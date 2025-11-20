Введення у храм Пресвятої Богородиці 2025 — головні заборони і традиції 21 листопада

Введення у храм Богородиці 2025 — які заборони рятують від біди
У п'ятницю, 21 листопада, православні віряни в Україні відзначають одне з найважливіших церковних свят — Введення у храм Пресвятої Богородиці, або Третю Пречисту. Це день, який поєднує духовну велич, народні традиції та давні прикмети.
Новини.LIVE розповідає, як провести свято, які традиції допомагають залучити щастя, а заборони — уникнути бід.
Історія свята Введення у храм Пресвятої Богородиці
Введення у храм Пресвятої Богородиці вшановує день, коли батьки Марії, Йоаким і Анна, виконали обітницю віддати дитину на служіння Богу. Маленьку Марію відвели до Єрусалимського храму. У храмі вона навчалася молитов, Божих заповідей і рукоділля, готуючись до своєї особливої ролі. Це свято символізує початок духовного шляху Марії і нагадує про важливість виховання дітей у вірі.
Чому свято 21 листопада називають Третьою Пречистою
У церковному календарі є кілька ключових свят, пов'язаних із Пресвятою Дівою Марією. Серед них:
- Різдво Пресвятої Богородиці (перша Пречиста);
- Успіння Богородиці (друга Пречиста);
- Введення у храм Пресвятої Богородиці (третя Пречиста).
Тобто "третьою" її назвали, бо за традицією це третє головне свято, яке шанує Богородицю у календарі двунадесятих свят.
Водночас "пречиста" означає "дуже чиста" або "найчистіша". У контексті Введення у храм це нагадування про духовну чистоту маленької Марії, яку батьки віддали на служіння Богу.
У народі це свято ще називають "Воротами зими", адже воно символічно відкриває початок низки зимових свят: Андрія, Миколая, Різдва, Нового року за новим і старим стилем, а також завершальної події сезону — Водохреща.
Традиції святкування Третьої Пречистої
Свято належить до двунадесятих, тому цей день варто провести у молитвах, духовному очищенні та спілкуванні з близькими. 21 листопада проводять ранкові богослужіння, Літургії та Вечірню. Віряни звертаються до Пресвятої Богородиці з молитвами про:
- здоров'я дітей і рідних;
- міцну родину та гармонію у домі;
- легкі пологи та дар материнства.
Традиційно у цей день приводять дітей на першу сповідь та участь у богослужінні. У народі Третя Пречиста символізує кінець осені та початок зими, тому важливо завершити всі польові роботи до настання свята.
Як провести Введення у храм Пресвятої Богородиці
Введення у храм Пресвятої Богородиці — це час духовного відродження для всієї родини, можливість очистити душу і почати новий цикл життя з благословенням.
Щоб свято принесло мир, захист та благословення:
- Відвідайте храм і помоліться.
- Приведіть дітей на першу сповідь або участь у Літургії.
- Проведіть день у спокої, уникаючи сварок та важкої роботи.
- Виконуйте традиційні обряди, дотримуючись посту, але з дозволеними послабленнями.
Заборони на Введення у храм Пресвятої Богородиці
Хоча суворих обмежень на роботу немає, існують заборони, яких дотримувалися наші предки. У свято 21 листопада не можна:
- займатися рукоділлям;
- прати;
- прасувати;
- працювати на городі та в саду;
- сваритися, ображати, заздрити або пліткувати;
- відмовляти в допомозі;
- позичати гроші або брати у борг.
Зважаючи на Різдвяний піст, застілля повинні бути скромними: дозволяється риба, рослинна олія та трохи вина. Дотримання цих заборон допомагає залучити благословення, уникнути негараздів і зберегти мир у домі.
Народні прикмети 21 листопада
В народі на Третю Пречисту спостерігали за погодою та поведінкою природи, щоб передбачити майбутній рік:
- Сніг — рік буде врожайним.
- Мороз — зима холодна й тривала.
- Дощ — весна буде пізньою й вологою.
- Багато води цього дня — стільки трави буде у травні.
- Сонячний та теплий день — до затяжної осені.
Віра в прикмети допомагала господарям планувати сезонні роботи та передбачати життєві події.
