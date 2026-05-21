З Вознесінням Господнім 2026: красиві привітання у листівках, прозі та віршах

Українці зустрічають одне з найбільших церковних свят — Вознесіння Господнє. Цей особливий день символізує вознесіння Ісуса Христа до Небесного престолу після Його воскресіння. У свято заведено вітати одне одного, бажаючи миру та добра.

Привітання з Вознесінням Господнім у віршах українською мовою

З Вознесінням Господнім

Я вас вітаю!

Щастя і великої любові

У житті вам бажаю!

***

Вознесіння Господнє

Звістку добру несе.

Хай з радістю сьогодні

Господь дарує все!

Хай буде з вами щастя,

І божа благодать!

Нехай негоди всякі

Вас будуть оминать!

***

Вознесіння Господнє —

Свято світла й добра!

Бажаю сьогодні

Вам миру й тепла.

***

Зі святом сьогодні

Я вас щиро вітаю!

У свято Вознесіння

Здоров'я бажаю!

Бажаю вам щастя,

Надії й любові!

Завжди щоб Господь

Був у кожному слові!

***

Вознесіння Господнє на порозі —

День світлої надії та чудес.

Нехай зникають всі скорботи та тривоги,

А всі молитви линуть до небес!

Вознесіння Господнє 21 травня 2026 — душевні привітання у прозі

У світле свято Вознесіння Господнього щиро бажаю миру в серці, міцної віри та Божої опіки.

***

З Вознесінням Господнім! Нехай Господь оберігає вашу родину від усіх негараздів, наповнює дім любов'ю, добром і достатком.

***

Вітаю з Вознесінням Господнім! Бажаю світлої надії, міцної віри та гармонії.

***

Щиро вітаю з Вознесінням Господнім! Нехай у вашому домі завжди панують затишок, достаток, щира любов і радісний сміх. Бажаю душевного спокою, гармонії та світлих днів.

***

Зі святом Вознесіння Господнього! Нехай Господь оберігає вашу оселю, дарує родині мир, взаєморозуміння, добробут та міцну любов, яка зігріватиме серця щодня.

***

Вітаю з Вознесінням Господнім і від щирого серця бажаю всього найсвітлішого. Нехай душа буде сповнена радості, серце — любові, а життя — добрих подій і щасливих миттєвостей.

Вознесіння Господнє 21 травня 2026 — красиві привітання у листівках

Листівки з Вознесінням Господнім 2026. Колаж: Новини.LIVE

