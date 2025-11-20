Видео
Введение во храм Богородицы 2025 — какие запреты спасают от беды

Дата публикации 20 ноября 2025 21:53
обновлено: 22:03
Введение во храм Пресвятой Богородицы 2025 — главные запреты и традиции 21 ноября
Введение во храм Пресвятой Богородицы. Коллаж: Новини.LIVE

В пятницу, 21 ноября, православные верующие в Украине отмечают один из важнейших церковных праздников — Введение во храм Пресвятой Богородицы, или Третью Пречистую. Это день, который сочетает духовное величие, народные традиции и древние приметы.

Новини.LIVE рассказывает, как провести праздник, какие традиции помогают привлечь счастье, а запреты — избежать бед.

Читайте также:

История праздника Введение во храм Пресвятой Богородицы

Введение во храм Пресвятой Богородицы чтит день, когда родители Марии, Иоаким и Анна, выполнили обет отдать ребенка на служение Богу. Маленькую Марию отвели в Иерусалимский храм. В храме она училась молитвам, Божьим заповедям и рукоделию, готовясь к своей особой роли. Этот праздник символизирует начало духовного пути Марии и напоминает о важности воспитания детей в вере.

 

История праздника Введение во храм Пресвятой Богородицы
Изображение Введения во храм Пресвятой Богородицы. Фото: google.com

Почему праздник 21 ноября называют Третьей Пречистой

В церковном календаре есть несколько ключевых праздников, связанных с Пресвятой Девой Марией. Среди них:

  • Рождество Пресвятой Богородицы (первая Пречистая);
  • Успение Богородицы (вторая Пречистая);
  • Введение во храм Пресвятой Богородицы (третья Пречистая).

То есть "третьей" ее назвали, потому что по традиции это третий главный праздник, который почитает Богородицу в календаре двунадесятых праздников.

В то же время "пречистая" означает "очень чистая" или "чистейшая". В контексте Введения во храм это напоминание о духовной чистоте маленькой Марии, которую родители отдали на служение Богу.

В народе этот праздник еще называют "Воротами зимы", ведь он символически открывает начало череды зимних праздников: Андрея, Николая, Рождества, Нового года по новому и старому стилю, а также завершающего события сезона — Крещения.

Традиции празднования Третьей Пречистой

Праздник относится к двунадесятым, поэтому этот день стоит провести в молитвах, духовном очищении и общении с близкими. 21 ноября проводят утренние богослужения, Литургии и Вечерню. Верующие обращаются к Пресвятой Богородице с молитвами о:

  • здоровье детей и родных;
  • крепкую семью и гармонию в доме;
  • легких родах и даре материнства.

Традиционно в этот день приводят детей на первую исповедь и участие в богослужении. В народе Третья Пречистая символизирует конец осени и начало зимы, поэтому важно завершить все полевые работы до наступления праздника.

Как провести Введение во храм Пресвятой Богородицы

Введение во храм Пресвятой Богородицы — это время духовного возрождения для всей семьи, возможность очистить душу и начать новый цикл жизни с благословением.

Чтобы праздник принес мир, защиту и благословение:

  1. Посетите храм и помолитесь.
  2. Приведите детей на первую исповедь или участие в Литургии.
  3. Проведите день в спокойствии, избегая ссор и тяжелой работы.
  4. Выполняйте традиционные обряды, соблюдая пост, но с разрешенными послаблениями.

 

Традиции празднования Третьей Пречистой
Мать с детьми в церкви. Фото: google.com

Запреты на Введение во храм Пресвятой Богородицы

Хотя строгих ограничений на работу нет, существуют запреты, которых придерживались наши предки. В праздник 21 ноября нельзя:

  • заниматься рукоделием;
  • стирать;
  • гладить;
  • работать на огороде и в саду;
  • ссориться, обижать, завидовать или сплетничать;
  • отказывать в помощи;
  • занимать деньги или брать в долг.

Учитывая Рождественский пост, застолья должны быть скромными: разрешается рыба, растительное масло и немного вина. Соблюдение этих запретов помогает привлечь благословение, избежать невзгод и сохранить мир в доме.

 

Запреты на Введение во храм Пресвятой Богородицы
Девушка ставит свечу в церкви. Фото: google.com

Народные приметы 21 ноября

В народе на Третье Пречистое наблюдали за погодой и поведением природы, чтобы предсказать будущий год:

  • Снег — год будет урожайным.
  • Мороз — зима холодная и продолжительная.
  • Дождь — весна будет поздней и влажной.
  • Много воды в этот день — столько травы будет в мае.
  • Солнечный и теплый день — к затяжной осени.

Вера в приметы помогала хозяевам планировать сезонные работы и предсказывать жизненные события.

Ранее, мы писали, когда в Украине будут праздновать День Андрея Первозванного в 2025 году.

Также ппредлагаем ознакомиться с полным церковным календарем праздников на ноябрь 2025 года.

Светлана Конюшенко - Редактор
Автор:
Светлана Конюшенко
