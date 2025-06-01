Із Всесвітнім днем батьків 2025 — гарні привітання для рідних людей у листівках, віршах і прозі

Всесвітній день батьків 2025 в Україні — привітання для рідних
Сьогодні, першого червня 2025 року, вся Україна відзначає неймовірне сімейне свято — Всесвітній день батьків. Ми розповідаємо, як можна тепло і від усієї душі привітати найрідніших людей із цим чудовим днем у віршах, прозі та листівках.
Новини.LIVE ділиться найкращими ідеями привітань.
Як привітати із Всесвітнім днем батьків у віршах
Матуся й тато — два крила дитини,
Які допомагають в світ злетіти.
Це світлий вогник і тепло родини,
Що не дають людині збайдужіти.
Матуся й тато — сонечко крилате,
Яке дає і силу, і наснагу.
Від них обох залежить так багато,
Щоб дітям вирости й отримати відвагу,
Щоб доля діток зіркою світила,
Батькам щодня належить працювати.
Бо щоб дітей поставити на крила,
Потрібно сили і снаги багато.
***
З Днем батьків я вас вітаю.
Нема відданіших в світі людей.
Від душі вам сьогодні бажаю
Щастя, радості, добрих вістей.
Ніколи не забудуть хай діти,
У даль яку б доля не вела:
Нема батьків ближче на світі,
Адже вони — два могутніх крила.
Нас турботою вони оточують,
Нас вони завжди люблять і чекають.
Всього найкращого їм побажаємо,
Нехай батьки довго живуть.
***
Летять роки, як лебеді у вирі,
Життя іде, його не зупинить.
Прийміть вітання наші щирі,
Ще до ста років зичимо прожить.
Хай будуть поруч віра і надія,
Як два крила, що впасти не дадуть.
І сам Господь по милості наділить
Ще довгих літ, щасливу світлу путь.
Як можна привітати із Всесвітнім днем батьків у прозі
Любі мої батьки, вітаю вас зі святом! Нехай у вашому житті ніколи не буде горя і печалі, а були лише щастя і радість! Бажаю вам прожити якнайдовше на цьому світі! Здоров’я вам міцного, щастя, успіхів і миру! Із Всесвітнім днем батьків!
***
Любі матусю і татусь! Ми хочемо привітати вас із Всесвітнім днем батьків! Бажаємо вам міцного здоров’я, сил, щастя і, звичайно ж, мирного неба над головою! Ви — найрідніші наші люди, ми дякуємо вам за життя! Зі святом, наші любі батьки!
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Із Всесвітнім днем батьків! Щиро дякуємо за вашу любов, підтримку і турботу! Ми вас дуже любимо! Зі святом!
Найкращі привітання із Всесвітнім днем батьків у листівках
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