Введення у храм Пресвятої Богородиці 2025 — головні заборони і традиції 21 листопада

Введення у храм Пресвятої Богородиці. Колаж: Новини.LIVE

У п'ятницю, 21 листопада, православні віряни в Україні відзначають одне з найважливіших церковних свят — Введення у храм Пресвятої Богородиці, або Третю Пречисту. Це день, який поєднує духовну велич, народні традиції та давні прикмети.

Новини.LIVE розповідає, як провести свято, які традиції допомагають залучити щастя, а заборони — уникнути бід.

Історія свята Введення у храм Пресвятої Богородиці

Введення у храм Пресвятої Богородиці вшановує день, коли батьки Марії, Йоаким і Анна, виконали обітницю віддати дитину на служіння Богу. Маленьку Марію відвели до Єрусалимського храму. У храмі вона навчалася молитов, Божих заповідей і рукоділля, готуючись до своєї особливої ролі. Це свято символізує початок духовного шляху Марії і нагадує про важливість виховання дітей у вірі.

Зображення Введення у храм Пресвятої Богородиці. Фото: google.com

Чому свято 21 листопада називають Третьою Пречистою

У церковному календарі є кілька ключових свят, пов'язаних із Пресвятою Дівою Марією. Серед них:

Різдво Пресвятої Богородиці (перша Пречиста);

Успіння Богородиці (друга Пречиста);

Введення у храм Пресвятої Богородиці (третя Пречиста).

Тобто "третьою" її назвали, бо за традицією це третє головне свято, яке шанує Богородицю у календарі двунадесятих свят.

Водночас "пречиста" означає "дуже чиста" або "найчистіша". У контексті Введення у храм це нагадування про духовну чистоту маленької Марії, яку батьки віддали на служіння Богу.

У народі це свято ще називають "Воротами зими", адже воно символічно відкриває початок низки зимових свят: Андрія, Миколая, Різдва, Нового року за новим і старим стилем, а також завершальної події сезону — Водохреща.

Традиції святкування Третьої Пречистої

Свято належить до двунадесятих, тому цей день варто провести у молитвах, духовному очищенні та спілкуванні з близькими. 21 листопада проводять ранкові богослужіння, Літургії та Вечірню. Віряни звертаються до Пресвятої Богородиці з молитвами про:

здоров'я дітей і рідних;

міцну родину та гармонію у домі;

легкі пологи та дар материнства.

Традиційно у цей день приводять дітей на першу сповідь та участь у богослужінні. У народі Третя Пречиста символізує кінець осені та початок зими, тому важливо завершити всі польові роботи до настання свята.

Як провести Введення у храм Пресвятої Богородиці

Введення у храм Пресвятої Богородиці — це час духовного відродження для всієї родини, можливість очистити душу і почати новий цикл життя з благословенням.

Щоб свято принесло мир, захист та благословення:

Відвідайте храм і помоліться. Приведіть дітей на першу сповідь або участь у Літургії. Проведіть день у спокої, уникаючи сварок та важкої роботи. Виконуйте традиційні обряди, дотримуючись посту, але з дозволеними послабленнями.

Мати з дітьми у церкві. Фото: google.com

Заборони на Введення у храм Пресвятої Богородиці

Хоча суворих обмежень на роботу немає, існують заборони, яких дотримувалися наші предки. У свято 21 листопада не можна:

займатися рукоділлям;

прати;

прасувати;

працювати на городі та в саду;

сваритися, ображати, заздрити або пліткувати;

відмовляти в допомозі;

позичати гроші або брати у борг.

Зважаючи на Різдвяний піст, застілля повинні бути скромними: дозволяється риба, рослинна олія та трохи вина. Дотримання цих заборон допомагає залучити благословення, уникнути негараздів і зберегти мир у домі.

Дівчина ставить свічку у церкві. Фото: google.com

Народні прикмети 21 листопада

В народі на Третю Пречисту спостерігали за погодою та поведінкою природи, щоб передбачити майбутній рік:

Сніг — рік буде врожайним.

Мороз — зима холодна й тривала.

Дощ — весна буде пізньою й вологою.

Багато води цього дня — стільки трави буде у травні.

Сонячний та теплий день — до затяжної осені.

Віра в прикмети допомагала господарям планувати сезонні роботи та передбачати життєві події.

