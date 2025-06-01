Со Всемирным днем родителей 2025 — красивые поздравления для родных людей в открытках, стихах и прозе

Всемирный день родителей 2025 в Украине — поздравления для родных
Сегодня, первого июня 2025 года, вся Украина отмечает невероятный семейный праздник — Всемирный день родителей. Мы рассказываем, как можно тепло и от всей души поздравить самых родных людей с этим замечательным днем в стихах, прозе и открытках.
Новини.LIVE делится самыми лучшими идеями поздравлений.
Как поздравить со Всемирным днем родителей в стихах
Матуся й тато — два крила дитини,
Які допомагають в світ злетіти.
Це світлий вогник і тепло родини,
Що не дають людині збайдужіти.
Матуся й тато — сонечко крилате,
Яке дає і силу, і наснагу.
Від них обох залежить так багато,
Щоб дітям вирости й отримати відвагу,
Щоб доля діток зіркою світила,
Батькам щодня належить працювати.
Бо щоб дітей поставити на крила,
Потрібно сили і снаги багато.
***
З Днем батьків я вас вітаю.
Нема відданіших в світі людей.
Від душі вам сьогодні бажаю
Щастя, радості, добрих вістей.
Ніколи не забудуть хай діти,
У даль яку б доля не вела:
Нема батьків ближче на світі,
Адже вони — два могутніх крила.
Нас турботою вони оточують,
Нас вони завжди люблять і чекають.
Всього найкращого їм побажаємо,
Нехай батьки довго живуть.
***
Летять роки, як лебеді у вирі,
Життя іде, його не зупинить.
Прийміть вітання наші щирі,
Ще до ста років зичимо прожить.
Хай будуть поруч віра і надія,
Як два крила, що впасти не дадуть.
І сам Господь по милості наділить
Ще довгих літ, щасливу світлу путь.
Как можно поздравить со Всемирным днем родителей в прозе
Дорогие мои родители, поздравляю вас с праздником! Пусть в вашей жизни никогда не будет горя и печали, а будут только счастье и радость! Желаю вам прожить как можно дольше на этом свете! Здоровья вам крепкого, счастья, успехов и мира! Со Всемирным днем родителей!
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Дорогие мамочка и папочка! Мы хотим поздравить вас со Всемирным днем родителей! Желаем вам крепкого здоровья, сил, счастья и, конечно же, мирного неба над головой! Вы — самые родные наши люди, мы благодарим вас за жизнь! С праздником, наши дорогие родители!
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Со Всемирным днем родителей! Искренне благодарим за вашу любовь, поддержку и заботу! Мы вас очень любим! С праздником!
Самые лучшие поздравления со Всемирным днем родителей в открытках
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