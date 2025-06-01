Со Всемирным днем родителей 2025 — красивые поздравления для родных людей в открытках, стихах и прозе

Счастливые родители с дочкой на диване. Фото: Freepik

Сегодня, первого июня 2025 года, вся Украина отмечает невероятный семейный праздник — Всемирный день родителей. Мы рассказываем, как можно тепло и от всей души поздравить самых родных людей с этим замечательным днем в стихах, прозе и открытках.

Новини.LIVE делится самыми лучшими идеями поздравлений.

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Как поздравить со Всемирным днем родителей в стихах

Матуся й тато — два крила дитини,

Які допомагають в світ злетіти.

Це світлий вогник і тепло родини,

Що не дають людині збайдужіти.

Матуся й тато — сонечко крилате,

Яке дає і силу, і наснагу.

Від них обох залежить так багато,

Щоб дітям вирости й отримати відвагу,

Щоб доля діток зіркою світила,

Батькам щодня належить працювати.

Бо щоб дітей поставити на крила,

Потрібно сили і снаги багато.

***

З Днем батьків я вас вітаю.

Нема відданіших в світі людей.

Від душі вам сьогодні бажаю

Щастя, радості, добрих вістей.

Ніколи не забудуть хай діти,

У даль яку б доля не вела:

Нема батьків ближче на світі,

Адже вони — два могутніх крила.

Нас турботою вони оточують,

Нас вони завжди люблять і чекають.

Всього найкращого їм побажаємо,

Нехай батьки довго живуть.

***

Летять роки, як лебеді у вирі,

Життя іде, його не зупинить.

Прийміть вітання наші щирі,

Ще до ста років зичимо прожить.

Хай будуть поруч віра і надія,

Як два крила, що впасти не дадуть.

І сам Господь по милості наділить

Ще довгих літ, щасливу світлу путь.

Как можно поздравить со Всемирным днем родителей в прозе

Дорогие мои родители, поздравляю вас с праздником! Пусть в вашей жизни никогда не будет горя и печали, а будут только счастье и радость! Желаю вам прожить как можно дольше на этом свете! Здоровья вам крепкого, счастья, успехов и мира! Со Всемирным днем родителей!

***

Дорогие мамочка и папочка! Мы хотим поздравить вас со Всемирным днем родителей! Желаем вам крепкого здоровья, сил, счастья и, конечно же, мирного неба над головой! Вы — самые родные наши люди, мы благодарим вас за жизнь! С праздником, наши дорогие родители!

***

Со Всемирным днем родителей! Искренне благодарим за вашу любовь, поддержку и заботу! Мы вас очень любим! С праздником!

Самые лучшие поздравления со Всемирным днем родителей в открытках

Поздравление со Всемирным днем родителей. Фото иллюстративное: Pinterest

Поздравление со Всемирным днем родителей. Фото иллюстративное: Pinterest

Поздравление со Всемирным днем родителей. Фото иллюстративное: Pinterest

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