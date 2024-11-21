Введение во храм Пресвятой Богородицы 21 ноября 2024 — что нельзя делать

Верующие со свечами на службе в церкви. Фото: Pinterest

Сегодня, 21 ноября 2024 года, все люди в Украине отмечают один из самых важных церковных праздников — Введение во храм Пресвятой Богородицы, который еще в народе называют "Третья Пречистая". Узнайте, что это за праздник и что категорически запрещается делать в этот день.

Новини.LIVE рассказывает об этом церковном дне и главных запретах праздника.

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Этот большой праздник появился где-то в IX веке и только со второй половины XV века он начал распространяться по европейским странам. Этот день посвящен первым годам жизни Девы Марии, родившейся у Иоакима и Анны после молитв и их обещаний отдать ребенка в иерусалимский храм на службу.

Когда девушке было всего три года, родители отвели ее к священникам, чтобы у нее сформировались нравственные принципы Богоматери. В подростковом возрасте девушке рекомендовали найти себе жениха, ведь она не могла оставаться в храме из-за того, что она так оскверняла его.

Но Мария не стала этого делать и всю свою жизнь верила в Бога, сохранив свое девство. С тех пор Дева Мария — одна из важнейших фигур в христианстве.

Введение во храм Пресвятой Богородицы. Фото иллюстративное: Pinterest

Что нельзя делать в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы — главные запреты дня

В Третью Пречистую категорически запрещается:

Стирать белье, иначе можно спровоцировать ухудшение погоды за окном

Вязать, шить или вышивать, иначе на улице будет буря

Заходить в гости по утрам, иначе будет несчастье

Делать что-то на огороде или в саду

Жениться или венчаться

Сквернословить или завидовать кому-то

К тому же, в этот период продолжается Рождественский Пост, поэтому в этот день можно есть рыбные продукты. Однако, лучше в этот святой праздник помолиться и посвятить день духовности.

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