Введення у храм Пресвятої Богородиці 21 листопада 2024 — що не можна робити

Вірянки зі свічками на службі в церкві. Фото: Pinterest

Сьогодні, 21 листопада 2024 року, всі люди в Україні відзначають одне з найважливіших церковних свят — Введення у храм Пресвятої Богородиці, який ще в народі називають "Третя Пречиста". Дізнайтеся, що це за свято і що категорично забороняється робити цього дня.

Новини.LIVE розповідає про цей церковний день і головні заборони свята.

Читайте також:

Яке сьогодні, 21 листопада, церковне свято

Це велике свято з’явилося десь у IX столітті та тільки з другої половини XV століття воно почало ширитися європейськими країнами. Цей день присвячений першим рокам життя Діви Марії, яка народилася в Йоакима та Анни після молитв та їхніх обіцянок віддати дитину в єрусалимський храм на службу.

Коли дівчині було всього три роки, батьки відвели її до священиків, щоб у неї сформувалися моральні принципи Богоматері. У підлітковому віці дівчині рекомендували знайти собі нареченого, адже вона не могла залишатися в храмі через те, що так вона оскверняла його.

Але Марія не стала цього робити і все своє життя вірила в Бога, зберігши своє дівоцтво. З того часу Діва Марія — це одна з найважливіших постатей у християнстві.

Введення у храм Пресвятої Богородиці. Фото ілюстративне: Pinterest

Що не можна робити у свято Введення в храм Пресвятої Богородиці — головні заборони дня

У Третю Пречисту категорично забороняється:

Прати білизну, інакше можна спровокувати погіршення погоди за вікном

В’язати, шити або вишивати, інакше надворі буде буря

Заходити в гості вранці, інакше буде нещастя

Робити щось на городі або в саду

Одружуватися або вінчати

Злословити або заздрити комусь

До того ж, у цей період триває Різдвяний Піст, тому цього дня можна їсти рибні продукти. Однак, краще у це святе свято помолитися і присвятити день духовності.

Нагадаємо, ми писали про те, які справи важливо переробити до кінця 2024 року.

Раніше ми розповідали про те, що краще не одягати на святкування Нового року 2025.

Також ми повідомляли про те, до яких країн Європи українцям краще не вирушати на Різдво.