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Введення у храм Пресвятої Богородиці 2024 — важливі заборони дня

21 листопада 2024 11:12
Світлана Зайцева - Редактор
Введення у храм Пресвятої Богородиці 21 листопада 2024 — що не можна робити
Вірянки зі свічками на службі в церкві. Фото: Pinterest
Світлана Зайцева - Редактор

Сьогодні, 21 листопада 2024 року, всі люди в Україні відзначають одне з найважливіших церковних свят — Введення у храм Пресвятої Богородиці, який ще в народі називають "Третя Пречиста". Дізнайтеся, що це за свято і що категорично забороняється робити цього дня.

Новини.LIVE розповідає про цей церковний день і головні заборони свята.

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Це велике свято з’явилося десь у IX столітті та тільки з другої половини XV століття воно почало ширитися європейськими країнами. Цей день присвячений першим рокам життя Діви Марії, яка народилася в Йоакима та Анни після молитв та їхніх обіцянок віддати дитину в єрусалимський храм на службу.

Коли дівчині було всього три роки, батьки відвели її до священиків, щоб у неї сформувалися моральні принципи Богоматері. У підлітковому віці дівчині рекомендували знайти собі нареченого, адже вона не могла залишатися в храмі через те, що так вона оскверняла його.

Але Марія не стала цього робити і все своє життя вірила в Бога, зберігши своє дівоцтво. З того часу Діва Марія — це одна з найважливіших постатей у християнстві.

Введение во храм Пресвятой Богородицы
Введення у храм Пресвятої Богородиці. Фото ілюстративне: Pinterest

Що не можна робити у свято Введення в храм Пресвятої Богородиці — головні заборони дня

У Третю Пречисту категорично забороняється:

  • Прати білизну, інакше можна спровокувати погіршення погоди за вікном
  • В’язати, шити або вишивати, інакше надворі буде буря
  • Заходити в гості вранці, інакше буде нещастя
  • Робити щось на городі або в саду
  • Одружуватися або вінчати
  • Злословити або заздрити комусь

До того ж, у цей період триває Різдвяний Піст, тому цього дня можна їсти рибні продукти. Однак, краще у це святе свято помолитися і присвятити день духовності.

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