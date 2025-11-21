Видео
Україна
Видео

Введение во храм Богородицы 2025 — душевные пожелания и открытки

Введение во храм Богородицы 2025 — душевные пожелания и открытки

Ua ru
Дата публикации 21 ноября 2025 04:02
обновлено: 23:12
С Введением во храм Пресвятой Богородицы 2025 — душевные поздравления и открытки
Мама с дочками в церкви. Фото: freepik.com

Сегодня, 21 ноября, украинцы отмечают один из важнейших религиозных праздников — Введение во храм Пресвятой Богородицы или Третью Пречистую. Эту дату установили в честь выдающегося события, когда родители Девы Марии отвели трехлетнюю дочь в Иерусалимский храм, чтобы она посвятила свою жизнь служению Богу.

Новини.LIVE подготовили подборку красивых и душевных поздравлений в прозе, стихах и открытках с праздником Введения во храм Пресвятой Богородицы. Выбирайте и делитесь теплом с родными, друзьями, знакомыми и коллегами.

Читайте также:

Введение во храм Пресвятой Богородицы 2025 — поздравления в стихах на украинском языке

Пресвята Богородиця у храм ввійшла,
Добро й благодать всім нам принесла.
В це свято бажаю, щоб легко жилося,
Й усе, що задумане, скоріше вдалося.

***

Сьогодні день святковий, особливий —
До храму Богородиця ввійшла.
Нехай для тебе буде він щасливий,
Щоб радісна душа твоя була!

***

Свято Введення зустрічайте,
Діву Марію вітайте!
Хай молодість зайде до хати,
Щоб усі були багаті,
Щоб здорові були,
Всі невдачі відійшли.
Три води пролийте —
Всі зурочення змийте.

***

У День Введення у храм
Святої Богородиці
Я від душі бажаю вам —
Життя добром хай повниться!
Нехай щасливим буде дім,
Здоров'ям променіє,
Любов живе нехай у нім,
І Віра, і Надія!

Поздравления с Третьей Пречистой в прозе и своими словами

Поздравляю с праздником Введения во храм Пресвятой Богородицы! Пусть этот день наполнит ваше сердце теплом, гармонией и радостью. Желаю искренней любви, светлой надежды и благодати, которая всегда будет рядом и будет оберегать вас от невзгод.

***

В день Введения во храм Пресвятой Богородицы желаю чистоты мыслей и доброты сердца, силы для духовного роста и светлой радости. Пусть вера помогает преодолевать все трудности, а семья всегда будет крепкой и счастливой.

***

Поздравляю со светлым праздником! Пусть Введение во храм Пресвятой Богородицы принесет в ваш дом мир, уют и достаток. Желаю добра, радости и тепла, чтобы вера помогала преодолевать любые препятствия, а сердце всегда было открытым для любви и милосердия.

***

В день Введения во храм Пресвятой Богородицы желаю, чтобы душа оставалась свободной и счастливой, сердце — светлым и полным веры, а каждый поступок — добрым и праведным. Пусть ваш путь будет ясным, а жизнь — спокойной, теплой и благословенной.

***

Поздравляю с Третьей Пречистой! Пусть этот светлый праздник принесет в ваш дом тепло, любовь и добрые новости. Желаю счастья, благополучия и благодати, чтобы каждый день дарил радость и гармонию.

Введение во храм Пресвятой Богородицы 2025 — лучшие поздравления с праздником в открытках

Введение в храм Пресвятой Богородицы 2025 – лучшие поздравления с праздником в открытках
Открытки с праздником Введение во храм Богородицы 2025. Колаж: Новини.LIVE
Поздравления с Третьей Пречистой в открытках 2025
Открытки с праздником Введение во храм Богородицы 2025. Колаж: Новини.LIVE
Введение в храм Пресвятой Богородицы 2025 — открытки
Открытки с праздником Введение во храм Богородицы 2025. Колаж: Новини.LIVE

Видеопоздравления с Третьей Пречистой 2025

 

 

 

Ранее мы рассказывали, как правильно провести праздник Введения и что нельзя делать.

Напомним, мы писали, когда День Андрея Первозванного в 2025 году.

Также предлагаем ознакомиться с полным церковным календарем праздников на ноябрь 2025 года.

поздравления открытки пожелания Третья Пречистая праздник 21 ноября
Светлана Конюшенко - Редактор
Автор:
Светлана Конюшенко
