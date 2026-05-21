Головна Свята Вознесіння Господнє 2026: красиві листівки і душевні побажання

Вознесіння Господнє 2026: красиві листівки і душевні побажання

Дата публікації: 21 травня 2026 05:04
З Вознесінням Господнім 2026: красиві привітання у листівках, прозі та віршах
Вірянки у церкві на богослужінні. Фото: kdais.kiev.ua

Українці зустрічають одне з найбільших церковних свят — Вознесіння Господнє. Цей особливий день символізує вознесіння Ісуса Христа до Небесного престолу після Його воскресіння. У свято заведено вітати одне одного, бажаючи миру та добра.

Новини.LIVE ділиться з Вами добіркою душевних привітань з Вознесінням Господнім 2026 у віршах, прозі та красивих листівках.

Привітання з Вознесінням Господнім у віршах українською мовою

З Вознесінням Господнім
Я вас вітаю!
Щастя і великої любові
У житті вам бажаю!

***

Вознесіння Господнє
Звістку добру несе.
Хай з радістю сьогодні
Господь дарує все!
Хай буде з вами щастя,
І божа благодать!
Нехай негоди всякі
Вас будуть оминать!

***

Вознесіння Господнє —
Свято світла й добра!
Бажаю сьогодні
Вам миру й тепла.

***

Зі святом сьогодні
Я вас щиро вітаю!
У свято Вознесіння
Здоров'я бажаю!
Бажаю вам щастя,
Надії й любові!
Завжди щоб Господь
Був у кожному слові!

***

Вознесіння Господнє на порозі —
День світлої надії та чудес.
Нехай зникають всі скорботи та тривоги,
А всі молитви линуть до небес!

Вознесіння Господнє 21 травня 2026 — душевні привітання у прозі

У світле свято Вознесіння Господнього щиро бажаю миру в серці, міцної віри та Божої опіки. 

***

З Вознесінням Господнім! Нехай Господь оберігає вашу родину від усіх негараздів, наповнює дім любов'ю, добром і достатком.

***

Вітаю з Вознесінням Господнім! Бажаю світлої надії, міцної віри та гармонії. 

***

Щиро вітаю з Вознесінням Господнім! Нехай у вашому домі завжди панують затишок, достаток, щира любов і радісний сміх. Бажаю душевного спокою, гармонії та світлих днів.

***

Зі святом Вознесіння Господнього! Нехай Господь оберігає вашу оселю, дарує родині мир, взаєморозуміння, добробут та міцну любов, яка зігріватиме серця щодня.

***

Вітаю з Вознесінням Господнім і від щирого серця бажаю всього найсвітлішого. Нехай душа буде сповнена радості, серце — любові, а життя — добрих подій і щасливих миттєвостей.

Вознесіння Господнє 21 травня 2026 — красиві привітання у листівках

Вознесіння Господнє 21 травня — красиві привітання у листівках
Листівки з Вознесінням Господнім 2026. Колаж: Новини.LIVE
Листівки на Вознесіння Господнє 21 травня 2026
Листівки з Вознесінням Господнім 2026. Колаж: Новини.LIVE
Вознесіння Господнє 21 травня — красиві листівки
Листівки з Вознесінням Господнім 2026. Колаж: Новини.LIVE
Вознесіння Господнє 2026: красиві листівки
Листівки з Вознесінням Господнім 2026. Колаж: Новини.LIVE

Світлана Конюшенко - Редактор
Автор:
Світлана Конюшенко
