачити майбутній рік:

  • Сніг — рік буде врожайним.
  • Мороз — зима холодна й тривала.
  • Дощ — весна буде пізньою й вологою.
  • Багато води цього дня — стільки трави буде у травні.
  • Сонячний та теплий день — до затяжної осені.

Віра в прикмети допомагала господарям планувати сезонні роботи та передбачати життєві події.

Раніше, ми писали, коли в Україні святкуватимуть День Андрія Первозванного у 2025 році.

Також пропонуємо ознайомитися з повним церковним календарем свят на листопад 2025 року.

традиції заборони Третя Пречиста Богородиця свято 21 листопада
Світлана Конюшенко - Редактор
Автор:
Світлана Конюшенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації