Введение во храм Пресвятой Богородицы 2025 — главные запреты и традиции 21 ноября

Введение во храм Богородицы 2025 — какие запреты спасают от беды
В пятницу, 21 ноября, православные верующие в Украине отмечают один из важнейших церковных праздников — Введение во храм Пресвятой Богородицы, или Третью Пречистую. Это день, который сочетает духовное величие, народные традиции и древние приметы.
Новини.LIVE рассказывает, как провести праздник, какие традиции помогают привлечь счастье, а запреты — избежать бед.
История праздника Введение во храм Пресвятой Богородицы
Введение во храм Пресвятой Богородицы чтит день, когда родители Марии, Иоаким и Анна, выполнили обет отдать ребенка на служение Богу. Маленькую Марию отвели в Иерусалимский храм. В храме она училась молитвам, Божьим заповедям и рукоделию, готовясь к своей особой роли. Этот праздник символизирует начало духовного пути Марии и напоминает о важности воспитания детей в вере.
Почему праздник 21 ноября называют Третьей Пречистой
В церковном календаре есть несколько ключевых праздников, связанных с Пресвятой Девой Марией. Среди них:
- Рождество Пресвятой Богородицы (первая Пречистая);
- Успение Богородицы (вторая Пречистая);
- Введение во храм Пресвятой Богородицы (третья Пречистая).
То есть "третьей" ее назвали, потому что по традиции это третий главный праздник, который почитает Богородицу в календаре двунадесятых праздников.
В то же время "пречистая" означает "очень чистая" или "чистейшая". В контексте Введения во храм это напоминание о духовной чистоте маленькой Марии, которую родители отдали на служение Богу.
В народе этот праздник еще называют "Воротами зимы", ведь он символически открывает начало череды зимних праздников: Андрея, Николая, Рождества, Нового года по новому и старому стилю, а также завершающего события сезона — Крещения.
Традиции празднования Третьей Пречистой
Праздник относится к двунадесятым, поэтому этот день стоит провести в молитвах, духовном очищении и общении с близкими. 21 ноября проводят утренние богослужения, Литургии и Вечерню. Верующие обращаются к Пресвятой Богородице с молитвами о:
- здоровье детей и родных;
- крепкую семью и гармонию в доме;
- легких родах и даре материнства.
Традиционно в этот день приводят детей на первую исповедь и участие в богослужении. В народе Третья Пречистая символизирует конец осени и начало зимы, поэтому важно завершить все полевые работы до наступления праздника.
Как провести Введение во храм Пресвятой Богородицы
Введение во храм Пресвятой Богородицы — это время духовного возрождения для всей семьи, возможность очистить душу и начать новый цикл жизни с благословением.
Чтобы праздник принес мир, защиту и благословение:
- Посетите храм и помолитесь.
- Приведите детей на первую исповедь или участие в Литургии.
- Проведите день в спокойствии, избегая ссор и тяжелой работы.
- Выполняйте традиционные обряды, соблюдая пост, но с разрешенными послаблениями.
Запреты на Введение во храм Пресвятой Богородицы
Хотя строгих ограничений на работу нет, существуют запреты, которых придерживались наши предки. В праздник 21 ноября нельзя:
- заниматься рукоделием;
- стирать;
- гладить;
- работать на огороде и в саду;
- ссориться, обижать, завидовать или сплетничать;
- отказывать в помощи;
- занимать деньги или брать в долг.
Учитывая Рождественский пост, застолья должны быть скромными: разрешается рыба, растительное масло и немного вина. Соблюдение этих запретов помогает привлечь благословение, избежать невзгод и сохранить мир в доме.
Народные приметы 21 ноября
В народе на Третье Пречистое наблюдали за погодой и поведением природы, чтобы предсказать будущий год:
- Снег — год будет урожайным.
- Мороз — зима холодная и продолжительная.
- Дождь — весна будет поздней и влажной.
- Много воды в этот день — столько травы будет в мае.
- Солнечный и теплый день — к затяжной осени.
Вера в приметы помогала хозяевам планировать сезонные работы и предсказывать жизненные события.
