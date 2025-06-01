Із Всесвітнім днем батьків 2025 — гарні привітання для рідних людей у листівках, віршах і прозі

Щасливі батьки з донькою на дивані. Фото: Freepik

Сьогодні, першого червня 2025 року, вся Україна відзначає неймовірне сімейне свято — Всесвітній день батьків. Ми розповідаємо, як можна тепло і від усієї душі привітати найрідніших людей із цим чудовим днем у віршах, прозі та листівках.

Новини.LIVE ділиться найкращими ідеями привітань.

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Як привітати із Всесвітнім днем батьків у віршах

Матуся й тато — два крила дитини,

Які допомагають в світ злетіти.

Це світлий вогник і тепло родини,

Що не дають людині збайдужіти.

Матуся й тато — сонечко крилате,

Яке дає і силу, і наснагу.

Від них обох залежить так багато,

Щоб дітям вирости й отримати відвагу,

Щоб доля діток зіркою світила,

Батькам щодня належить працювати.

Бо щоб дітей поставити на крила,

Потрібно сили і снаги багато.

***

З Днем батьків я вас вітаю.

Нема відданіших в світі людей.

Від душі вам сьогодні бажаю

Щастя, радості, добрих вістей.

Ніколи не забудуть хай діти,

У даль яку б доля не вела:

Нема батьків ближче на світі,

Адже вони — два могутніх крила.

Нас турботою вони оточують,

Нас вони завжди люблять і чекають.

Всього найкращого їм побажаємо,

Нехай батьки довго живуть.

***

Летять роки, як лебеді у вирі,

Життя іде, його не зупинить.

Прийміть вітання наші щирі,

Ще до ста років зичимо прожить.

Хай будуть поруч віра і надія,

Як два крила, що впасти не дадуть.

І сам Господь по милості наділить

Ще довгих літ, щасливу світлу путь.

Як можна привітати із Всесвітнім днем батьків у прозі

Любі мої батьки, вітаю вас зі святом! Нехай у вашому житті ніколи не буде горя і печалі, а були лише щастя і радість! Бажаю вам прожити якнайдовше на цьому світі! Здоров’я вам міцного, щастя, успіхів і миру! Із Всесвітнім днем батьків!

***

Любі матусю і татусь! Ми хочемо привітати вас із Всесвітнім днем батьків! Бажаємо вам міцного здоров’я, сил, щастя і, звичайно ж, мирного неба над головою! Ви — найрідніші наші люди, ми дякуємо вам за життя! Зі святом, наші любі батьки!

***

Із Всесвітнім днем батьків! Щиро дякуємо за вашу любов, підтримку і турботу! Ми вас дуже любимо! Зі святом!

Найкращі привітання із Всесвітнім днем батьків у листівках

Привітання із Всесвітнім днем батьків. Фото ілюстративне: Pinterest

Привітання із Всесвітнім днем батьків. Фото ілюстративне: Pinterest

Привітання із Всесвітнім днем батьків. Фото ілюстративне: Pinterest

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