С Введением во храм Пресвятой Богородицы 2025 — душевные поздравления и открытки

Сегодня, 21 ноября, украинцы отмечают один из важнейших религиозных праздников — Введение во храм Пресвятой Богородицы или Третью Пречистую. Эту дату установили в честь выдающегося события, когда родители Девы Марии отвели трехлетнюю дочь в Иерусалимский храм, чтобы она посвятила свою жизнь служению Богу.

Новини.LIVE подготовили подборку красивых и душевных поздравлений в прозе, стихах и открытках с праздником Введения во храм Пресвятой Богородицы. Выбирайте и делитесь теплом с родными, друзьями, знакомыми и коллегами.

Введение во храм Пресвятой Богородицы 2025 — поздравления в стихах на украинском языке

Пресвята Богородиця у храм ввійшла,

Добро й благодать всім нам принесла.

В це свято бажаю, щоб легко жилося,

Й усе, що задумане, скоріше вдалося.

***

Сьогодні день святковий, особливий —

До храму Богородиця ввійшла.

Нехай для тебе буде він щасливий,

Щоб радісна душа твоя була!

***

Свято Введення зустрічайте,

Діву Марію вітайте!

Хай молодість зайде до хати,

Щоб усі були багаті,

Щоб здорові були,

Всі невдачі відійшли.

Три води пролийте —

Всі зурочення змийте.

***

У День Введення у храм

Святої Богородиці

Я від душі бажаю вам —

Життя добром хай повниться!

Нехай щасливим буде дім,

Здоров'ям променіє,

Любов живе нехай у нім,

І Віра, і Надія!

Поздравления с Третьей Пречистой в прозе и своими словами

Поздравляю с праздником Введения во храм Пресвятой Богородицы! Пусть этот день наполнит ваше сердце теплом, гармонией и радостью. Желаю искренней любви, светлой надежды и благодати, которая всегда будет рядом и будет оберегать вас от невзгод.

***

В день Введения во храм Пресвятой Богородицы желаю чистоты мыслей и доброты сердца, силы для духовного роста и светлой радости. Пусть вера помогает преодолевать все трудности, а семья всегда будет крепкой и счастливой.

***

Поздравляю со светлым праздником! Пусть Введение во храм Пресвятой Богородицы принесет в ваш дом мир, уют и достаток. Желаю добра, радости и тепла, чтобы вера помогала преодолевать любые препятствия, а сердце всегда было открытым для любви и милосердия.

***

В день Введения во храм Пресвятой Богородицы желаю, чтобы душа оставалась свободной и счастливой, сердце — светлым и полным веры, а каждый поступок — добрым и праведным. Пусть ваш путь будет ясным, а жизнь — спокойной, теплой и благословенной.

***

Поздравляю с Третьей Пречистой! Пусть этот светлый праздник принесет в ваш дом тепло, любовь и добрые новости. Желаю счастья, благополучия и благодати, чтобы каждый день дарил радость и гармонию.

Введение во храм Пресвятой Богородицы 2025 — лучшие поздравления с праздником в открытках

Видеопоздравления с Третьей Пречистой 2025

